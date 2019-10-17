 27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції м. Дніпро.
"Сьогодні, 17 жовтня, близько 18:00 на вул. Набережна Заводська м. Дніпро невідомий обстріляв автомобіль "Мерседес", за кермом якого був чоловік 1992 року народження. Від вогнепального поранення він загинув на місці", - сказано в повідомленні.
Поліцейські перевіряють 4 осіб на причетність до скоєння вбивства. Їх усіх забрали до відділку і проводять першочергові слідчі дії. Підозру нікому з них поки не пред'явили.
"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - додали в поліції.
На місці події працюють керівники структурних і територіальних підрозділів ГУНП в Дніпропетровській області, а також слідчо-оперативна група поліції.
В четверг, 17 октября, на Набережной Заводской, в районе отеля «Прибой», обстреляли автомобиль Mercedes. Водитель погиб на месте, известно что его звали Армен Багдасарян, ему было 27 лет.
На месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.
Привыкайте, терпеть 5 лет? Или импичмент? Или Майдан? Или киллер? Или сам сбежит в Ростов?
Я не сторонник насилия, но клоуну лично настучал бы по голове железной трубой.
Чистосердечно выбивают?
Надеюсь в первую очередь полицейские отработают версию суицида....