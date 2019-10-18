 Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

#зробимоцеразом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР

Маленький нюанс...

Дуже-дуже

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки

Дипломант трускавецьких університетів

Зе!Суд

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський. ВIДЕО

Труднощі перекладу

Прозріння

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС

Особливий шлях путінської Росії

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