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 Події, Фоторепортаж
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 Власника мережі інтернет-магазинів із продажу наркотиків затримано в Києві з "товаром" на 10,5 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві співробітники поліції затримали власника шести інтернет-магазинів із продажу наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Правопорушника було затримано, коли він одержав посилку в одному з відділень пошти. Оглянувши відправлення, ми виявили і вилучили 7 кілограмів амфетаміну та 10 кілограмів психотропу. Крім того, під час огляду 14 поштових відправлень, які напередодні він відправляв, виявлено та вилучено 500 грамів суцвіть канабісу, 81 таблетку "екстазі", 500 грамів амфетаміну, 700 грамів PVP і 301 штуку марок ЛСД. Вартість вилучених речовин за цінами "чорного ринку" становить понад 10,5 млн гривень", - розповіли в поліції.

Власника мережі інтернет-магазинів із продажу наркотиків затримано в Києві з товаром на 10,5 млн грн, - Нацполіція 01

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Власника мережі інтернет-магазинів із продажу наркотиків затримано в Києві з товаром на 10,5 млн грн, - Нацполіція 02

Зловмисник відправляв пакети з психотропами під виглядом торгового бренду, куди вкладав рекламні картки, магнітики з логотипами магазину.

Власника мережі інтернет-магазинів із продажу наркотиків затримано в Києві з товаром на 10,5 млн грн, - Нацполіція 03

Поліцейські з'ясували, що збут заборонених речовин у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Суми проходив через так звані "закладки". "Наркоділка", 1991 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Власника мережі інтернет-магазинів із продажу наркотиків затримано в Києві з товаром на 10,5 млн грн, - Нацполіція 04

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Власника мережі інтернет-магазинів із продажу наркотиків затримано в Києві з товаром на 10,5 млн грн, - Нацполіція 05

"Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154475
 
   
 Топ коментарі
 
небось и без кассового аппарата работал.
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У мусорів корпоративчик намічається??
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Всю , абсолютно всю наркоту и трафик через Украину курируют сбу и мвд . Не поделились .
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небось и без кассового аппарата работал.
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правильно...слуги народа против любой химии,тока чистый кокс и кошерный ганджубас.
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Шо это за копейки? Фиии, мелочь пузатая
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У мусорів корпоративчик намічається??
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фигассе магнитики...там мешки дури... а сейчас хозяева сами дурь НП отправляют???..экономят наверное? без отпусков, все сами..и магнитик не забыть положить?)))
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Всю , абсолютно всю наркоту и трафик через Украину курируют сбу и мвд . Не поделились .
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Откуда передачка с 7 кг дури опера скромно умалчивают..не хотят подставлять нового зе-губернатора ..
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Как свинарчук голодовку объявлять будет ?
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Это было позавчера вечером в районе 18.00 на Севастопольской площади. Прям на Макдрайве. Отработали "чисто" без стрельбы и лишнего кипиша.
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Кстати есть мнение, шо додиков на великах "Глово" могут использовать в качестве наркокурьеров..
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любую службу доставки используют. они не таможня и досмотра не проводят.
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Сабаков своїх почав здавати аби утриматися)))
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Почтой?)) Сказочный д...б, но оно и к лучшему
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Думаю що над ним ще є багато інших людей. А він так, пішак.
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