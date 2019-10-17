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 Події, Фоторепортаж
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 СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями. ФОТОрепортаж

Два будинки у прифронтовій Авдіївці пошкоджені внаслідок обстрілу з боку окупантів РФ 16 жовтня.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Незаконні збройні формування здійснили обстріл із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82-мм.

Групою спостереження "Авдіївка" української сторони СЦКК за фактом обстрілу міста Авдіївки здійснено фотофіксацію будинків 1 і 22 на вулиці Лісна.

Зафіксовано, що в будинку №1 від розриву мінометних мін калібру 82 мм було пошкоджено дах сараю, паркан будинку і лічильник електроенергії, а в будинку №22 - дах гаража, вибито вибуховою хвилею вікна в житловій будівлі та сараї, а за 30 метрів від гаража виявлено ​​вирву від міни калібру 82 мм.

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СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями 01
СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями 02
СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями 03
СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями 04


СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154334
 
 
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НАдА простА прЄкратіть стрЄлять, мляТЬ...
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Кто же ето там все время стреляет? Кого наши не словят так в суде оказывается все просто стояли на блокпосту и бабушек через дорогу переводили. Срочно дать боевикам амнистию и провести выборы. Всех боевиков принять в ВР и они перестанут стрелять.
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Озабоченность выразили ? А по другим новостям пишут кондиционер взорвался )) вот вам и разведении войск ))
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Ихтамнет,сами себя обстреляли чтоб дескртитировать Днр,так кацапы всегда отвечали на замечание Украины и ОБСЕ и вы думаете умнее Порошенко что убедите не стрелять и при том не сдавая украинские интересы
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