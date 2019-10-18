EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  6255  176
Все про:Пашинський (282) суд (5617) Олег Богачук (907)

 Пашинський про рішення суду: "Це крах усієї судової системи". ФОТОрепортаж

Екснардеп Сергій Пашинський виступив з промовою після ухвалення рішення Апеляційним судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це крах усієї судової системи. Це не моя проблема, це нам сьогодні оголосили, що у нас немає судової системи, що у нас не існує суду ... Це означає, що ми з вами повернулися в страшні часи режиму Януковича, це означає лише одне - я боротимуся за своє чесне ім'я", - сказав він.

Пашинський про рішення суду: Це крах усієї судової системи 01

Також він зазначив, що сподівався що рішення буде іменем України, а це рішення не іменем України: "Це іменем беззаконня, іменем кощунства..."

Пашинський про рішення суду: Це крах усієї судової системи 02

"Мені дуже боляче, сумно і за себе, і за своїх близьких, але ще мені боляче і сумно за нашу державу. Вчора ви всі бачили позицію прокуратури - це смішно і жалюгідно. Я знаю, що з понеділка мені десятками висуватимуть нові підозри. Мене намагатимуться зламати, вам розповідатимуть всяку брехню. Я звертаюся до всіх людей - я не зламаюся, я не буду ховатися від слідства, я не буду ховатися від відповідальності. І я знаю, завжди правда перемагає. Я дуже сподіваюся на підтримку всіх вас і вірю в те, що ми перемогли в 14-му році, ми зупинили російську агресію. Я абсолютно переконаний, що ми переможемо і це свавілля, що ми створимо правову державу.

Пашинський про рішення суду: Це крах усієї судової системи 03

Ви знаєте, мені навіть шкода цих суддів ... Я впевнений, що мине час і ми дізнаємося прізвища замовників, ми дізнаємося кримінальних виконавців цього всього ... Так було, і так, на жаль є", - сказав він.

"Я не жертва, я - символ усього цього безправ'я, я символ цього беззаконня. Я боротимуся", - додав Пашинський.

Пашинський про рішення суду: Це крах усієї судової системи 04
Фото: Олег Богачук

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

На сьогоднішньому засіданні судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154605
 
 
 Топ коментарі
 
Меня даже больше поражает не Пашинский, тут все понятно
А эти, которые рвут себе за него тут пуканы, когда просто покалечил человека, пользуясь депутатской неприкосновенностью избежал наказания.
 показати весь коментар
 
У жертвы его выстрелов металлическая пластина в бедре.
Тот редкий случай, когда суд полностью прав!
 показати весь коментар
 
Дебил, рассматриваемое дело - о нападении на человека.
Его распилы на минометах и экспорте впереди.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
це ще не всі справи проти пашинського,
там багато справ про гроші,
і підуть вони значно легше, коли він буде у сизо
 показати весь коментар
 
 
та ні, не може бути, щоб клован погано керував державою!
аби не Порох!
 показати весь коментар
 
 
Мне любопытно а что говорит по этому поводу наш УК только в отношении обычного украинца, а не Пашинского? Вот просто безотносительно к какому либо простому гражданину.
 показати весь коментар
 
 
Це ж "потужно реформований" за останні 5 років вашою ж командою суд. Так що їжте те, що самі приготували і не обляпайтесь.
 показати весь коментар
 
 
Сподобалась світлина з парубієм , не так вже весело йому як було весело на інавгурації Володимира.. Вже зрозумів, що за гріхи доведеться відповідати?
 показати весь коментар
 
 
Насмешил. Пашинский вернулся в какие-то страшные времена.
Пусть петю поспрашивает что это за такие 144 реформы.

Петя то всех спрашивал раньше, а значит и Пашинского, какие вам еще реформы нужны? Сережа тогда молчал, его все устраивало.
 показати весь коментар
 
 
Соглашусь тут з зебилоидными. Много лет в том числе и на цензоре орали про то, что судов нет. Бандитов отпускают, тех, кто себя защищал - сажают. Но никто ничего не делал. Вот и результат бездеятельности. Судов давно уже нет и крах давно настал. Теперь пришлось познакомиться с этим лично. С другой стороны зебилам на заметку: вместо того, чтобы что-то менять, власть делает то же, что и папредники - использует судей для своих нужд. Это значит, что судебной системы как таковой не будет. Есть смысл текущей власти подумать над этим аспектом проблемы, поскольку их будут судить те же судьи, что и Пашинского с уже предсказуемым приговором.
 показати весь коментар
 
 
Не треба істерик. Це ж ваш взірцево і потужно відреформований суд постановив. Хоч раз справедливо.
 показати весь коментар
 
 
За що боролися на то і напоролися
Надо было о реформе судебной системы думать когда были у власти , а не в буцыгарне
Судебной системы в Украине ещё с совка нет
 показати весь коментар
 
 
Порохосрань. Не вам тут свои выверты вставлять. Судить то петю будут сначала. Вот этим самым судом. А вы после этого вообще растворитесь в небытие.
 показати весь коментар
 
 
Если не брать личность пашинского, то это пипец. А если бы он не выстрелил, что бы сделал этот гопник с его женой? И что вы будете делать в такой ситуации?
 показати весь коментар
 
 
Сталося, як сталося... нічого дурню писати!
 показати весь коментар
 
они погавкали и разъехались, но Пашинский вспомнил что у него есть пистолет и вернулся наказать бедолагу
 показати весь коментар
 
 
в понимании совков тот кто стрелял автоматически становится агрессором а нападавший с бутылкой жертвой
похоже на разнородность стокгольмского синдрома
 показати весь коментар
 
 
не обмежуй власну фантазію. Схоже, що "гопніку" навіть на думку не спало те, що ти йому приписуєш щодо дружини пашинського. Може, навіть не знав про присутність жінки у автівці, бо у темряві неможливо розгледіти, якщо не підходиш впритул до автівки. А якщо жінка недурна, то могла заблокувати двері, у ******** автівках це дуже просто.
 показати весь коментар
 
 
А это не беркут на заднем плане с широкой улыбкой?
Если да, то символичное фото-итог пяти лет Петра Алексеевича.
 показати весь коментар
 
 
Пацан организовал небесную сотню, а его закрыли.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В принципе Украина превращается в дикую африуаескую республику где о сменяемости власти демократическим путем можно забыть потому что никто добровольно больше власть не отдаст по причине того что взявшие власть будут жестко мочинь папередников....
 показати весь коментар
 
таж вы , свынюки реформировали судебную ветвь власти и главна свыня доложила- это 154 реформа, вот и жрите
 показати весь коментар
 
 
ему говорили тюрьмы ремонтируй и порядок там наводи, а он по людям в это время стрелял
 показати весь коментар
 
 
надо было украсть пару лярдов..., за это много не дают..., если вообще дело до суда доходит...
 показати весь коментар
 
5 років реформ цих недотОрканих все влаштовувало,а тепер заскиглив,як ***** про зраду)))
 показати весь коментар
 
 
Ну так ви ж "пашинські" так реформували цю судову систему реформували що невиреформували - а тепер пожинаєте плоди цієї "реформи"!!!
 показати весь коментар
 
 
еще б парашенка с кананенка на нары - для полного краху!!!!
 показати весь коментар
 
 
а закона вразумительного о самообороне всё нет
У нас тут всё просто - есть угроза получить потенциально смертельную травму - тот же нападающий жлоб с бутылкой
то достал и стреляй пока не упадёт
а за баловство с оружием типа предупредительный выстрел гарантирована тюрьма
 показати весь коментар
 
 
Правильно! Вдруг после первого патрона ствол заклинит? Или вообще в нем всего один патрон. Просто завали кого-то, кто держал в руках бутылку и скажи что он замахнулся и пригрозил на нее тя посадить)
Чет не думаю шо:

\\\\\\\\а за баловство с оружием типа предупредительный выстрел гарантирована тюрьма\\\\\\\\\\\

- правда. так же как пригласить мона кого-то в гости, завалить, вложить в руку нож и бодро отрапортовать шо он вломился и попросил денег Пашинський про рішення суду: "Це крах усієї судової системи" - Цензор.НЕТ 9020
у тя там на Брайтоне такие "порядки" шоле?
 показати весь коментар
 
 
Кто на кого напал простите ? Нападающий жлоб стоял на обочине никого не трогал- на него выскочил из машины и напал бандит с пистолетом ...
 показати весь коментар
 
 
а плешивец не просил чтобы ему в камеру придурошную чорноволку подселили, чтобы все было по семейному?
 показати весь коментар
 
 
а чего это главна свыня не подымает народ, для спасения героя плешинского? всему есть и предел-И ЗА ДЕНЬГИ НЕ ПОЙДУТ
 показати весь коментар
 
 
Отож. Всралися соємавпи. Революція відміняється. Пашинський про рішення суду: "Це крах усієї судової системи" - Цензор.НЕТ 2933
 показати весь коментар
 
 
а сырожа уже и не сырожа, ********** и атминетили
 показати весь коментар
 
сырожина жена давала интервью и отказалась от сырожи, сказала, что ************* сырожа ей не нужен
 показати весь коментар
 
свиношныри очень хитрые и знают что бить люди их будут в свинной пятак и бить сильно, но мыролюбно.поэтому и бздят всюрюкивать громко.
 показати весь коментар
 
 
надо уже не бить, а на мясокомбинат свыней отправлять
 показати весь коментар
 
 
одно другого не отменяет. сначало бить, а потом на фарш.
 показати весь коментар
 
 
Это было ясно еще вчера по 1+1 что его оставят под стражей, ему будут предъявлять новые обвинения, после интервью *своего прокурора на 100%*,зеБЕНИ.
 показати весь коментар
 
 
И через месяц закончится -зебобы не жильцы)
 показати весь коментар
 
 
Надо будет запомнить твой пост. Интересно будет потом проверить.
 показати весь коментар
 
 
Уже) все дела с ним закрыли-так что вы в пролете
 показати весь коментар
 
 
Ну может лично вы с ним дела все и закрыли. Мне откуда знать. А вот с остальным поглядим после 01-01-2020-го.
 показати весь коментар
 
Я даже и не спорю что именно Вы с ним дела свои закрыли. Не о Вас собственно речь. Пашинський про рішення суду: "Це крах усієї судової системи" - Цензор.НЕТ 717
 показати весь коментар
 
Это не крах, это наоборот торжество правосудия!
 показати весь коментар
 
 
Ну это и так ясно, что зебанутые его не выпустят... Петра засадить у зебилья так и не получилось -будут дергать окружение. Только самое смешное, что зешобла сама на ладан дышит)))
 показати весь коментар
 
 
Петра покуда до 01-01-2020 неприкосновенность охраняет. Так что не спеши с "не получилось".
 показати весь коментар
 
Плешивый контрацептив скоро запоет как Монсерат Коболье соевым окуркам приготовиться!
 показати весь коментар
 
 
Сколько же дегенератов в камментах. Мне не нравится Пашинский, Но то, что происходит в суде с ним - это беспредел. И все придурки, которые сейчас радуются, подумайте, будете ли вы радоваться, если беспредел в суде коснется и вас.
 показати весь коментар
 
Есть вообще-то УК. Вот прежде чем говорить о беспределе нужно туда заглянуть да нужные статейки почитать. Или это только простых украинцев касается?
 показати весь коментар
 
 
Ну вот и почитай, читатель статеек. В судебном заседании не могут ответить на вопрос и представить доказательства, кто первый совершил нападение. Прокурор мямлит:" одновременно". Ага. А от ответа на вопрос зависит квалификация преступления.
 показати весь коментар
 
Та да, когда Саакашвили мордой в пол и за волосы, то были мальчики по вызову, эротическая стрижка...а щас произвол.... Петюшки, вам торба, и это только начало!!
 показати весь коментар
 
 
Беспредел- выскакивать с пистолетом из машины и нападать на безоружного !!
 показати весь коментар
 
Решить просто: прострелить так же Паше ногу, с раздроблением и прождать столько же, сколько ждал Хим. А, ну и мона влить в Пашу перед этим половину того спиртного шо выпил Хим в ту ночь(половину - из-за того шо это Паша напала)
А потом уже и под залог мона. По-нормальному было бы.

Хотя пострадавший вроде бы и не оч. прав, шо толкали бусика в темноте, надо было как-то иллюминировать и т.д.
 показати весь коментар
 
Да толкали бусик в темноте- по мнению порохоботов это дает право выскакивать из джипа, бежать к человеку и стрелять ему в ногу ))
 показати весь коментар
 
та ти що?не встигли пальцем торкнутися,вже каравул,крах всього,таке цабе затримали...а то,що ви творили як навзвати?коли ти стріляєш по людях і спокійно собі їдеш далі і ,на хвилиночку,тобі нічого за це не було,то нормальна система була?
 показати весь коментар
 
 
Ему обидно за виллу на озере Комо, та что рядрм с виллой Соловьева.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору