 Українського воїна Юрія Громовича, який загинув на Донбасі, поховали в Харкові. ФОТО

Про це йдеться на сайті Харківської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Громович, 1983 року народження, солдат, стрілець-помічник гранатометника 92-ї окремої механізованої бригади, який загинув 15 жовтня близько полудня в районі міста Авдіївка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Юрій Громович народився в Харкові. У 2014-2015 роках проходив службу після мобілізації (третя хвиля). 29.03.2019 вступив на військову службу за контрактом.

Поховали Юрія Громовича на Алеї Слави 18-го кладовища Харкова. У нього залишилися батьки, дружина і діти".