 Невідомі ввечері в середу публічно поглумилися над прапорами України, Ізраїлю та Одеси. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це повідомляють місцеві жителі.
За допомогою ножів або інших ріжучих предметів вони порізали банери, розміщені на паркані, після чого без будь-яких перешкод залишили цю територію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це повідомляють місцеві жителі.
За допомогою ножів або інших ріжучих предметів вони порізали банери, розміщені на паркані, після чого без будь-яких перешкод залишили цю територію.
И в более широком смысле: если бы это была краска, умышленное повреждение покрашенного в цвета флага забора можно было бы квалифицировать как надругательство над флагом?
"Где твоя коррупция?"...
Тут случай не политический, а дегенератический.
из пос-ва Турции в Киеве выбежало два, что-ли, чувака, унизили активистов и спокойно на глазах у ментов, пошли обратно, а тут 30 титушек в Одессе. хорошо что хоть не убили никого, наверное)
русском...
Або чому так захищають ізік.