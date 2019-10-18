 Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США. ФОТОрепортаж

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Розпочався мій перший як Предстоятеля Православної Церкви України візит до Сполучених Штатів Америки. Дякую Order of Saint Andrew the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate в Америці за запрошення та гостинний прийом. Разом з делегацією нашої Церкви прилетіли в місто Нью-Йорк, де розпочали свої відвідини з особливого місця — храму на честь святого Миколая Американської Архієпископії Вселенського Патріархату, який розташований на території Всесвітнього торгового центру в Манхеттені", - написав він.
За його словами, на сьогодні храм ще перебуває у стані будівництва: "Попередній однойменний храм був зруйнований внаслідок жахливого теракту 11 вересня 2001 року, коли Південна та Північна вежі Всесвітнього торгового центру зазнали нападу терористів. Ця церква — єдина будівля, яка не була частиною оригінального комплексу Всесвітнього торгового центру і яка була повністю знищена в результаті атак. Хоч попереду ще багато роботи, але храм вже нагадує Собор Святої Софії Константинопольської, яким і надихався архітектор проекту Сантьяго Калатрава".
"Розташована у парку Свободи з виглядом на Національний меморіал та музей 11 вересня, церква святого Миколая наче є вікном у вічність, куди полинули ті, хто тут невинно й несправедливо загинув. Посеред одного з найпотужніших та найдинамічніших міст у світі храм є благодатним пристанком для зміцнення духу та щирої молитви за жертвами теракту — офіційно встановлено, що загинули понад 3 000 людей, серед них 12 українців. Імена загиблих увіковічені в пам’яті цілої країни та вписані на меморіальних дошках скорботи, які виставлені на Нижньому Манхеттені.
Спільно з усією нашою делегацією відвідали меморіальний комплекс та музей, які присвячені жертвам трагедії 11 вересня. Вічна пам’ять!" - додав Епіфаній.
СОПЛА у представителей синода уже потухли?))))
Или еще дымятса?))))
В этот день Раска Федераска в особе немки продала США за 7 млн. золотых....АЛЯСКУ!!!))))))
ЧЕМ НЕ ПОВОД ВАМ МОКШАМ САЛЮТАНУТЬ ПУКАНАМИ!)))))
Немка продала Аляску США...
Удмурт продал Сибирь Китаю...
А Васька лежал под лавкой и смотрел в небо...НА ЧУЖОЙ САЛЮТ)))))
Касаемо Китая, то если взять кару РФ, метр на метр, то Китайцы арендуют примерно пол-спичечного коробка, в Приморье. Это земли которые никто из местных не взял по "дальневосточному гектару.". Китай за аренду деньги платит и сельхозпродукцию производит.
клоуны в платьях. хитрые клоуны в платьях
Или ты думаешь шо сароверы...родноверы...и прочие ВЕРЫ будут вести себя по другому когда дорвутся до корыта?)))))
ВСЕ ХОТЕЛИ КРОВИ И ПОКОРНОСТИ!
пока есть ОВЦЫ будут ПАСТУШИ!))))
Куришь траву и бредишь космосом!))))
Среди жрецов всегда есть 1% больных на голову, реально верующих в чепуху, которые они высерают для устрашения стада. Вот они, эта кучка больных - и будут себя вести так как "там написано". А 99% попов - нормальные, в смысле что сами смеются со своих стад и с удовольствием зомбируют рабов.)
По-моєму, "служителі" ясно дають зрозуміти на рахунок Боба
Може знають шо істинний Боб - Пуцлівіцлікоатль? І втихаря йому "служать", а стадо = "горіти вічно", бо не знало хто "тру-Боб".
При ЗЕ Ураина получила...МОНИКУ)))))
так они же баптисты неверные и прочие протестанты...
в рашу надо ехать к единоверцам
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Да уж, тєракт оказался вєсьма разрушитєльним... Ні в коєм случає нізя пускать в кабіну посторонніх, хотя... какой-то пілот самовипілілся с пасажирамі, шоп нє так страшно - гуртом і суїцід вєсєлєйє
"...погибли более 3000..."
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Да уж, тєракт оказался вєсьма разрушитєльним... Ні в коєм случає нізя пускать в кабіну посторонніх, хотя... какой-то пілот самовипілілся с пасажирамі, шоп нє так страшно - гуртом і суїцід вєсєлєйє
В МЕМОРІЗ.
хтось ще сумнівається,що oqobo -ольгінський ?
у це у стилі кацапів така ненависть до "піндосів" і взагалі усіх навколишніх :
а у тексті БАчу РАДІСТЬ і насмішку...
..погибли более 3000..."
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Да уж, тєракт оказался вєсьма разрушитєльним... Ні в коєм случає нізя пускать в кабіну посторонніх, хотя... какой-то пілот самовипілілся с пасажирамі
доводити будеш федералам..Не дарма я цю цитату ЗАФІКСУВАВ.
Звичайно,якщо ти найнятий Пригожиним ,то "не дістану"..
Чо, кожна собака має любити тих хто виростив Сраліна(і відповідно призвів до війни, а сам непогано нажився) ? Непогано.