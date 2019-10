 Митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США. ФОТОрепортаж

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочався мій перший як Предстоятеля Православної Церкви України візит до Сполучених Штатів Америки. Дякую Order of Saint Andrew the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate в Америці за запрошення та гостинний прийом. Разом з делегацією нашої Церкви прилетіли в місто Нью-Йорк, де розпочали свої відвідини з особливого місця — храму на честь святого Миколая Американської Архієпископії Вселенського Патріархату, який розташований на території Всесвітнього торгового центру в Манхеттені", - написав він.

За його словами, на сьогодні храм ще перебуває у стані будівництва: "Попередній однойменний храм був зруйнований внаслідок жахливого теракту 11 вересня 2001 року, коли Південна та Північна вежі Всесвітнього торгового центру зазнали нападу терористів. Ця церква — єдина будівля, яка не була частиною оригінального комплексу Всесвітнього торгового центру і яка була повністю знищена в результаті атак. Хоч попереду ще багато роботи, але храм вже нагадує Собор Святої Софії Константинопольської, яким і надихався архітектор проекту Сантьяго Калатрава".

Також читайте: Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ

"Розташована у парку Свободи з виглядом на Національний меморіал та музей 11 вересня, церква святого Миколая наче є вікном у вічність, куди полинули ті, хто тут невинно й несправедливо загинув. Посеред одного з найпотужніших та найдинамічніших міст у світі храм є благодатним пристанком для зміцнення духу та щирої молитви за жертвами теракту — офіційно встановлено, що загинули понад 3 000 людей, серед них 12 українців. Імена загиблих увіковічені в пам’яті цілої країни та вписані на меморіальних дошках скорботи, які виставлені на Нижньому Манхеттені.

Спільно з усією нашою делегацією відвідали меморіальний комплекс та музей, які присвячені жертвам трагедії 11 вересня. Вічна пам’ять!" - додав Епіфаній.











Фото: Епіфаній/Facebook