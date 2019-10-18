 Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"На складських приміщеннях у Києві виявлено новий брендовий одяг без відповідних товаросупровідних документів, загальною вартістю майже 100 мільйонів гривень. Наразі слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 жовтня співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно з працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБ України в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту.
Колись то у Британіі зайшов до фірм. шопу Nike , хтів купити щось дійсно орігіналь , подивився і не знайшов нічого (!) окрім made in China , питаю продавця : у вас є що небудь НЕ китайське ??Відповідь -: Ні , вже багато років як немає , сєєр .
"Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля ."
Уголовная ответственность предусмотрена только за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, наркотиков, психотропных веществ, и их аналогов.
Во у нас тут старперы-фантазеры!
Закрадывается мысль, что со шпиона кацапстана не возьмешь откат, в этом причина этой мешко-активности!
С утра и уже убитый в хлам!
Вроде и власть поменялась, а все то же самое!
Сумочки от Луи Виттона, недорого!