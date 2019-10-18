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 Загиблого на Донбасі морпіха Степана Криля поховають 19 жовтня на Луганщині. ФОТО

Завтра, 19 жовтня, в селі Байдівка Старобільського району Луганської області, о 10:00 у сільському храмі відбудеться панахида по українському воїну Степану Валерійовичу Крилю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Степан Криль, 1992 року народження, старший матрос, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 16 жовтня близько 21:00 у зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Степан Криль народився 14.12.1992 року в Байдівці. Був сиротою, виховувався в інтернаті. У війську перебував з 2015 року, мав невдовзі одружитись. У нього залишилися тітка та син.

Після панахиди тіло Героя буде перевезено до Старобільська, де о 12:00 на центральній площі міста відбудеться прощання. Поховають Степана Криля на військовому кладовищі міського цвинтаря, що розташоване у селі Чмирівка.

Орієнтовний час початку поховання – 12:30.

19 жовтня 2019 року в Старобільському районі оголошено днем трауру.

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Загиблого на Донбасі морпіха Степана Криля поховають 19 жовтня на Луганщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154572
 
 
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***** , скільки ж можно ціх дітей хоронити......коли це все курва закінчеться ??((
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Як читаєш такі новини, то комок в горлі і сльози на очах та ненависть до тих мокшів, що ніяк не нажруться. Небесні Сили, допоможіть закінчити це кровопролиття. Гинуть молоді люди, яким ще жити та й жити. Вічна пам'ять Степану......
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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есть необходимость усилить контрснайперскую работу, большая часть погибших, за последнее время, именно от снайперов рашистов
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