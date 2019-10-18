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Все про:ВР (5910) депутат (987) Юрій Корявченков (6) Іоффе (5)

 День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня. ФОТОрепортаж

У п'ятницю 18 жовтня депутати заслухали уряд Гончарука, а також проголосувала за бюджет 2020 на першому читанні.

Парламентський день від кореспондента Цензор.НЕТ.


День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 01

День роботи ВР почався з години уряду

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 02

Прем'єр Гончарук у президії ВР

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 03

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 04

Виступ міністра оборони Загороднюка

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 05

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 06

Депутати багато спілкувалися з міністрами перед голосуванням за бюджет у першому читанні

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 07

Модники в залі ВР

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 08
День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 09

Суперечка між Юрієм Камельчуком і Ігорем Гузем з приводу виплат шахтарям. Їх мирить Михайло Волинець

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 10

Андрій Герус демонструє Андрію Кіту цікаву статтю

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 11

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 12

Андрій Кожем'якін та Юрій Бойко


День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 13

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 14

Яна Зінкевич 

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 15

Спілкування Святослава Вакарчука і Давида Арахамії

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 16

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 17

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 18

Юрій Корявченков 

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 19
День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 20
День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 21
День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 22

Юлій Іоффе підписує книгу Корявченкову

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 23
День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 24

Іван Крулько сміється

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 25

Керівництво ВР 

День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня 26
 

Сергій Рахманін і Богдан Яременко 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154731
 
 
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Юзік не тільки білетами Вовкіного бізнесу фарцує а ще й сєпаров почитає...
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У них головне добре поржать, а з кого чи з живих чи з мертвих то байдуже, бо вони - бездушні.
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балаган...
это не заседание и не работа... это хренотень за народные деньги
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