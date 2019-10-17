 Шокін звернувся в ДБР через "злив" керівництвом НАБУ секретної інформації. ДОКУМЕНТ

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з джерел у правоохоронних органах, відповідну заяву Шокін подав на підставі фактів, оприлюднених 9 жовтня народним депутатом Андрієм Деркачем про тиск посольства США на правоохоронні органи України з метою втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Шокіна, НАБУ незаконно отримало в Державній міграційній службі його особисту картку, а також незаконно передало її посольству США. Цей "злив", на думку екс-генпрокурора, було здійснено для тиску на нього з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена.

"Розголошення зазначених даних здійснено умисно, з метою їх подальшого використання шляхом чинення віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом тиску на мене через поширення вищезгаданих неправдивих відомостей про мене особистого характеру, через неприязнь, яка виникла у нього стосовно мене, у зв'язку з виконанням у 2015 році службових обов'язків на посаді генерального прокурора України, пов'язаних із розслідуванням Головним слідчим управлінням ГПУ кримінального провадження стосовно екс-міністра екології України Миколи Злочевського і діяльності компанія Burisma Holding Limited (Кіпр), до складу співзасновників якої, зокрема, входить його син Гантер Байден", - йдеться в заяві Шокіна.

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У документі Шокін просить ДБР негайно розпочати досудове розслідування на підставі вчинення кримінального злочину.

"Прошу внести до ЄРДР відомості про вчинення працівниками НАБУ кримінального злочину, а саме порушення недоторканності приватного життя, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 182 КК України; негайно розпочати досудове розслідування і надати слідчим ДБР письмові вказівки; залучити мене - Шокіна В. М. – до участі в кримінальному провадженні як потерпілого", - йдеться в заяві.

Разом з тим, політолог Кирило Сазонов опублікував на своїй сторінці в Фейсбук сканкопії заяви Шокіна.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач опублікував службове листування НАБУ і посольства США. ДОКУМЕНТ

Як відомо, 9 жовтня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив службове листування НАБУ і посольства США, згідно з яким перший заступник НАБУ Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж тривалий час надавав посольству США інформацію, яка негативно вплинула на хід подій в Україні та США.

Згідно з інформацією, наданою Деркачем, працівниця НАБУ Поліна Чиж отримала вказівку від співробітниці посольства США Ганни Ємельянової надати інформацію у справі ексміністра екології та власника Burisma Group Миколи Злочевського.

Народний депутат також оприлюднив суми коштів, що переказують представникам Burisma Group, серед яких фігурує і Гантер Байден. Згідно з документами, загалом на користь Гантера Байдена, Олександра Квасневського, Алана Аптера і Девона Арчера Burisma виплатила щонайменше 16,5 млн доларів.

За словами Деркача, Шокін неодноразово звертався до директора НАБУ Ситника у рамках кримінального провадження щодо Burisma, але постійно отримував формальні відписки. Діяльність Шокіна, на думку нардепа, викликала неприкрите роздратування Джо Байдена і його п'ятий за два роки візит до Києва, 7-8 грудня 2015 року, був присвячений вирішенню питання відставки Віктора Шокіна через справи Злочевського та Burisma.

Як повідомив Деркач, "предметом тиску став 1 млрд дол. кредитних гарантій, які США мали надати Україні". Факт тиску визнав сам Байден у своєму виступі в Раді міжнародних відносин США в січні 2018 року, і назвав Шокіна "сучим сином, якого треба звільнити".