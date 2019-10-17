 Невідомі ввечері в середу публічно поглумилися над прапорами України, Ізраїлю та Одеси. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це повідомляють місцеві жителі.

За допомогою ножів або інших ріжучих предметів вони порізали банери, розміщені на паркані, після чого без будь-яких перешкод залишили цю територію.





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