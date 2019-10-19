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 Події, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (858) Нацполіція (8359) Донецька область (2327) марихуана (75)

 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Велику партію розфасованого наркотику виявили у жителя Волноваського район Донецької області. Крім того, чоловіки викритий у виготовленні наркосировини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що мешканець села Орловське Волноваського району зберігає вдома наркотичні засоби.

Під час обшуку на подвір’ї будинку 40-річного чоловіка було виявлено 84 запечатані поліетиленові пакети з марихуаною.

Загальна вага готового до вживання канабісу – 21 кг. Вартість наркотику за цінами "чорного ринку" сягає понад один мільйон гривень.

Крім того, у господарській будівлі співробітники поліції вилучили 50 висушених кущів конопель.

Виявлену речовину та нарковмісні рослини спрямовано на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція 01
21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція 02
21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція 03
21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154770
 
 
 Топ коментарі
 
Цензор, не спи! Давайте стрим из суда над Свынарчуком.
Усі на майдан! Свынарчуку и Пашинскому волю!
Зрада!!!
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Я думал только шишки курят, но нет, кто то ещё курит ботву.
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Честно говоря для Украины конопля это что бамбук для Китая. Конопля хорошо растет на почвах Украины, дает большой выход продукта - если делать бумагу то с гектара конопли бумаги получится в 4 раза больше чем если растить там деревья. С волокна можно делать высококачественную ткань. Семечка и масло очень полезная еда для человека и животных. Отходы этого всего сырье для для топливных брикетов. И для этого есть технические сорта практически не содержащие наркотические вещества. И кстати, если на полях растить техническую коноплю то она будет переопылять и портить коноплю сортовую для курения.
Из-за таких организаций как ООН и прочие структуры в Украине конопля под запретом, это умышленное действие против, потому как Украина на выращивании конопли могла бы серьезно обогатится.
Мое скромное мнение надо легализировать через выдачу лицензий на выращивание и лицензий на употребление. Выделить города где можно выращивать для курения (южные курортные), а остальная часть Украины пусть спокойно выращивает техническую коноплю.
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нет, что вы. товар сожгут, а выдадут из бюджета 100тыс.
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Пусть ему платят "слуги народа", а я запихал бы эту травку ему в задницу и зажёг. Пусть подымит.
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Цензор, не спи! Давайте стрим из суда над Свынарчуком.
Усі на майдан! Свынарчуку и Пашинскому волю!
Зрада!!!
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Говорил же зе, никаких фопов и услуг, вот и отобрали у него возможность жить,радоваться и радовать других.
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для рады родимой касатик сырье готовил, для приливов фантазии и вдохновенья в турборежиме, да не успел в кыйив отправить, его взяли и повязали, тока настоящий патрыот имеет право выращивать коноплю для ридной влады
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Их уже конопля не берет.Тем более они теперь дорвались до корыта и могут позволить себе кокс. 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8720
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Я думал только шишки курят, но нет, кто то ещё курит ботву.
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Это малообеспеченные даунбасяне,пострадавшие от войны.И то чисто в лекарственных целях. 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 487
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курящий міліонер,*****...До речі це прибуткова вартість.Треба на виставку до Амстердаму.От і буде наш канабіс конкурентно спроможний.І поїдуть до нас туристи з усього світу,повезуть грошики....Так ні,зараз затягають людину по судах,звинуватять у всіх гріхах. 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3067
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Честно говоря для Украины конопля это что бамбук для Китая. Конопля хорошо растет на почвах Украины, дает большой выход продукта - если делать бумагу то с гектара конопли бумаги получится в 4 раза больше чем если растить там деревья. С волокна можно делать высококачественную ткань. Семечка и масло очень полезная еда для человека и животных. Отходы этого всего сырье для для топливных брикетов. И для этого есть технические сорта практически не содержащие наркотические вещества. И кстати, если на полях растить техническую коноплю то она будет переопылять и портить коноплю сортовую для курения.
Из-за таких организаций как ООН и прочие структуры в Украине конопля под запретом, это умышленное действие против, потому как Украина на выращивании конопли могла бы серьезно обогатится.
Мое скромное мнение надо легализировать через выдачу лицензий на выращивание и лицензий на употребление. Выделить города где можно выращивать для курения (южные курортные), а остальная часть Украины пусть спокойно выращивает техническую коноплю.
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В том то и дело,что технические сорта оказались нерентабельными.
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Как это не рентабельными? Это по выращиванию на масло не рентабельные, по сравнению с подсолнухом? А ткань в Украине из конопли хоть ктото делает? Или бумагу? Кстати доллары раньше делались с примесью конопли в бумаге. Китайцы вон из бамбука уже ткань научились делать и продают продукцию по миру, деревянные изделия что можно делают из бамбука, бамбуковые опилки идут на ДСП и т.д.
Конечно под все что я перечислил нужна глубокая переработка, формировать рынок и объемы на экспорт.
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Ув.Сергей,это был сарказм.Вы всё совершенно верно написали,но нашей власти нет дела до переработки конопли.У нас на черноземах,оказывается,даже картошка не родит. 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 204
К власти опять пришло быдло,которое толпится у корыта(бюджета) в надежде что то урвать и смыться.Неужели вы думаете что премьер с поддельным дипломом будет налаживать производство чего нибудь?Оно ему надо?Про депутатский корпус лучше вообще промолчать ибо приличных слов для них нет от слова "вообще".
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Зё и грабящая быдло элита заявляют (отцы ж нации, а не х.й соси), что украинское общество ещё не созрело к лигализации канабиса как в Европе. Зато зё и граящая быдло-элита уверены, что украинское общество созрело как в Европе к гей-парадам. Скакали на Майдане? Хотели в Европу? Получайте гей-парады - итог 5 лет правления потрошиной гниды и своры его свинарчуков.
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Так сложилось,что в данный момент ОРДЛО-жопа мира.Аналогия понятна?
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