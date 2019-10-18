 День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня. ФОТОрепортаж

Парламентський день від кореспондента Цензор.НЕТ.
День роботи ВР почався з години уряду
Прем'єр Гончарук у президії ВР
Виступ міністра оборони Загороднюка
Депутати багато спілкувалися з міністрами перед голосуванням за бюджет у першому читанні
Модники в залі ВР
Суперечка між Юрієм Камельчуком і Ігорем Гузем з приводу виплат шахтарям. Їх мирить Михайло Волинець
Андрій Герус демонструє Андрію Кіту цікаву статтю
Андрій Кожем'якін та Юрій Бойко
Яна Зінкевич
Спілкування Святослава Вакарчука і Давида Арахамії
Юрій Корявченков
Юлій Іоффе підписує книгу Корявченкову
Іван Крулько сміється
Керівництво ВР
Сергій Рахманін і Богдан Яременко
это не заседание и не работа... это хренотень за народные деньги