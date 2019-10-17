 Морпіх 36-ї ОБрМП Степан Криль загинув 16 жовтня внаслідок обстрілу українських позицій у районі проведення ООС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у Facebook.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого побратима. Вчора, близько 21:00, під час обстрілу противником позицій наших захисників, зазнав несумісного із життям поранення старший матрос Криль Степан Валерійович", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що старший матрос Криль був родом з Луганщини, з 2015 року став на захист Батьківщини.

"Спочивай з Богом, брате-морпіх. Завжди з нами, завжди воїн, завжди побратим", - зазначено в повідомленні.

Старший матрос, номер обслуги 36-ї ОБрМП Степан Криль був родом зі Старобільська Луганської області, 1992 рік народження.