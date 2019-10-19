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 Конвоїри організували дозвілля підсудним членам банди в підвальному приміщенні суду на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протиправну діяльність співробітників конвойної служби викрили колеги з поліції Київської області. Чотирьох правоохоронців відсторонили від виконання службових обов'язків. Зібрані матеріали будуть передані в Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Коли правоохоронці отримали оперативну інформацію про злочинну діяльність поліцейських конвойної служби, відразу в почали її перевірку. З’ясувалося, що під час конвоювання членів злочинної групи, яких у 2014 році затримали за скоєння тяжких злочинів (бандитизм, розбійні напади та незаконне зберігання зброї), із СІЗО для участі у судових засіданнях, конвоїри у кімнатах для арештованих організовували їм зустрічі зі сторонніми особами", - йдеться в повідомленні.

"Слідчі тривалий час документували злочинну діяльність зловмисників і після завершення досудового розслідування скерували матеріали кримінального провадження до суду, аби підозрювані отримали передбачене законом покарання. Натомість після завершення судових засідань деякі конвоїри організовували їм "дозвілля" у підвальних приміщеннях одного із міськрайонних судів Київщини.

Зокрема, працівники поліції влаштовували арештантам зустрічі зі сторонніми громадянами, серед яких були і особи із кримінальним минулим, та навіть організовували їм застілля, до яких і самі долучалися. Також встановлено, що вони дозволяли їм користуватися мобільними телефонами і навіть вживати алкоголь та наркотики", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

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Коли на місце події прибули співробітники управління стратегічних розслідувань, відділу інспекції з особового складу та полку поліції особливого призначення у приміщенні перебували 5 підсудних, 5 "гостей" та 4 правоохоронці. В одного із відвідувачів під час поверхневого огляду вилучили предмет, схожий на пістолет (імовірно, травматичний), шприци та мобільні телефони.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також призначено службову перевірку, на час проведення якої конвоїри відсторонені від виконання службових обов’язків. Окрім того, усі зібрані матеріали будуть направлені у Державне бюро розслідувань.

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Конвоїри організували дозвілля підсудним членам банди в підвальному приміщенні суду на Київщині, - Нацполіція 01
Конвоїри організували дозвілля підсудним членам банди в підвальному приміщенні суду на Київщині, - Нацполіція 02
Конвоїри організували дозвілля підсудним членам банди в підвальному приміщенні суду на Київщині, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154761
 
   
 Топ коментарі
 
Эка невидаль...Следаки даже не за бабло- за сотрудничество предоставляют телефон, в СИзо заключенные хотят находиться в комфорте- через администрацию с помощью родственников затягивают материалы и инструменты, про бабки на месте и- едь дальше напоминать нужно? Вся- ВСЯ жизнь насквозь пропитана коррупцией и все ею заражены. Я уж писал- среди взяточников гораздо меньше берущих чем дающих, не платите и отомрет взяточничество. Но несут и несут, потому что "мне некогда, мне мир спасать, а вы боритесь, конечно!" и у каждого веские причины. Хитровыделанный нарид приемлет два закона- один для всех и другой лично длянего- и это каждый так... И мне интересно, как или с помощью кого и чего Зеля это все изменит? А, ну да- это Порошенко виновен...
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Не хватило денег для судьи, пришлось шляться по подвалам ..
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Вертухаї переселяються по інший бік дверей Конвоиры организовали досуг подсудимым членам банды в подвальном помещении суда на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1938
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Век воли не видать! Вертухай неси амбре и чефирь.
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Вертухаї переселяються по інший бік дверей Конвоиры организовали досуг подсудимым членам банды в подвальном помещении суда на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1938
 показати весь коментар
 
 
Не хватило денег для судьи, пришлось шляться по подвалам ..
 показати весь коментар
 
 
Эка невидаль...Следаки даже не за бабло- за сотрудничество предоставляют телефон, в СИзо заключенные хотят находиться в комфорте- через администрацию с помощью родственников затягивают материалы и инструменты, про бабки на месте и- едь дальше напоминать нужно? Вся- ВСЯ жизнь насквозь пропитана коррупцией и все ею заражены. Я уж писал- среди взяточников гораздо меньше берущих чем дающих, не платите и отомрет взяточничество. Но несут и несут, потому что "мне некогда, мне мир спасать, а вы боритесь, конечно!" и у каждого веские причины. Хитровыделанный нарид приемлет два закона- один для всех и другой лично длянего- и это каждый так... И мне интересно, как или с помощью кого и чего Зеля это все изменит? А, ну да- это Порошенко виновен...
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Порошенко своими "кадрами" культивировал и поощрял коррупцию-это его родная и понятная среда обитания
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Даже лайк ставлю без задней мысли. Вот правда- "культивировал и поощрял", вот задумайся- весь нарид. А нарид про него гадости пишет- ну не лютый прикол?
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да при Зеленском бандиты разуглялись конечно теперь..
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Скоріше авакян дуже зайнятий політичними іграми з новою владою. В нього немає часу на такі дрібниці
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А ещё пол года назад такого НЕБЫЛО!!!!!
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Такое было всегда .И в СССР тоже.И водка в хате была и телки тоже были.Это от рождения
страны лимонии идет.
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І до чого тут Авакян? У нього свої гріхи. Це любий друзь Яценюка міністр Петренко розвів лайно...
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Нужно повышать налоги! Нужно наполнять бюджет! Чиновникам не хватает! Однозначно!
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А вот тот у стеночки... Шо то за генерал-полковник? То лётёха сейчас такие погоны имеет?
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Кому-тюрьма, а кому тюрма- мама родна!
Бабло все порішає!
Драна демократія, демократія дерьмо, коли немає тотальної жорсткості закону!
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Народ і в цілому все суспільство постійно говорить про корупцію чиновників, правоохоронців, суддів і прокурорів. А чому не говоримо,А ХТО ЇМ НЕСЕ ГРОШІ? Чи соромно. чи всі в цьому замішані? Народилась дитина--несуть лікарям, треба в дитсадок--несуть щоб без черги прилаштувати своє чадо, в школі--дають вчителям--щоб синочок чи доця одержала хороші оцінки, при вступу в ВУЗ дають ,щоб оболтус і тупий вступив, патрульномудають,щоб відпустив порушника ПДР ,Слідчому дають---щоб відпустив вбивцю чи грабіжника.або іншу дав статтю , судді щоб не посадив І так в усіх сферах---хочу замітити,що більшість дають САМІ,їх ніхто не просить,вони навпаки змушують брати,щоб обійти Закон. То ДАВАЙТЕ ПОЧИНАТИ З СЕБЕ. Більшість ,тих хто кричить і є ттим корупціонером і шахраєм.!
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Да,да,да. А ещё народ основной поставщик кадров для коррупции. Все говорим что коррупция плохо, при этом потихоньку за взятки пролазим во властные структуры. Ведь там престиж, почёт, деньги и возможность обеспечить себе и детям достойную жизнь. Так что коррупция начинается тогда когда подросток понимает что можно порешать вопросы, глядя на жизнь родителей и других людей.
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ну чо, своим же, бывшим работникам мвд как братушкам, отличившимся своими методами обработки гражданских тел Конвоїри організували дозвілля підсудним членам банди в підвальному приміщенні суду на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7894
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Государству и людям от этого преступления ни холодно ни жарко.
Вышел сегодня на улицу, а весь газон перед детской площадкой "заминирован" собаками. Точнее хозяевами собак, посредством своих питомцев.
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к чему твоя реплика, минируй и ты колбаской с изониазидом, ни родители , ни педагоги не учат детей к чистоте возле себя, я вот уже морально устал от поросят свиней, которые необучаемие и гадят везде вокруг себя , покупают и мусорят тарой и упаковкой где только можно, какая нахрен европа если народ любит в дерьме своем видеть себя и окружающих???
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Лозинский жил в тюрьме в семи комнатах, распивал дорогой алкоголь и заедал икрой.
Говорят, что Лозинский приходил в тюрьму на вечернюю проверку и ночевал там, а утром уходил по делам.
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посадить вместе--пусть потом разбираются кто пахан в авторитете а кто шнырь унитазный))
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Всё правильно - БРАТВА должна жить красиво ! Конвоїри організували дозвілля підсудним членам банди в підвальному приміщенні суду на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6002
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Конвоиры организовали досуг подсудимым членам....в частности, работники полиции устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым..
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Законы и подчинение законам не для нас. Нам важно когда нагадим, была возможность с мусарам "порешать по пацанчики". Да дегенераты?
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Всегда так было, всегда скорей всего так будет, алчность человеческую никто не отменит. В молодости мне ВВ-шники рассказывали за 2 года службы на машине на ДМБ уезжали.
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Люди стали жить лучше, люди стали жить веселей.
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