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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві. ФОТОрепортаж

У Миколаєві розпочалися українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019, які відбуваються за участю представників Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України та Збройних Сил Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Командування Військово-Морських Сил ЗС України.

Основна мета заходу - ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня сумісності між підрозділами Збройних Сил України та підрозділами охорони Королівських Військово-Повітряних Сил Великої Британії.

Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві 01

Українські військові у складі підрозділів морської піхоти, морської авіації та підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України під керівництвом британських інструкторів перейматимуть досвід провідних країн світу, щодо впровадження стандартів Північноатлантичного Альянсу.

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Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві 02

Навчання триватимуть протягом дев’яти днів та охоплюватиме теоретичну і практичну частини, під час яких учасників ознайомлять з організацією охорони і оборони аеродромів та проведуть практичні заняття на базі військового аеродрому на Миколаївщині.

Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві 03

Важливо зауважити, що українсько-британське навчання Warrior Watcher-2019 проводиться вперше, а його формат розроблено з урахуванням сучасних викликів та загроз у безпеці.

Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві 04
Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві 05
Фото: сайт Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154346
 
   
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упырек, да иди уже водка пить - блевотина валяться, тут бухла нет!
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Лучше с такими "хозяевами" чем с некоторыми "слугами".
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Гарна новина, треба як умови бвльши давати один одному, тоді і кацапів під.дити разом якісніше буде!!! Слава Україні!!!
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Россія як завжди буде давати адекватну відповідь "західній агресії"!Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві - Цензор.НЕТ 407
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Якось мені не дуже довподоби сама назва "Warrior Watcher" - "Воїн Спостерігач". Бо з "ратними подвигами" воїнів спостерігачів ми вже добре знайомі по місії OBSE.
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