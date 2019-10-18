 Маршрутка потрапила в ДТП у Миколаївській області: постраждали 11 осіб, зокрема троє малолітніх дітей. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Сьогодні, 17 жовтня, о 17:14 в районі буд. 239 на вул. Київській у м. Вознесенськ Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Hyundai Tucson та міського рейсового автобусу БАЗ, який курсував за маршрутом "Сирзавод – 3-й мікрорайон". У автобусі перебували 15 пасажирів.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів восьмеро пасажирів автобуса віком від 18 до 36 років, та троє малолітніх дітей – двох, чотирьох та семи років, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та були доставлені до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 47-річний водій автобуса та 35-річний водій кроссовера не постраждали.

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Попередньо подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція якої передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

З’ясовуються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває слідство.