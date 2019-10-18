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 Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

#зробимоцеразом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР

Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Маленький нюанс...

Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Дуже-дуже

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки

Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Дипломант трускавецьких університетів

Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Зе!Суд

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський. ВIДЕО

Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Труднощі перекладу

Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Прозріння

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС

Особливий шлях путінської Росії, результат Зе!Реформ, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Особливий шлях путінської Росії

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154719
 
   
 Топ коментарі
 
Ахах..ведь всё верно на ЗЕкловуна фотожабы сделали. Именно от правды ЗЕбилов сейчас и будет подрывать. ЗЕкоманда оказались реальными мародёрами и грабителями.
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Так за це її і дали це звання! Вона троль 180 рівня!
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З вашого боку це жорстока пропозиція, які можна прирівняти до середньовічних тортур.🐸
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Контрактом з ЗСУ. Зе пляма на лобі сама собою сходить.
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та не тільки вони, і про Трампа в Сімпсонах передбачили.
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Я зеленську не розумію, і словника ще не придбав.
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Это что за выражение "себе познали"?На каком языке?
Кіля Азіров ,це ти ,кровосіся?Ну просто бімба!
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7 из 8 (последний мем вообще абы было) против Зели. Не я конечно не его фанат, но вы там на Цензоре вообще продались?
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Забей, собака лает караван идет. Просто относись к ним как к больным людям, с пониманием.
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...цитируешь назначения твоего психиатра? Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 556
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З.ы. зато можно посчитать порохоботов со свинофермы, которые на смене их сейчас аж 21 штука, можно ники посмотреть
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А ********** сколько? Не задумывался набутылочник
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Зебільйо, йо-майо. це все про вас, як завжди дуже влучно.
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Раніше так лише з кацапів глузували. Особый путь путинской России, результат Зе!реформ, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7934
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Так і правда, що зробив коЗЕл за півроку правління? Йому тільки папередники все заважають працювати, поганому танцюристу яйки заважають.
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Зачем его вообще продавать кому-то. Если продавать по "рыночным" то ты в минус работаешь. А если себе то в +
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в группе ЖК в соцсетях.
- Почему я должен объяснять своему ребенку, что это, и почему оно висит на окне? - вопросил мужчина у соседей…(разместив фото шторы с радугой в поселке под в Питером) и словил в ответ волну негатива: люди посоветовали ему поменьше всматриваться в чужие окна, не творить дичь и вообще заняться чем-нибудь полезным. В процессе обсуждения также выяснилось, что пресловутый «флаг» - на самом деле штора в детской комнате. Об этом рассказала сама хозяйка квартиры, вокруг которой закрутился скандал.
ПРИКЛАД ДЛЯ МАВПУВАННЯ - здай сусіда...
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Цікаво, скільки ще Г+Г= БЄ вдасться грати з себе патріотів , замовчуючи питання про Бабушку, про її Портнова у світлі того, на що вни заслуговують... Чи накожному ПРАВО НА ВЛАДУ сидітиме ЮЛЯ, та ЗЕксперти з Бойко... ЕС не покличуть, Бутусова теж...
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Директор европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсен заявил 18 октября, что вскоре миссия МВФ вернется в Украину для продолжения переговоров о новой программе сотрудничества. Он рассказал об этом на брифинге в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки".
Так давайте таки запитаємо 100 людей про Бєню - мабуть це правда таки що Зеля його кинув, а він у люті виводить своїх 28 людей з отари ЗЕбаранів у ВР? МВФ повертаеться !Гончаруку гроші потрібні , а не дефолт, як гнав колись Бєня...
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Вінничанин Олександр Грамарчук завдяки незвичній обгортці консервів став відомим в Росії. Його металеві банки «С*пар у сметані» і «С*пар в олії» спровокували переполох на московському телебаченні, адже там вірять, що цей товар надійшов у вільний продаж. В свою чергу вінницький атовець «підігрує» пропагандистам і запевняє, що радо надішле чергову партію замовникам.


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Пэт Люра‏ @Pet_lyra 13 окт.

Вспомнил. Из жизни. Краматорск. До войны.
Приехал чел из России. Пошли на базар. Он уезжал, решил сала домой привезти и так по мелочам. Молочные ряды. Бабки сметаной торгуют.
Он: -- Нормальная сметана?
-- Тю, та ты шо? На, подывысь!
Он на меня:
-- Что она сказала? На подавись?
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