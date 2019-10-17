 П'яний військовий влаштував стрілянину в Києві після зауваження не мочитися в громадському місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише "Київ Оперативний", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що троє військових розпивали алкоголь біля входу в магазин. У якийсь момент один з них вирішив сходити в туалет, зайшов у двір і пригледів місце біля дитячого майданчика. У цей час повз проходили двоє чоловіків і жінка. Один з них звернув увагу на аморальну поведінку чоловіка і зробив зауваження.

Далі словесний конфлікт переріс у бійку, яку п'яний військовий вирішив закінчити за допомогою пістолета, вистріливши опонентові в обидві ноги. На щастя, кулі були гумовими.

Постраждалого це не зупинило і він побив стрільця, а після - зламав ногу його другу, який намагався заступитися.

На місце прибули патрульні і швидка. Стрільця відправили у відділення поліції, а другого нападника - в лікарню лікувати ногу.

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