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Все про:Дніпропетровськ (1179) Нацполіція (8356) Правоохоронні органи (259) стрілянина (1056) вбивство (1925)

 27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра. ФОТОрепортаж

Невідомий обстріляв автомобіль "Мерседес", за кермом якого був чоловік 1992 року народження. Водій загинув на місці. Поліція доставила до відділку чотирьох осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції м. Дніпро.

"Сьогодні, 17 жовтня, близько 18:00 на вул. Набережна Заводська м. Дніпро невідомий обстріляв автомобіль "Мерседес", за кермом якого був чоловік 1992 року народження. Від вогнепального поранення він загинув на місці", - сказано в повідомленні.

Поліцейські перевіряють 4 осіб на причетність до скоєння вбивства. Їх усіх забрали до відділку і проводять першочергові слідчі дії. Підозру нікому з них поки не пред'явили.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - додали в поліції.

На місці події працюють керівники структурних і територіальних підрозділів ГУНП в Дніпропетровській області, а також слідчо-оперативна група поліції.

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27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра 02
27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра 03
27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра 04
27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154497
 
   
 Топ коментарі
 
Введіть візовий режим для кавказців і росіян в першу чергу, а також для інших громадян пострадянських республік. І бандитизму в Україні різко поменшає. А то нині маємо щодня проблеми з цими хачапурі.
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І подвійне ггомадянство , в воюючій країні , і сепаратизмом , якось не по феншую !😆
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нужно их с семьями депортировать на Мадагаскар,как раз и успокоятся,ехамши.. 27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра - Цензор.НЕТ 9352
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Добре що не підірвали ! Але однак статистику зіпсували ! Самовбивств при загадкових обставинах !😈
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Загадочное самоубийство: две пули в спине и одна в затылке. (с) "Улицы разбитых фонарей"
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Найти и расстрелять, твари вообще страх потеряли.
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Ник быдлота поменяйте, спалились уже гребанные специалисты.
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Провокаторов без суда и следствия, на месте.
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Из гладкоствола стреляли что ли？ с нормальными стволами нарряжонка в стране что ли？
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В Чикаго из автоматов стреляли...а тут ружжо охотничье...
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Введіть візовий режим для кавказців і росіян в першу чергу, а також для інших громадян пострадянських республік. І бандитизму в Україні різко поменшає. А то нині маємо щодня проблеми з цими хачапурі.
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І подвійне ггомадянство , в воюючій країні , і сепаратизмом , якось не по феншую !😆
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ув.Юрий Кузьменко назвал одну из самых главных причин бандитизма с огнестрелом. Коротко и ясно. Респект.
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Так этому хачику на мерсе визу на небо справили )
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Краще позбавте громадянства "Зєлю" та інших "слуг урода" і забороніть їм в'їзд в Україну.
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Нашего криминала тоже хватает. Во время смутных времён криминал всегда процветал. Работы в стране нет нормальной, а там хорошие и быстрые деньги крутиться, вот и процветает подобное. По сути нужно бороться с причинами а не со следствием. Искоренять криминальную романтику, сажать главарей. Когда быть мурчащим будет не круто тогда в это и молодёжь меньше лезть будет. Хотя конкретно этот случай может быть и бытовым, например бабу не поделили.
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Палермо больше, чем вся Италия. (с) 27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра - Цензор.НЕТ 1216
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В четверг, 17 октября, на Набережной Заводской, в районе отеля «Прибой», обстреляли автомобиль Mercedes. Водитель погиб на месте, известно что его звали Армен Багдасарян, ему было 27 лет.
На месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.
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нужно их с семьями депортировать на Мадагаскар,как раз и успокоятся,ехамши.. 27-летнего мужчину расстреляли в автомобиле на набережной Днепра - Цензор.НЕТ 9352
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да ну... у них же горе... нельзя... (вы ж не такой ...!)
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На капоте следы от пуль чы чупакабра когтями металл вырвала?
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Я когда то , совершенно случайно , услышал от работяг , шо началиоь наезды . (90)
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Это только начало.
Привыкайте, терпеть 5 лет? Или импичмент? Или Майдан? Или киллер? Или сам сбежит в Ростов?
Я не сторонник насилия, но клоуну лично настучал бы по голове железной трубой.
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Хорошо, что не с гранатомета. И при этом не уложили несколько просто прохожих...
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На этой дороге да около 6 вечера движняк очень огромный. Повезло что чудом никого прицепом не зацепило.
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Ну да, просто бы кинули гранату, чтобы наверняка. И еще пару пострадавших готово.
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При Порошенко такого беспредела не было.
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Было другое, не лучше. Хотя, ты еще усатого вспомни
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При Порося просто в кафе взрывали, вместе с посетителями в том же Днепре. Или завалили двух полицаев, забыл?
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"Их всех доставили в отделение и проводят первоочередные следственные действия"
Чистосердечно выбивают?
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Что за прикол ездить на полуспущенных колесах?
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С других СМИ:- погибший Армен Багдасарян, на место трагедии приехали многочисленные родственники и ведут себя агрессивно.
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Та что это за новость?? Вот когда бабушка какая нибудь на мосту Филатова ногу подвернет.....
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Мені здається що це певний прогрес, бо хачі почали мочити хачів. Десь минулого тижня азер зарізав азера і хотів як в кіно розчленити хорошою брендовою мотопилою. Напевне Авакову натякнули що в багатьох етнобандюг прізвища чогось співзвучать як у нього. Доводить зворотнє, що він словянин
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//"Полицейские проверяют 4 лиц на причастность к совершению убийства//"

Надеюсь в первую очередь полицейские отработают версию суицида....
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