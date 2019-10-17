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 Політика України
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Все про:НАБУ (2137) США (5671) Шокін (220)

 Шокін звернувся в ДБР через "злив" керівництвом НАБУ секретної інформації. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань зареєструвало заяву екс-генпрокурора Віктора Шокіна про розголошення співробітниками НАБУ даних, що становлять таємницю досудового розслідування, а також злив персональних даних Шокіна працівникам посольства США в Україні.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з джерел у правоохоронних органах, відповідну заяву Шокін подав на підставі фактів, оприлюднених 9 жовтня народним депутатом Андрієм Деркачем про тиск посольства США на правоохоронні органи України з метою втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Шокіна, НАБУ незаконно отримало в Державній міграційній службі його особисту картку, а також незаконно передало її посольству США. Цей "злив", на думку екс-генпрокурора, було здійснено для тиску на нього з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена.

"Розголошення зазначених даних здійснено умисно, з метою їх подальшого використання шляхом чинення віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом тиску на мене через поширення вищезгаданих неправдивих відомостей про мене особистого характеру, через неприязнь, яка виникла у нього стосовно мене, у зв'язку з виконанням у 2015 році службових обов'язків на посаді генерального прокурора України, пов'язаних із розслідуванням Головним слідчим управлінням ГПУ кримінального провадження стосовно екс-міністра екології України Миколи Злочевського і діяльності компанія Burisma Holding Limited (Кіпр), до складу співзасновників якої, зокрема, входить його син Гантер Байден", - йдеться в заяві Шокіна.

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У документі Шокін просить ДБР негайно розпочати досудове розслідування на підставі вчинення кримінального злочину.

"Прошу внести до ЄРДР відомості про вчинення працівниками НАБУ кримінального злочину, а саме порушення недоторканності приватного життя, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 182 КК України; негайно розпочати досудове розслідування і надати слідчим ДБР письмові вказівки; залучити мене - Шокіна В. М. – до участі в кримінальному провадженні як потерпілого", - йдеться в заяві.

Разом з тим, політолог Кирило Сазонов опублікував на своїй сторінці в Фейсбук сканкопії заяви Шокіна.

Шокін звернувся в ДБР через злив керівництвом НАБУ секретної інформації 01
Шокін звернувся в ДБР через злив керівництвом НАБУ секретної інформації 02
Шокін звернувся в ДБР через злив керівництвом НАБУ секретної інформації 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач опублікував службове листування НАБУ і посольства США. ДОКУМЕНТ

Як відомо, 9 жовтня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив службове листування НАБУ і посольства США, згідно з яким перший заступник НАБУ Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж тривалий час надавав посольству США інформацію, яка негативно вплинула на хід подій в Україні та США.

Згідно з інформацією, наданою Деркачем, працівниця НАБУ Поліна Чиж отримала вказівку від співробітниці посольства США Ганни Ємельянової надати інформацію у справі ексміністра екології та власника Burisma Group Миколи Злочевського.

Народний депутат також оприлюднив суми коштів, що переказують представникам Burisma Group, серед яких фігурує і Гантер Байден. Згідно з документами, загалом на користь Гантера Байдена, Олександра Квасневського, Алана Аптера і Девона Арчера Burisma виплатила щонайменше 16,5 млн доларів.

За словами Деркача, Шокін неодноразово звертався до директора НАБУ Ситника у рамках кримінального провадження щодо Burisma, але постійно отримував формальні відписки. Діяльність Шокіна, на думку нардепа, викликала неприкрите роздратування Джо Байдена і його п'ятий за два роки візит до Києва, 7-8 грудня 2015 року, був присвячений вирішенню питання відставки Віктора Шокіна через справи Злочевського та Burisma.

Як повідомив Деркач, "предметом тиску став 1 млрд дол. кредитних гарантій, які США мали надати Україні". Факт тиску визнав сам Байден у своєму виступі в Раді міжнародних відносин США в січні 2018 року, і назвав Шокіна "сучим сином, якого треба звільнити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154431
 
 
 Топ коментарі
 
Давно уже этого прожженного коррупционера Шокина пора посадить.
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Тушите свет! Поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо.
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Не хотел умереть спокойно,старій идиот. умрёт на нарах
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Давно уже этого прожженного коррупционера Шокина пора посадить.
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Нет, это гибридная война. Надо посорить Украину со всеми силами в США, как с республиканцами, так и демократами, дабы не важно было, кто победит, но Украина все равно в проигрыше.
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Однако начал все Деркач - бывший глава СБУ и, я уверен, завербованный ФСБ. Идет массовая подрывная деятельность под ЗЕ, как внутри, так и за пределами Украины. Это значит, что он все делает правильно.
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Где вас идиотов размножают? Чем тупей и никчемней существо, тем громче кукарекает! Главой СБУ был его отец, Леонид Васильевич! Ему ненужно было быть завербованным, у его там 70% друзей еще от КГБ. Курировать самый секретный завод в СССР не каждому дано! Тебя дурака не взялит бы даже дворником.
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Т.е. возражений о том, что ЗЕ все делает правильно нет? Ну и молодец, я так и знал.
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Какие нах возражения, причем тут стриптизерша, и что она делает? Ты сумасшедший! Хотя бы понял какую х-ню написал? Удали придурок, стыдно же быть кретином. Или тебе нет?
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Мне за тебя не стыдно, мне за тебя печально хрякотролина ты продажная.
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Почав все Байден, добудувавши синочка в Бурісму.
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Воровать и развивать коррупцию Байдену можно. Нельзя расследовать его преступления. Атопутиннападет.
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Тушите свет! Поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо.
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я же пишу что один что другой нихера не делали😁
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Классная песня, актуальная всегда у нас.
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Зеля весь мусор собрал в Украине . Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации - Цензор.НЕТ 9135
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Весь мусор был тщательно собран, отсортирован и пристроен к делу соевым президентом. Дай боже Зеле хоть частично отправить его в мусорник, т.е. на нары
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От так зіллють персональні данні "облічітєлєй" корупції.
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Шокин!.. мы тебя видим!!!
ЗЫ.. а если Трамп пролетит на выборах, и Байден станет Президентом.. Шокин думает о будущем?!
Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации - Цензор.НЕТ 8908
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Не хотел умереть спокойно,старій идиот. умрёт на нарах
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и всего без лишних беспокойств,просто аналогично везде.
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Багато чого ще "вспливе". Про покушеніє з тепловізора не забудьте. Жгіть далі.
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Недопокушенний защёкін стурбований якись....
Візу в США анулювали мабуть? Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации - Цензор.НЕТ 8501
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Ментовские войны только начинаются. Бороться будут ГПУ, НАБУ, СБУ, ГБР, МВД, НАПК и т.д. Не с коррупцией, а между собой.
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І це класно! Побачимо скільки гівно випливе на поверхню з всіх цих структур. В кіно не потрібно буде йти.
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Якщо замість результату потрібно кіно це дійсно класно, згоден
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наверняка США интересуют документы с межигорского пруда, которые шокин где то заныкал
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мля, не сидится спокойно старому пердуну.
сядь и сиди тыхенько, глаза не мозоль... или к паршивскому в компанию? Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации - Цензор.НЕТ 8346
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Он очень хорошие показания дал в Австрии
Так шо пусть говорит

Впрочем там все такие, прижми и понесётся
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Реальная власть в стране это силовики (это и в РФ так же).
Любой президент и правительство старается с ними дружить и закрывать глаза на крышевание силовиками - наркоты, контрабанды и пр.
У силовиков куча компромата и прослушек на всех. В любой момент они могут засадить при желании ЛЮБОГО.
Но силовики предпочитают не сажать, а шантажировать власть и олигархов и получать от них откаты за закрытие дел.
Так и живем...
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Восстанавливается глава КС, потихоньку восстанавливается Генпрокурор... такими темпами и Янухович подсидит Монику!
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срочно агента катерину для проведения действий особого характера
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во страна не пуганных идиотов))) все князьки друг на друга пишут кляузы и все правоохранительные органы, существующие за налоги людей, не занимаются проблемами людей а заняты интрижками власти и оппозиции)))
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турбує тільки занадто довга лінія життя шконкіних...
зніми навантаження на пенсійний фонд!
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Самый после югика гениальный прокурор
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Ну, як бачимо, стара гебнява кодла намагається насрати Байдену перед виборами. А це, вже можна розглядати, як втручання. Подібні речі не можуть бути не інспірованими з боку кремляді.
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персональные данные на шокина в фондах кгб находятся
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зеленский это не свежий огурчик в бочке с прокисшими огурцами, не, это дрожжевая таблетка, ох и рванет это все дерьмо, заляпает весь американский истеблишмент... Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации - Цензор.НЕТ 2369
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Вмешательство посольства США в выборный процесс в США? Это кто такое придумал?
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Я знаю почему Байдена так пугал Шокин. Потому, что его фамилия Shoking.
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