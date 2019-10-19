 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що мешканець села Орловське Волноваського району зберігає вдома наркотичні засоби.
Під час обшуку на подвір’ї будинку 40-річного чоловіка було виявлено 84 запечатані поліетиленові пакети з марихуаною.
Загальна вага готового до вживання канабісу – 21 кг. Вартість наркотику за цінами "чорного ринку" сягає понад один мільйон гривень.
Крім того, у господарській будівлі співробітники поліції вилучили 50 висушених кущів конопель.
Виявлену речовину та нарковмісні рослини спрямовано на експертизу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах).
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
можешь и сам ему заплатить
Усі на майдан! Свынарчуку и Пашинскому волю!
Зрада!!!
Из-за таких организаций как ООН и прочие структуры в Украине конопля под запретом, это умышленное действие против, потому как Украина на выращивании конопли могла бы серьезно обогатится.
Мое скромное мнение надо легализировать через выдачу лицензий на выращивание и лицензий на употребление. Выделить города где можно выращивать для курения (южные курортные), а остальная часть Украины пусть спокойно выращивает техническую коноплю.
Конечно под все что я перечислил нужна глубокая переработка, формировать рынок и объемы на экспорт.
К власти опять пришло быдло,которое толпится у корыта(бюджета) в надежде что то урвать и смыться.Неужели вы думаете что премьер с поддельным дипломом будет налаживать производство чего нибудь?Оно ему надо?Про депутатский корпус лучше вообще промолчать ибо приличных слов для них нет от слова "вообще".
ПОТЕНЦИАЛ
Лугандона