 П'яний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише "Київ Оперативний", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що троє військових розпивали алкоголь біля входу в магазин. У якийсь момент один з них вирішив сходити в туалет, зайшов у двір і пригледів місце біля дитячого майданчика. У цей час повз проходили двоє чоловіків і жінка. Один з них звернув увагу на аморальну поведінку чоловіка і зробив зауваження.
Далі словесний конфлікт переріс у бійку, яку п'яний військовий вирішив закінчити за допомогою пістолета, вистріливши опонентові в обидві ноги. На щастя, кулі були гумовими.
Постраждалого це не зупинило і він побив стрільця, а після - зламав ногу його другу, який намагався заступитися.
На місце прибули патрульні і швидка. Стрільця відправили у відділення поліції, а другого нападника - в лікарню лікувати ногу.
Патроны резиновые - вот это эрудиция
А что вас так насмешило?
Если не знаешь мову, то это не значит что все такие.
Скрин можешь перевести Гуглом, или нет?
Уменье пить - искусство.
Тот не умен, кто пьет вино
Без мысли и без чувства.Вино несет и яд, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Люби вино, как я люблю,
В любви своей не кайся,
Не зазнавайся во хмелю,
Но и не опускайся.Одних вино влечет в полет,
Других сшибает с ходу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Рождает в нас пьянящий сок
И блажь, и откровенье.
В нем - созидания исток
И жажда разрушенья.Вино поблажки не дает
Тем, кто ему в угоду
Порой себя не бережет,
Кто пьет вино, как воду!
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
Кроме рук и ног надо и над другими частями тела поработать...