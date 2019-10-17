 Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Дружина Президента оглянула класи, поспілкувалася з учнями та педагогами й розписалася у Книзі почесних гостей.

Після відвідання Ризької української школи перша леді приєдналася до Президента України та взяла участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку й зустрічі з представниками української громади Латвії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейсбук офісу президента переплутав Литву і Латвію, висвітлюючи візит Зеленського, але швидко виправився. ФОТО

Володимир та Олена Зеленські також відвідали Музей окупації Латвії та разом з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і першою леді Латвії Андрою Левітою вшанували пам’ять загиблих за незалежність цієї країни, поклавши квіти до Монумента Свободи.





Фото: Офіс Президента