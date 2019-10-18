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Все про:контрабанда (1014) одяг (34) СБУ (4809) ДБР (569)

 Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань під час слідчих дій вилучили в організаторів контрабанди брендового одягу продукції на більш ніж 100 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"На складських приміщеннях у Києві виявлено новий брендовий одяг без відповідних товаросупровідних документів, загальною вартістю майже 100 мільйонів гривень. Наразі слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно з працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБ України в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для боротьби з контрабандою панчіх залучили цілих 5 оперативно-військових груп, а наркотрафік і незаконна міграція почекають, - ексглава митниці Макаренко

Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 01
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 02
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 03
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 04
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 05
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 06
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154550
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько дуракам не объясняй, они как ЗЕмбированные идиоты мычат про контрабанду!
"Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля ."
Уголовная ответственность предусмотрена только за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, наркотиков, психотропных веществ, и их аналогов.
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Стесняюсь спросить, а что СБУ уже всех кацапских шпионов выловила?? Поборола агентов влияния?? Почему СБУ занимается мешками? Им что больше делать нечего?
Закрадывается мысль, что со шпиона кацапстана не возьмешь откат, в этом причина этой мешко-активности! Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 6300
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не даете народу хорошо одеваться, только китайское все будет
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А зараз все брендове в аккурат і продукується у Китаі-)
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Не все, бо є польське та мені вдалося купити дещо з Великої Британії.
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Пощастило -)
Колись то у Британіі зайшов до фірм. шопу Nike , хтів купити щось дійсно орігіналь , подивився і не знайшов нічого (!) окрім made in China , питаю продавця : у вас є що небудь НЕ китайське ??Відповідь -: Ні , вже багато років як немає , сєєр .
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Сколько дуракам не объясняй, они как ЗЕмбированные идиоты мычат про контрабанду!
"Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля ."
Уголовная ответственность предусмотрена только за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, наркотиков, психотропных веществ, и их аналогов.
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Та отож! Идиоты живут не своими мозгами, а фильмами, и сказками. Запомни, на всякий случай, эту "борьбу" оплачиваешь ты, из собственного кармана. Готов за это счастье платить по 1000 гр в месяц? Вперед и с песнями. Но думаю на круг будет больше. Это пойдет в бюджет, а из него "нужным" людям, верней людЮ, похожему на Санта-Клауса.
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А мне так кажется, что это "секен хенд". КОГДА МЫ ЛЮДЬМИ СТАНЕМ?
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Знакомые мешки,такими одежду продаёт один оптовик в Литве
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А де БРЕНДИ??? І куди ці БРЕНДИ підуть ось це дуже був би цікавий серіал, якщо його відзняти прихованою камерою в режимі реального часу.........
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Мне в таких мешках куриный навоз привозят. Это брендовая одежда?
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Там не цікаво, бо ціна висока. Я такий одяг купував після арешту за невеликі гроші і був задоволений.
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Один раз я так купив, але була умова забрати усю партію.
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Партия была "Партией регионов" или БПП ? Забрал?
Во у нас тут старперы-фантазеры! Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 5491
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Я вашу регіонально-зебільну партію не брав, бо самі здохнете.
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Ты вообще, кроме анализов в поликлинике что-то брал последние пять лет, клоун?

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вже не купиш - копійки вийшли з обігу
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інтірєсні дєталі біографії!!! І по какой статьє за ізнасілованіє длілся арєшт?
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Стесняюсь спросить, а что СБУ уже всех кацапских шпионов выловила?? Поборола агентов влияния?? Почему СБУ занимается мешками? Им что больше делать нечего?
Закрадывается мысль, что со шпиона кацапстана не возьмешь откат, в этом причина этой мешко-активности! Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 6300
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Ти вже запитав, а відповідь отримаєш в СБУ.
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Блин, вам там пенсионный фонд пенсию наркотиками выдает?
С утра и уже убитый в хлам! Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 3515
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Причина поимки этой - аж одной из сотен и тысяч партий - не заплатили кому надо откат, в т.ч. СБУ. Им бедным тоже хорошо одеваться хочется...
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В этом и проблема - вместо того чтобы ловить шпионов - мешки ловят!
Вроде и власть поменялась, а все то же самое! Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 6033
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РАСПРАДАЖА!
Сумочки от Луи Виттона, недорого!

Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 6989
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На оптовый рынок с китайской одеждой приезжает роскошно одетая дама, покупает несколько пачек женских трусов, загружает в Порше и уезжает. И так второй день, третий,…Продавцы рынка спрашивают её мужа: А что Ваша жена, наверное, одевает женскую сборную? Он отвечает: Да нет! Моя жена открыла большой бутик с модной итальянской женской одеждой!?....
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А как эта партия прошла границу, в каком месте и кто пропустил?
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ну вот баканов занялся денежным делом - это КАРГО - люди сдают товар ,а карго его растомаживает и доставляет ,за это платят очень много денег - и опять арестовывают товар предпринимателей - это системная борьба с МАЛЫМ БИЗНЕСОМ (там много,много реальных людей ,чей товар ) - для завода торговых сетей ,в Украину или борьбы с конкурентами (такими же КАРГО - но без "крыши") - такого уже не было 5 лет ,все это можно делать и делали на границе - НАРОД - вас хотят опять обмануть - если останутся одни сети будем все платить очень,очень много или ходить в секонд хенда
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