 Українського воїна Юрія Громовича, що загинув на Донбасі, поховають 18 жовтня в Харкові. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє 92-га ОМБ

Юрій Громович, 1983 року народження, солдат, стрілець-помічник гранатометника 92-ї окремої механізованої бригади, який загинув 15 жовтня близько полудня в районі міста Авдіївка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

"Серед білого дня окупанти підступно вбили нашого друга і самовідданого воїна. Вичікуючи, як хижаки здобич, кати вистрілили, коли воїн визирнув у бійницю. Перший постріл був у залізний щит, другий - в Юрія. Ворожі позиції на цій ділянці фронту недалеко від наших, тому нелюдам знадобилася мить, щоб здійснити підступний план. Куля поцілила в шию і вийшла через грудну клітину. Побратими оперативно евакуювали бійця. Вже через кілька хвилин він був у санітарній машині, але поранення виявилося важким, не сумісним із життям. Юра помер...

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Вперше на російсько-українську війну Юрій Громович потрапив у третю хвилю мобілізації. Відслужив. А з квітня цього року підписав контракт. Побратими і командування характеризують його як самовідданого і зваженого воїна. Він не мав шкідливих звичок. Був дуже сімейною людиною. Любив сім'ю. У Юрія залишилися батьки, дружина і діти. Йому було 36 років", - йдеться на офіційній сторінці 92-ї ОМБр.

Юрій Громович народився в Харкові. У 2014-2015 роках проходив службу після мобілізації (третя хвиля). 29.03.2019 вступив на військову службу за контрактом.

Поховають Героя на Алеї Слави 18-го кладовища Харкова.