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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеса (2138) прапор (206) вандалізм (264)

 Невідомі ввечері в середу публічно поглумилися над прапорами України, Ізраїлю та Одеси. ФОТО

Близько 30 осіб, переважно чоловіків спортивної зовнішності, напали на будівельний об'єкт на Гагарінському плато в Одесі, серед інвесторів якого - громадяни Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це повідомляють місцеві жителі.

За допомогою ножів або інших ріжучих предметів вони порізали банери, розміщені на паркані, після чого без будь-яких перешкод залишили цю територію.

Невідомі ввечері в середу публічно поглумилися над прапорами України, Ізраїлю та Одеси 01
Невідомі ввечері в середу публічно поглумилися над прапорами України, Ізраїлю та Одеси 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154360
 
 
 Топ коментарі
 
Мэр Одессы в раздумьях: Ну кто бы это мог сделать не попросив разрешениия у него?
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Флагами прикрыли забор с колючей проволокой. Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы - Цензор.НЕТ 530
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Вопрос к юристам: баннер считается флагом?
И в более широком смысле: если бы это была краска, умышленное повреждение покрашенного в цвета флага забора можно было бы квалифицировать как надругательство над флагом?
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Мэр Одессы в раздумьях: Ну кто бы это мог сделать не попросив разрешениия у него?
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Скоріше, ті кого кассабє використовують втемну.
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Флагами прикрыли забор с колючей проволокой. Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы - Цензор.НЕТ 530
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Вопрос к юристам: баннер считается флагом?
И в более широком смысле: если бы это была краска, умышленное повреждение покрашенного в цвета флага забора можно было бы квалифицировать как надругательство над флагом?
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зависит от мотива, если это школьники наелись препаратов - то хулиганка, если какие-то идейные, то хулиганка на почве ненависти т.е. умышленное спланированное деяние, для первых может быть шраф, для вторых долгие годы в колонии.
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Есть отдельная статья - надругательство над государственными символами.
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Зе спросил Труханова
"Где твоя коррупция?"...
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Этим дебилам было пофиг какие флаги резать.
Тут случай не политический, а дегенератический.
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Хорошо хоть не иконы на забор наклеили. А то бы еще в богохульстве обвинили. Наверное на такое "надругательство" хозяева стройки и расчитывали.
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30 быков - конечно что они спокойно покинули территорию.
из пос-ва Турции в Киеве выбежало два, что-ли, чувака, унизили активистов и спокойно на глазах у ментов, пошли обратно, а тут 30 титушек в Одессе. хорошо что хоть не убили никого, наверное)
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Якщо постійно сприймати інформацію на русском...
Або чому так захищають ізік.Невідомі ввечері в середу публічно поглумилися над прапорами України, Ізраїлю та Одеси - Цензор.НЕТ 1957
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по-перше, це ніякі не флаґі, а банери - рекламні розтяжки з усілякими картінкамі, так шо нє нада політічєску статтю тут підшивати
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Ну почему, можно поинтересоваться какая тварь флаги на забор повесила и не является ли это надругательством над флагом.
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закон говорит обратное, в совокупности можно получить 4,5 года колонии

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Хто ворог одночасно Ізраїля, Одеси і України? Хм.
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Искать надо не тех, кто это сделал, а того кто заказывал и оплачивал это.
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Та я вас умоляю, за простых и неизвестных граждан. Имею вам сказать шо 24 августа сего 2019 года от Рождества Христова и 5780 году от сотворения мира по Ха-иврий (ха-луах), ВСЯ Украина и много других стран стали свидетелями, как один гилрант, пардон, харант, ещё раз пардон, гарант, надругался над Гимном Украины. И ни чего. Сошло с ручёнок. Пока сошло, но йолка всё ближе.
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це Аркадія, її давно спаплюжили касабські гроші
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Инвестор єто тот кто дает деньги в долг, не становясь собственником об'єкта. Здесь случай хитрожопой оккупации иудами, когда они захватьівают чужие города спекулятивньіми деньгами.
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