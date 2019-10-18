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 Українського воїна Юрія Громовича, який загинув на Донбасі, поховали в Харкові. ФОТО

18 жовтня, в Харкові відбулося прощання із загиблим українським воїном Юрієм Володимировичем Громовичем

Про це йдеться на сайті Харківської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Громович, 1983 року народження, солдат, стрілець-помічник гранатометника 92-ї окремої механізованої бригади, який загинув 15 жовтня близько полудня в районі міста Авдіївка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Юрій Громович народився в Харкові. У 2014-2015 роках проходив службу після мобілізації (третя хвиля). 29.03.2019 вступив на військову службу за контрактом.

Поховали Юрія Громовича на Алеї Слави 18-го кладовища Харкова. У нього залишилися батьки, дружина і діти".

Українського воїна Юрія Громовича, який загинув на Донбасі, поховали в Харкові 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154721
 
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