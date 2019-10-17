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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6614) пияцтво (423) стрілянина (1056) військовослужбовці (2548)

 П'яний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 17 жовтня на столичному Виноградарі сталася бійка зі стріляниною, в якій брали участь військовослужбовці. Новина не рекомендується до перегляду людям з нестійкою психікою.

Про це пише "Київ Оперативний", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що троє військових розпивали алкоголь біля входу в магазин. У якийсь момент один з них вирішив сходити в туалет, зайшов у двір і пригледів місце біля дитячого майданчика. У цей час повз проходили двоє чоловіків і жінка. Один з них звернув увагу на аморальну поведінку чоловіка і зробив зауваження.

Далі словесний конфлікт переріс у бійку, яку п'яний військовий вирішив закінчити за допомогою пістолета, вистріливши опонентові в обидві ноги. На щастя, кулі були гумовими.

Постраждалого це не зупинило і він побив стрільця, а після - зламав ногу його другу, який намагався заступитися.

На місце прибули патрульні і швидка. Стрільця відправили у відділення поліції, а другого нападника - в лікарню лікувати ногу.

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Пяний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці 01
Пяний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці 02
Пяний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці 03
Пяний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці 04
Пяний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці 05
Пяний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці 06
Пяний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці 07

Пяний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154373
 
 
 Топ коментарі
 
Обычно пьяные замечаний не понимают,проще сразу бить в голову,сохраните себе нервы.
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Мужик решил эту проблему. Только уважение.
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спецсвязь - вийськови...??= не позорились бы...
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Обычно пьяные замечаний не понимают,проще сразу бить в голову,сохраните себе нервы.
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спецсвязь - вийськови...??= не позорились бы...
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Ковтнули хлопці лишку та рЄшілі Шо вони не спцзв'яківці, а спЄцназівці Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте - Цензор.НЕТ 7380
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Че нелогично то? Моралфаг решил что раз в форме, то нельзя быть злым и ссать нужно прямо в штаны - так видать больше "чести мундира" будет, чем если ссать там где это делают все.
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И нэ кажи.ну не срал же в самом деле.поссать ночью это вообще ни о чем.опять же не днём.просто мужик захотел приключений,а мог бы молча пройти мимо.
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Описание конечно писал сын Петросяна.... во время прочтения лучше сидеть на унитазе - мало ли что - настолько смешно и с юмором напечатано то)

Патроны резиновые - вот это эрудиция Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте - Цензор.НЕТ 6018
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Там написано не патроны, а пули резиновые.
А что вас так насмешило?
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Ты еврей?
Если не знаешь мову, то это не значит что все такие.
Скрин можешь перевести Гуглом, или нет?
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте - Цензор.НЕТ 3764
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Уменье пить не всем дано,
Уменье пить - искусство.
Тот не умен, кто пьет вино
Без мысли и без чувства.Вино несет и яд, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Люби вино, как я люблю,
В любви своей не кайся,
Не зазнавайся во хмелю,
Но и не опускайся.Одних вино влечет в полет,
Других сшибает с ходу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Рождает в нас пьянящий сок
И блажь, и откровенье.
В нем - созидания исток
И жажда разрушенья.Вино поблажки не дает
Тем, кто ему в угоду
Порой себя не бережет,
Кто пьет вино, как воду!
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военный писал на детской площадке....., вот он, избиратель Зе!
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
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Если военнослужащие, ветераны АТО - понять и простить. Пострадавшего на "Миротворец".... Так мыслю!
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неадекваты военные почему то имеют оружие, а адекватные гражданские - нет. как защититься от неадекватов?
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Чоловік пройшов війну, його гумовими кулями не зупиниш. Скільки в Україні ото таких військових, які пороху не нюхали, сидять на контракті, і крім шкоді репутації ЗСУ, ніякої користі нам не приносять.
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Уроды. Устроили пикник на обочине, у детской площадки, романтики. Правильно, таким надо руки и ноги переломать.
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У стрелявшего теперь справлялка нужды будет болеть.
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Правильно, таким надо руки и ноги переломать.

Кроме рук и ног надо и над другими частями тела поработать...
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Вот ещё один аргумент для разведения войск. П'яний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці - Цензор.НЕТ 6193
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Взагалі то Держспецзв'язок належить до таємної поліції (чекістів), а не до військових.
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Ну всем можно носить травматы-и алкоголикам,и бандитам,и психопатам,если им это разрешил Великий Аваков.А обычным трезвым законопослушным гражданам-нини.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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