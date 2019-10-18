 Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

#зробимоцеразом
Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР
Маленький нюанс...
Дуже-дуже
Дипломант трускавецьких університетів
Зе!Суд
Труднощі перекладу
Прозріння
Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС
Особливий шлях путінської Росії
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Кіля Азіров ,це ти ,кровосіся?Ну просто бімба!
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- Почему я должен объяснять своему ребенку, что это, и почему оно висит на окне? - вопросил мужчина у соседей…(разместив фото шторы с радугой в поселке под в Питером) и словил в ответ волну негатива: люди посоветовали ему поменьше всматриваться в чужие окна, не творить дичь и вообще заняться чем-нибудь полезным. В процессе обсуждения также выяснилось, что пресловутый «флаг» - на самом деле штора в детской комнате. Об этом рассказала сама хозяйка квартиры, вокруг которой закрутился скандал.
ПРИКЛАД ДЛЯ МАВПУВАННЯ - здай сусіда...
Так давайте таки запитаємо 100 людей про Бєню - мабуть це правда таки що Зеля його кинув, а він у люті виводить своїх 28 людей з отари ЗЕбаранів у ВР? МВФ повертаеться !Гончаруку гроші потрібні , а не дефолт, як гнав колись Бєня...
Вспомнил. Из жизни. Краматорск. До войны.
Приехал чел из России. Пошли на базар. Он уезжал, решил сала домой привезти и так по мелочам. Молочные ряды. Бабки сметаной торгуют.
Он: -- Нормальная сметана?
-- Тю, та ты шо? На, подывысь!
Он на меня:
-- Что она сказала? На подавись?