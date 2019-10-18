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Все про:США (5671) Епіфаній (184) ПЦУ (454)

 Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній прибув до США.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочався мій перший як Предстоятеля Православної Церкви України візит до Сполучених Штатів Америки. Дякую Order of Saint Andrew the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate в Америці за запрошення та гостинний прийом. Разом з делегацією нашої Церкви прилетіли в місто Нью-Йорк, де розпочали свої відвідини з особливого місця — храму на честь святого Миколая Американської Архієпископії Вселенського Патріархату, який розташований на території Всесвітнього торгового центру в Манхеттені", - написав він.

Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США 01

За його словами, на сьогодні храм ще перебуває у стані будівництва: "Попередній однойменний храм був зруйнований внаслідок жахливого теракту 11 вересня 2001 року, коли Південна та Північна вежі Всесвітнього торгового центру зазнали нападу терористів. Ця церква — єдина будівля, яка не була частиною оригінального комплексу Всесвітнього торгового центру і яка була повністю знищена в результаті атак. Хоч попереду ще багато роботи, але храм вже нагадує Собор Святої Софії Константинопольської, яким і надихався архітектор проекту Сантьяго Калатрава".

Також читайте: Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ

Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США 02

"Розташована у парку Свободи з виглядом на Національний меморіал та музей 11 вересня, церква святого Миколая наче є вікном у вічність, куди полинули ті, хто тут невинно й несправедливо загинув. Посеред одного з найпотужніших та найдинамічніших міст у світі храм є благодатним пристанком для зміцнення духу та щирої молитви за жертвами теракту — офіційно встановлено, що загинули понад 3 000 людей, серед них 12 українців. Імена загиблих увіковічені в пам’яті цілої країни та вписані на меморіальних дошках скорботи, які виставлені на Нижньому Манхеттені.

Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США 03

Спільно з усією нашою делегацією відвідали меморіальний комплекс та музей, які присвячені жертвам трагедії 11 вересня. Вічна пам’ять!" - додав Епіфаній.

Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США 04
Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США 05
Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США 06
Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США 07
Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США 08
Фото: Епіфаній/Facebook

Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154563
 
   
 Топ коментарі
 
А шо там на Масковии после вчерашнего собрания сатаната рпц мп?
СОПЛА у представителей синода уже потухли?))))
Или еще дымятса?))))
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Любая регилия на этом заточена!!!)))
Или ты думаешь шо сароверы...родноверы...и прочие ВЕРЫ будут вести себя по другому когда дорвутся до корыта?)))))
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Добра новина. Ще більше паляючих пердаків рпц буде😂
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А шо там на Масковии после вчерашнего собрания сатаната рпц мп?
СОПЛА у представителей синода уже потухли?))))
Или еще дымятса?))))
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Вчера не вооруженным глазом можно было наблюдать ЗАРЕВО в северном направлении))))
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Та то салют в МСК, по поводу 75-ти летия освобождения Риги))) А о визите Епифания, навряд ли кто знает, как и о том кто такой Епифаний
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Сегодня будет салют?
В этот день Раска Федераска в особе немки продала США за 7 млн. золотых....АЛЯСКУ!!!))))))

ЧЕМ НЕ ПОВОД ВАМ МОКШАМ САЛЮТАНУТЬ ПУКАНАМИ!)))))
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Геракл, сегодня 100% будет салют. Я живу. в селе, где 4-ре зоны отдыха Сегодня пятницо - развратницо. До 23-00, гуляки, салюты шарашить будут. А завтра свадьбы, та же фигня
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Я тебе за Аляску и США...а ты мне про гулянку!))))
Немка продала Аляску США...
Удмурт продал Сибирь Китаю...

А Васька лежал под лавкой и смотрел в небо...НА ЧУЖОЙ САЛЮТ)))))
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Какая немка, дебил?.... Аляска была продана по Александре II....
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Планктонович. У меня водитель был Платонович, но я его так звал. Землю скоро продаст Украина. В селах все паи у арендаторов, причем в селе моей родни, у одного. Беккер, но по паспорту он украинец, а работает на Ротшильдов. Все села у него на паях в аренде. Закон о продаже, уже в Раде
Касаемо Китая, то если взять кару РФ, метр на метр, то Китайцы арендуют примерно пол-спичечного коробка, в Приморье. Это земли которые никто из местных не взял по "дальневосточному гектару.". Китай за аренду деньги платит и сельхозпродукцию производит.
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Сам погас, помогли немного. Это природное явление, обновление леса. Я, Гера, в свое время ломанулся с солнечной Украины, гондурасить на Колыму. Пахал как кат, но это лучшие годы в моей жизни. Но не о том.. Я раз в год летал из Магадана в Днепр (через МСК) Самолет летит до МСК, 7.5 часов, и под крылом самолета бескрайний лес.. Гера, лес в Карпатах вырубят в 1000 раз быстрее, чем выгорит лес в Сибири.
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В моем селе живет Расторгуев, надо ему про Аляску сказать, он что-то про это пел)))
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В зад, это значит "обратно". А вообще-то песня шутейная. Раше Аляска в хрен не уперлась. И так земли нахапали, что пора бы от баласта избавляться
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Замечательно устроились попы - стадо холит и лелеет - ездий куда хошь, жри, пей что хошь - рабы заплатят. Более того - из бюджета тоже тянут бабло упыри. Так что толку от попов - абсолютно никакого, одни убытки и оболванивание. Почитал вчера как хитро моисеевцы("левиты") устроились пару тыщ лет назад - чуть шо - неси "жертву", горсть на жертвенник, остальное попам, вино, мясо, хлеб, вот прямо как сейчас: щепотка ладана - для Яхве, бабло - попу.
клоуны в платьях. хитрые клоуны в платьях Митрополит Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США - Цензор.НЕТ 1633
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Любая регилия на этом заточена!!!)))
Или ты думаешь шо сароверы...родноверы...и прочие ВЕРЫ будут вести себя по другому когда дорвутся до корыта?)))))
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И заметь...что Яхве что Перун...что боги Олимпа...
ВСЕ ХОТЕЛИ КРОВИ И ПОКОРНОСТИ!
пока есть ОВЦЫ будут ПАСТУШИ!))))
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Или ты хипарь?)))
Куришь траву и бредишь космосом!))))
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А че тут думать то?
Среди жрецов всегда есть 1% больных на голову, реально верующих в чепуху, которые они высерают для устрашения стада. Вот они, эта кучка больных - и будут себя вести так как "там написано". А 99% попов - нормальные, в смысле что сами смеются со своих стад и с удовольствием зомбируют рабов.)
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а ти протів Б-га, чи токо протів служитєлєй культа?
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А ти протів чайника на орбіті Меркурія чи токо протів дурниць?
По-моєму, "служителі" ясно дають зрозуміти на рахунок Боба
Може знають шо істинний Боб - Пуцлівіцлікоатль? І втихаря йому "служать", а стадо = "горіти вічно", бо не знало хто "тру-Боб".
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так, служітєлі про себе дають знати
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При ПЕПо Украина получила...ТОМОС
При ЗЕ Ураина получила...МОНИКУ)))))
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а шо? митрополіт не зна' американської мови? Толмач у нього не монашка )))
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а без золотых аксессуаров не возможно обойтись..?
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Зачем? Если плевать стаду в "лицо", а оно довольно блеет, то можно ходить хоть как некоторые нигеры - разлагаются на ходу от тяжести дикарских украшений.)
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Добра новина. Ще більше паляючих пердаків рпц буде😂
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куда куда?
так они же баптисты неверные и прочие протестанты...
в рашу надо ехать к единоверцам
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А чего там Епифан сотоворищи делает - поклоняется Мамоне?
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"...погибли более 3000..."
====================
Да уж, тєракт оказался вєсьма разрушитєльним... Ні в коєм случає нізя пускать в кабіну посторонніх, хотя... какой-то пілот самовипілілся с пасажирамі, шоп нє так страшно - гуртом і суїцід вєсєлєйє
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oqobo

"...погибли более 3000..."
====================
Да уж, тєракт оказался вєсьма разрушитєльним... Ні в коєм случає нізя пускать в кабіну посторонніх, хотя... какой-то пілот самовипілілся с пасажирамі, шоп нє так страшно - гуртом і суїцід вєсєлєйє

В МЕМОРІЗ.
хтось ще сумнівається,що oqobo -ольгінський ?

у це у стилі кацапів така ненависть до "піндосів" і взагалі усіх навколишніх :
Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США - Цензор.НЕТ 3865
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Дудра, ти о чьом? Шо такого я написав шо тебе так возмутило??? Я жахнувся кількості жертв та подумав як можна було запобігти цьому
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де ти побачив ненависть до "піндосів"??? Вся моя рідня в америці, починаючи з прадіда
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це лише з твоїх слів.
а у тексті БАчу РАДІСТЬ і насмішку...

..погибли более 3000..."
====================
Да уж, тєракт оказался вєсьма разрушитєльним... Ні в коєм случає нізя пускать в кабіну посторонніх, хотя... какой-то пілот самовипілілся с пасажирамі



доводити будеш федералам..Не дарма я цю цитату ЗАФІКСУВАВ.
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Дудра, ти не виспався? Яка ше РАДІСТЬ? Це твої марення - як в тому анєкдоті:"А шо ви імєлі ввіду?"
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тобі пі..єц боте..
Звичайно,якщо ти найнятий Пригожиним ,то "не дістану"..
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йди ти в дудру! Шоп тобі добро було!
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Ахаха, він собі жене бєса, а ти якогось біса кидаєшся на людину Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США - Цензор.НЕТ 4750

Чо, кожна собака має любити тих хто виростив Сраліна(і відповідно призвів до війни, а сам непогано нажився) ? Непогано.
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