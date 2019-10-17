 27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції м. Дніпро.

"Сьогодні, 17 жовтня, близько 18:00 на вул. Набережна Заводська м. Дніпро невідомий обстріляв автомобіль "Мерседес", за кермом якого був чоловік 1992 року народження. Від вогнепального поранення він загинув на місці", - сказано в повідомленні.

Поліцейські перевіряють 4 осіб на причетність до скоєння вбивства. Їх усіх забрали до відділку і проводять першочергові слідчі дії. Підозру нікому з них поки не пред'явили.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - додали в поліції.

На місці події працюють керівники структурних і територіальних підрозділів ГУНП в Дніпропетровській області, а також слідчо-оперативна група поліції.

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