 Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє начальник районного сільгоспуправління Степан Василюк.
"Доведені до відчаю чотиримісячною невиплатою зарплати вчителі шкіл Лугинського територіальної громади 19 жовтня на дві години перекрили рух на автомагістралі Київ – Ковель", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що проблеми з виплатою зарплати лугинські вчителі почали відчувати ще з лютого цього року. Вже тоді вчителі перекривали центральну вулицю містечка Лугини, писали листи в усі можливі інстанції, і питання якось в ручному режимі вирішувалось. Але з другого півріччя року виплата зарплати припинилась зовсім.
"На початку навчального року, третього вересня делегація від учителів громади була на прийомі в голови Житомирської облдержадміністрації Віталія Бунечка, який пообіцяв вирішити питання відповідної бюджетної субвенції і погашення боргів з виплати зарплати до Дня вчителя - до шостого жовтня. Минуло шосте, минуло й шістнадцяте, але жодних зрушень з виплатою зарплати вчителям так і не сталось", - йдеться в повідомленні.
Перекриття руху відбувалось достатньо цивілізовано, через кожні 10 хвилин перекривальники розступались і давали змогу проїхати близько сотні автомашин, які накопичувались за цей час. Практично жодного невдоволення від водіїв, жодного сигналу під час затримки руху.
Тільки за ЗЕ Моніку !!!!
Слушайте ЗЕбилы, если по вашим визгам Петя воровал миллиардами, и сейчас ненавистного баригу мародёра оторвали от кормушки, а денег так и не стало больше..то кто же сейчас ворует??? Ведь по идее без бариги мародёра бабла должно стать немерянно...
Эти тоже не подарочки,сказывается наследственность прошлых властей
моника соглашается и обещает 4000 баксов)
https://www.youtube.com/watch?v=aAZj559M5hw
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год получили около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
Оно до сих пор бегает, орёт и лайкает "гражданскую войну в Украине"...
Зебилизм - это реально диагноз умственной деградации после просмотра зомбоящика.
Просто вы настолько тупые - что не видите разницу между 200млн и 20 млрд.долларов
18 ИЮЛЯ 2019
За тиждень до парламентських виборів прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр освіти Лілія Гриневич оголосили про значне підвищення зарплат учителям.
Ухвалене перед виборами рішення без огляду на економічні й фіскальні наслідки уже називають популістським. Так, Гройсман хоче добрати електоральних балів, а Гриневич балотується за списком його партії і є політичним соратником прем'єра.Оголошене підвищення зарплат вчителів на 20-70% може мати низку негативних наслідків для економіки. "Це додаткове навантаження на бюджет відволікатиме ресурси від інших важливих проектів, від яких би виграло більше українців", - вважає старший економіст Світового банку Анастасія Головач.
Ми нємного просчіталісь.
$4000 будєт, когда ви ізбєрєтє нас на второй срок.»
А сейчас вернииєсь с трасси домой, і посмотрітє новую сєрію «Сватов», і відео посадкі Гладковского.
Заголовок - дешевый вброс. Эти люди ещё себя журналистами называют.
Гройсману позвони, спроси
Заодно узнаешь, что не президент з/пл учителям назначает
у неё Порох и Гройсман до сих пор управляют Украиной.. а вова шмаркля - так.. развлекает зебилов
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
А ну-ка ссылку давай на "прекратил".
Можешь не надрываться. Я видел это видео. Шмаркля с восхищением слушала, как его холоп чесал языком.
а это что?))
"это абсолютно не есть фантастика, это абсолютно реальные цифры которые можно обеспечить" - и моника шмаркля с этим соглашается, поддакивая..
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
Гнать воров ссаными тряпками на ростов!
Вопрос из области математики за третий класс: в бюджете, принятом в 2018-м году на 2019-й год заложено N-суму на з/п учителям.
І не закладено на перепис населення, але його проведуть до кінця 2019...
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
(Янина Сосновская и Doktorof Gulag) ©
Может и правда выписали?
Случайное совпадение или это одни и те же особи?
Ну или совсем манкурты, не способные понять, что «доллар по 100 если будет, то для всех, у голосовавших за Порошенко не будет отдельных обменников и магазинов с рынками для порохоботами с ценами 2014.
Не знаю, как нормальный человек может жить по принципу «мне не надо, чтобы мне было хорошо, мне надо, чтобы у соседа было плохо». Может, пенсионеры, которые никогда хорошо не жили и которые не верят, что можно жить иначе.
Не знаю, если честно. Возможно, все три варианта.
Дуже сумно. Через свою жадібність і дурість припиняють щорічні надходження 200 млрд. грн. від тютюнових компаній з якіх раніше виплачувалися зарплати цім вчителям. Може ініціатор цієї справи "слуга народа" Дубинський їм заплатить? Продасть свої 16 квартир і розрахується з вчителями?