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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:візит (711) Зеленський (3285) Латвія (260) школа (715) Олена Зеленська (30) Офіс Президента (131)

 Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП. ФОТОрепортаж

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського в Латвію перша леді Олена Зеленська разом з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою відвідала Ризьку українську середню школу - єдиний навчальний заклад Латвії, у якому викладають повний курс української мови на професійному рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Дружина Президента оглянула класи, поспілкувалася з учнями та педагогами й розписалася у Книзі почесних гостей.

Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП 01

Після відвідання Ризької української школи перша леді приєдналася до Президента України та взяла участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку й зустрічі з представниками української громади Латвії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейсбук офісу президента переплутав Литву і Латвію, висвітлюючи візит Зеленського, але швидко виправився. ФОТО

Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП 02

Володимир та Олена Зеленські також відвідали Музей окупації Латвії та разом з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і першою леді Латвії Андрою Левітою вшанували пам’ять загиблих за незалежність цієї країни, поклавши квіти до Монумента Свободи.

Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП 03
Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП 04
Фото: Офіс Президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154339
 
   
 Топ коментарі
 
не забыла бы рассказать за какие деньги четыреждыуклонист от армии сравнил Украину с порноактрисой.
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Та ні, суперечка! Чи в Литві вона була, чи в Латвії...
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ВОТ ДУРА, хоть бы вышиванку одела для приличия. За счёт налогов украинцев летает, ест, одевается.
ЖТО ЖЕ НАДО ТАК НЕУВАЖАТЬ УКРАИНУ
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Та ні, суперечка! Чи в Литві вона була, чи в Латвії...
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Вряд ли она сама и ее цирковой пигмей видят разницу.
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и Эрдоган срочно прилетел в Ригу чтобы попросить прощения за случайное рукопожатие крысчан (фото 3)
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10.10.2019 г.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"
11.10.2019 г.
удя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
17.10.2019 г.
... сегодняшнее заседание Хозяйственного суда Киева по поводу реприватизации ПриватБанка может вылиться в колоссальный международный скандал.
Уехавший в такой серьезный момент, под надуманным поводом с Украины, проводящий пустые, формальные встречи с кем попало в Латвии, Зеленский почти всю ночь созванивался с различными лицами в стране.
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Привет, копипастер. Свои мозги совсем отсохли? Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины, - ОП - Цензор.НЕТ 3172
Копипастер = вор.
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Брысь в рашу есть кислые щи. Не хер гадить на Цензоре , козломордое чмо.
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це шо все населеня йому буде платити Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП - Цензор.НЕТ 6582 піпец ...
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Це ж ви голосували за "бігбордык у нєво зєльонєнькікй"!
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Якась кумедна назва у цього міста - Рига.... Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины, - ОП - Цензор.НЕТ 9257
Так порохоботи? Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины, - ОП - Цензор.НЕТ 3387
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капець..шо за "правосуддя", туди в їхню матір!!! За обкрадання держави присуджують "компенсацію"...тобто преміальні за грабунок...супер...
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Якою мовою проходило спілкування з українською діаспорою? Українською, чи мовою загарбника?
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Со стороны зеленой цирковой пары было бы разумно побольше молчать.
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Вот чем мне нравился Янукович,так это тем,что он свою Людку по официальным встречам не тягал,абы та не брякнула чего нибудь и не опозорила на весь мир.Хотя она чесно призналась:"-Батя,я стараюсь".
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не забыла бы рассказать за какие деньги четыреждыуклонист от армии сравнил Украину с порноактрисой.
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Как вспомню порошенчиху с лицом как кирпич, в глазах ненависть и неприязнь ко всему и всем... фу, гадость! Эта хоть на женщину похожа.
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ВОТ ДУРА, хоть бы вышиванку одела для приличия. За счёт налогов украинцев летает, ест, одевается.
ЖТО ЖЕ НАДО ТАК НЕУВАЖАТЬ УКРАИНУ
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Каждый твой пост какой-то истеричный. Будто одел вышиванку и другим человеком стал.
Вон в Раде напялят вышиванки, а на деле одни воры.
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Не истеричный - а констатирующий факт : ЭТО ПРЕЗЕДЕНТ НЕ УКРАИНЦЕВ. А живет на налоги украинцев.
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А вапчє ана хочіт в Паріж! В неї закінчилися Шанель-Мадмузель, а в Брокарді продають фуфло та ще й в тричи дорожче!
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Судя по ленкиному, очередному наряду, она настоящая жена клоуна... Смотря на нее, забываешь, что она довольно симпотная внешне
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Детали: Тимошенко добавил, что специалиста по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, (Литва -Латвия) наказали взысканием. Также ему якобы подарили географический атлас. --- Я думаю атлас взяли у головного зараз міжнародника влади Єрмака , надрукований у Росії з КРИМНАШ
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Цензоре! В тексті помилка! Яка ще "первая леди"?
Має бути так:
В ходе официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Латвию центровая чувиха Елена Зеленская

...
fixed
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Ну зачем эти церемонии.Можно представить просто,по домашнему,так сказать,чувиха Ленка Зеленая.И кстати,Людка у Януковоща,учитывая возраст была еще не очень страшная. Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП - Цензор.НЕТ 6859
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Колись в мережі бачив весільне фото Януковочів, Люська дійсно була досить симпатичною дівчиною. Роки і Вітя зробили свою справу.
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Ви такі ображені коли 95-й Квартал пошуткував порівнявши країну з порноактрисою Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП - Цензор.НЕТ 5817 . Я більш скажу не ту країну назвали Гондурасом Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП - Цензор.НЕТ 8631
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Це не тому хлопцю твоя мати віддалась, а у нашої країни з назвою все добре.
Кацапе чи хахляра, що ти тут взагалі загубив, бісова худоба.
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Цю солодку парочку треба вже вчити мові жестів. Що це вони поскладали лапки на причинне місце? Так тримають руки тільки оголені люди, а ці в одежі.
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Це вам не 700 лямів у *фонд Маринки ПеПи * Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП - Цензор.НЕТ 284
..До речі а де бабло ? Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП - Цензор.НЕТ 3757
.
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