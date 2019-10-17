 СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Незаконні збройні формування здійснили обстріл із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82-мм.

Групою спостереження "Авдіївка" української сторони СЦКК за фактом обстрілу міста Авдіївки здійснено фотофіксацію будинків 1 і 22 на вулиці Лісна.

Зафіксовано, що в будинку №1 від розриву мінометних мін калібру 82 мм було пошкоджено дах сараю, паркан будинку і лічильник електроенергії, а в будинку №22 - дах гаража, вибито вибуховою хвилею вікна в житловій будівлі та сараї, а за 30 метрів від гаража виявлено ​​вирву від міни калібру 82 мм.

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