EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж, Шоу-бізнес
  2622  60
Все про:Зеленський (3299) культура (148) спорт (771) Бородянський Володимир (14)

 Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним об'єднанням українців. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з діячами української культури, науки і спорту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним обєднанням українців 01

У зустрічі в Офісі президента взяли участь діячі театрального та художнього мистецтва, представники спорту, книговидання, кіно та шоу-бізнесу, а також народні депутати, котрі працюють у профільних комітетах Верховної Ради, та міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

Президент зазначив, що підтримка української культури є складовою інформаційної політики, спрямованої на ментальне єднання й повернення українців, які нині проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Найголовніше – одна велика ідея: не за допомогою зброї, а шляхом дипломатії перемогти у цій війні. І саме тут, у цій битві, у дипломатії, і є велике завдання всіх діячів культури", – підкреслив Зеленський, зауваживши, що представникам культури люди вірять більше, ніж політикам.

Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним обєднанням українців 02

Читайте також: З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова. ФОТО

Президент зауважив, що робитиме все для досягнення цієї мети та встановлення миру в Україні. "Ми живемо в Україні і робитимемо все для того, щоб повернути території, повернути людей, перш за все ментально", – зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що також потрібно формувати проукраїнську ментальність у тих, хто живе на підконтрольних Україні територіях.

"Є різні люди в Україні, і наша місія – щоб ми жили в одному просторі, незалежно від мови, національності, релігії", – сказав Зеленський.

Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним обєднанням українців 03
Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним обєднанням українців 04
Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним обєднанням українців 05

"І це можливо зробити тільки з вами, тому що культура, наука, спорт – це завжди дуже великі перемоги, які люди відчувають незалежно від того, де живуть, – навіть ті люди, котрі з якихось причин не змогли виїхати з окупованих територій", – додав він.

Як приклад Президент навів спортивні перемоги, які викликають гордість та єднають усіх українців.

Зеленський також висловився за те, щоб вітчизняна культура, зокрема кіновиробництво, була спрямована на формування іміджу України як демократичної, вільної, позитивної країни. "Це має бути і в піснях, і в театрі, і в кіно, й у спорті. Цей настрій у цілому ми хочемо передати", – сказав він.

Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним обєднанням українців 06
Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним обєднанням українців 07
Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним обєднанням українців 08

Президент нагадав про підготовку проектів-"магнітів" у різних регіонах України. "Частина з них буде представлена на інвестиційному форумі в Маріуполі, який ми проведемо в кінці жовтня. У кожному місті, області ми будуємо якийсь "магніт" для туризму, фанів спорту, бізнесу. ІТ-кластери, великі сучасні музеї – багато цікавих проектів по всій країні", – зауважив  Зеленський.

"У нас багато людей прийшло з бізнесу, і ми побачили те, що велика кількість коштів витрачається неефективно. І наше завдання зараз – підвищити ефективність, збільшуючи кількість культурних послуг. Це те, що ми будемо робити", – сказав міністр культури, молоді і спорту Бородянський. Він також розповів, що міністерство планує використовувати для популяризації України та спорту Олімпіаду 2020 року.

Читайте також: Закликаю Президента зібрати РНБО для порятунку культури і перевірити діяльність Мінкульту за п'ять років, - Заболотна

Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним обєднанням українців 09

Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання авторського права, фінансування кіновиробництва, розвитку музеїв, бібліотек, мистецтва, спорту та книговидання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154733
 
 
 Топ коментарі
 
Почему оно всегда выглядит как ничтожество? Что ни одень, как ни сядь!Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 1406
 показати весь коментар
 
Почему украинцы должны объединяться именно вокруг этого жлоба ?
 показати весь коментар
 
Когда зелябобов звали на протест против капитуляции, они были недовольны и как только порохоботов не обзывали.Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 7426
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А возвращение или не возвращение от их желания или не желания зависит?
Лапша на уши очередная...
 показати весь коментар
 
 
Він так і не зміг зрозуміти, що неможливо поєнати коня та слона.
 показати весь коментар
 
 
"он маладой, он абізательна сделаєт нам, как нада. Пенсію дабавіт. Вот пасмотрим"
 показати весь коментар
 
 
а как насчет астрального мышления а клоун....зедебило....
 показати весь коментар
 
 
Зараз в самій Україні немає ментального єднання, давайте сюди ще кинемо дамбасскіх дріждів...
 показати весь коментар
 
 
Это ты так думаешь.
А у зеленского думают по другому.
 показати весь коментар
 
Почему украинцы должны объединяться именно вокруг этого жлоба ?
 показати весь коментар
 
 
ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

- Хелоу. Иззыс рашин ембаси?
- Ес. Итыз рашин ембаси.
- Из ембаси опен?
- Ембаси клозет.
- Хау мэни дэйз?
- Фо холидэйс.
- Ху ю?
- Ху я? Я - рашин ембасадор!
(C)
@NashaCanada
😄
 показати весь коментар
 
 
Почему оно всегда выглядит как ничтожество? Что ни одень, как ни сядь!Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 1406
 показати весь коментар
 
 
Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 12 часов назад

Хреново нашей нации
От диджейтализации.
Пора уж эту фракцию
Спустить в канализацию.
 показати весь коментар
 
 
Обьединяйтесь вокруг своего президента, как мы вокруг своего.
 показати весь коментар
 
 
литвин все верно сказал. Народ имеет власть которую заслуживает.
 показати весь коментар
 
 
Навколо чиновника об'єднуються лише мешканці тоталітарних країн. В деяких це сягає абсурду, але прихильники "Великого Вождя, Сонця Нації, Залізного всеперемагаючого Полководця," так не вважають. Об'єднуватися варто навколо ідей, спільних цілей, цінностей, бо вони бессмертні. А от помре ваш президент, і що, кінець всім сподіванням?
 показати весь коментар
 
Когда зелябобов звали на протест против капитуляции, они были недовольны и как только порохоботов не обзывали.Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 7426
 показати весь коментар
 
 
"...
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский пошел на поводу у кремлевской пропаганды и предпринимает усилия по созыву «нормандской четверки». Таким образом он делает посыл президенту Путину как «миротворцу», еще раз противопоставив своих политических оппонентов в Украине как «партию войны». Если такая позиция руководства страны будет продолжаться и дальше, то Россию вернут в G8, несмотря на то, что ни одна из тех причин, по которой она была исключена из клуба мировых держав, не была ликвидирована.
Пионтковский отмечает, что Россия своим поведением только усугубила кризис в отношениях. Однако ее хотят возвратить в «Большую восьмерку». Этому способствует и риторика новой украинской власти, которая ведет линию о том, что на Донбассе идет гражданская война, которую развязала «партия войны», 5 лет находившаяся у власти.
«Такими месседжами Зеленский поставил себя в идиотское и позорное положение. Говоря о партии войны, задумывались ли идеологи предвыборной кампании, в какое положение они поставили того же Макрона и Меркель? И вообще всех людей на Западе, которые поддерживали Украину. Ведь если у Порошенко была преступная партия войны, то выходит, что все эти люди были соучастниками преступления, поддерживая украинскую власть. … Ведь оказывается, что союзники Украины оказались соучастниками войны», - пишет журналист...."
https://fakty.ua/315433-esli-ukraina-budet-vesti-sebya-tak-dalshe-to-rossiyu-razumeetsya-vernut-v-g8---piontkovskij
 показати весь коментар
 
 
Конечно украинцев надо сплотить.Что б отторгнуть мокшанско-кацское моральное убожество и уродство.Только наглое с уголовными наклонностями кацапье чисто дипломатическими методами не образумишь.Дубиной промеж рог это для них понятно и близко а вот на словах это им смешно и признак слабости
 показати весь коментар
 
 
"Сваты" воспитывают кацапов по менталитету....
 показати весь коментар
 
На какой основе можно объединить тех для кого Украина родная страна и тех которым "какая разница"?
 показати весь коментар
 
 
Ну культура це народне, а нав'язувати культуру це втручання в особисте життя українців, да і навіщо сусіду кацапу наша ментальність, вона така як є... Та і взагалі комерція та культура не сумістні речі, бо треба продавати те що продається, а от тут бізнес недоречний, бо буде теж саме, проекти під інвестора, а це російські інвестори та антиукраїнський продукт.
 показати весь коментар
 
Как обьединить трусливих хохлов-свинопасов, уставших от войны на которой они никогда не были и украинцев-козаков, защищающих свою землю?
- Да никак!
 показати весь коментар
 
 
А як об'єднувать патгіотів з подвійним ггомадянством ?😆
 показати весь коментар
 
 
Не переживай, страна ментально объединяется. Ещё процентов 60 понять должны...
 показати весь коментар
 
 
Ху*ло вчера тоже встречалось с "деятелями культуры". У них только одно отличие: Ху*ло на рояле "играет" сидя. Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 1206
Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев - Цензор.НЕТ 9663
 показати весь коментар
 
 
как объединить? когда у одних Украина - это Украина, самостоятельная и неповторимая
а у других Украина - это раша, кусочек раши, сгусточек руцкой крови
а у третьих Украина - это ссср, где осталась молодость, здоровье и колбаса по 2,20...
а надо! и ментально и материально и идейно
 показати весь коментар
 
 
Насчет ментального объединения это к экстрасенсам.
 показати весь коментар
 
Жаль, что мозгов у зебила хватает только на то, чтобы прочитать. И совсем не хватает, чтоб понять
 показати весь коментар
 
 
По поводу обьединения украинцев пусть зеля не беспокоится. Это идет своим чередом. Пусть беспокоится, что это обьединение против него и его власти
 показати весь коментар
 
 
Навіть по цому виразу видно, що клоун - чужинець, чудорідне тіло в Україні. Незалежно від національності - зелена людина без національності, сирота казанська.
 показати весь коментар
 
 
Как можно обьединить украинца и завезенного кацапа из лугандона? Что у них общего?
 показати весь коментар
 
 
російська мова на якій до речі спілкуєтесь і ви, корупція, пофігізм. Спільна історія з 988 і 1654 року
 показати весь коментар
 
На счет мовы, я только за, чтобы говорили только на украинском. Но лучшего языка для ругани трудно найти чем монголоболгарский. На счет истории, то, пусть в ней розбираются историки. Но уверен что у украинца и кацапа даже в истории общего нет
 показати весь коментар
 
От и хорошо! Теперь все деятели культуры знают как, а главное - чем надо играть на рояле. Вокруг этого и будем объединяться, и не то, шо ментально, а моментально.
 показати весь коментар
 
 
Це як? Примусити усіх слухати попсовиків,які ******* московитів і дивитися свати?
 показати весь коментар
 
 
Ладно там галабародька - "деятель культуры", но этот же - типичный торчок. И зачем Украине эти "таланты": один - проффесор, у другого - одна "дорога". Но у некоторых есть отличия, у них - ху*ло....
 показати весь коментар
 
От дурна Моніка ! Та ми уже об'єдналися !! Проти ЗеМоніки--справжні українці , а хто за , ті дебільні кацапи. Ну хіба не ясно ? ))
 показати весь коментар
 
 
Та вас настільки мало, що всіх під однією парасолькою можна зібрати.
 показати весь коментар
 
 
Не смотря на старания г+г , ментального *********** украинцев не получилось.
 показати весь коментар
 
 
Рецепти, які роздає Зеленський для ментального єднання народу, не нові, не оригінальні і вже нема людей, які б ще сумнівалися в їхній непридатності для досягнення такої цілі. Ніякі пропагандистські декорації і косметичні операції стан речей в Україні не змінять, хоч би Зеленський день і ніч проводив наради з поетами і художниками та розповідав їм про свої рожеві мрії.
Є тільки один спосіб зробити Україну монолітною цивілізованою країною.
Очевидно, його радники до цього ще не додумалися або їхні фантазії розвиваються у зовсім іншому напрямку.
 показати весь коментар
 
 
Це називається ситуативним єднанням в умовах кризової ситуації, що може перерости в тотальну катастрофу. Усунення фінансово стурбованого маніяка від влади не відкриває народу шлях до процвітання, а лише повертає його в те становище, в якому він перед тим зробив свій жахливий вибір.
 показати весь коментар
 
Оооо, ЗЕшляпа готова со всех сторон принимать....?
 показати весь коментар
 
 
Призывает тот кто называл Томос-термосом,в его квартале Украинцы всегда недолугими выставлялись,тот кто называл Украину порноактрисой,тот жена которого призывала сдавать в соцсетях передвижение Украинских военных,тот кто официально не пришел в Бабий Яр?
 показати весь коментар
 
 
Тогда, когда надо показать недоумка, то "великий объединитель" в 95 квартале, переходил на украинский язык...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору