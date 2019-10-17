 "Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР" і обійми Суркіса з Кожем'якіним, - день роботи депутатів 17 жовтня. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Привітання Григорія Суркіса з ОПЗЖ. Поруч Михайло Папієв
Суркіс з колегою
Вітання Суркіса
Діалог та обійми Андрія Кожем'якіна з "Батьківщини" і Григорія Суркіса з ОПЗЖ
Найстаріший депутат ВР - Юлій Іоффе
Фракція "Європейської солідарності"
Депутати спілкуються зі спікером Разумковим
Андрій Осадчук з "Голосу"
Нарада депутатів зі "СН".
Діалог віце-спікера Руслана Стефанчука і Олексія Гончаренка
Листування Олександра Фельдмана з ОПЗЖ з колегою зі "СН" Іриною Венедиктовою
Позафракційний Вадим Новинський і Сергій Власенко з "Батьківщини"
дурью маются бютовцы.
Хочешь сказать, шо порохоботы имеют проблему- где возле работы машину припарковать?
Садиба Порошенків, пів на п'яту ранку. Встає Петро Олексійович, порається. Рябошапку купив, бюджетників з Волновахи вивів на Майдан, роздав по 400 грн.
Позвонив Рональдо, домовився, гроші перевів.
Купив Лондонський високий суд.
З'їздив в НАТО.
Фотожаби замовив, проплатив.
Купив панамську прокуратуру.
Роздав вказівки Раді і Уряду.
На ботоферму зайшов, поплескав по плечах, підбадьорив.
Випив молока. Поцілував Марину.
Сів в крісло, відкрив Фейсбук.
А там Офіс Президента повідомляє:
"16.10.2019 Звільнені місяць тому моряки проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії!"
"О, попрокидались!