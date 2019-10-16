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 Політика України, Фоторепортаж
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 Пропозиція квитків на "Квартал", "негативна хвиля проти нач сбу" і побоювання випускати "сирих" депутатів на "складні ефіри", - день роботи ВР 16 жовтня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 жовтня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Рада сьогодні прийняла законопроєкт Зеленського про судову реформу.

Також парламентарії підтримали в другому читанні законопроєкт про покарання нардепів за прогули.

День роботи Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 01

Пленарне засідання Верховної Ради, 16 жовтня.

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 02

Вадим Івченко ("Батьківщина", крайній зліва) розважає колег зі СН захоплюючою розповіддю.

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 03

Перекус в залі от Лани Булах зі "СН"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 04

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 05


Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 06

Валерій Божик зі "СН" веде переписку на своєму телефоні - "у нас негативна хвиля проти нового нач сбу"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 07

Текст переписки: "Повірте, ми всі зацікавлені у найкращому результаті. Тому випускати сирого, невиговореного депутата в складний ефір - неправильно і матиме погані наслідки для всіх.

 
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 08

Віктор Медведчук і Юрій Бойко


Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 09

Перший віце-спікер Руслан Стефанчук в оточенні колег

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 10

Спікер Дмитро Разумков з колегою

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 11
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 12
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 13

Спікер Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук та Ірина Венедиктова

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 14

Нарада фракції "Європейської солідарності"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 15

Жан Беленюк зі "СН"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 16
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 17
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 18

Консультації в президії

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 19
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 20

Михайло Радуцький і Богдан Яременко зі "СН"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 21
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 22

Ірина Венедиктова зі "СН" і Олександр Фельдман з ОПЗЖ

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 23

Привітання Юлії Тимошенко й Івана Кириленка

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 24

Ірина Венедиктова і Давид Арахамія

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 25

Сергій Соболєв з "Батьківщини"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 26
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 27

Пропозиція квитків на "Квартал"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 28
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 29

Галина Янченко і Сергій Бабак зі "СН"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 30

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154225
 
 
 Топ коментарі
 
Так дебилов теперь называют "сырыми депутатами"? Класс!!!!
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а чого без значків депутатських.
Памятаю їх комуністи
ігнорували, ігнорували,
ігнорували, ігнорували
і якось пропали з олімпа Предложение билетов на "Квартал", "отрицательная волна против нач сбу" и опасение выпускать "сырых" депутатов на "сложные эфиры", - день работы ВР 16 октября - Цензор.НЕТ 621
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Тем более что была новость тут же на Цензоре что депутаты от СЛуги УРода сделали себе эти значки за счёт бюджета за какие то просто фантастические деньги. ВОры и корупционеры слуги УРода.
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Неужели всю эту мразоту в 450 негодяев выбрали мы с вами?? И самое страшное..неужели вот эта погань мерзостная это наше с вами отражение в зеркале???
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це ви і вибрали їх. Нічого інших до свого вибору примазувати
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Ты точно не выбирал, не знаешь даже сколько депутатов в ВР, лахта рулит.
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Не знаю за кого ти голосував, але ти у мене зафіксований з іншого приводу. Коли буде вода на Кримі? Інфа сотка?

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Мля я даже не сразу допёр в чём хохма) так органично наш шептунчик мафиозя бабломойская вписался в картину.
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Понабирали идитов в зеленое стадо...теперь на люди выпустить боятся...
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Так дебилов теперь называют "сырыми депутатами"? Класс!!!!
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Може їх відварити трішки або підтушити🤪?
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Все-таки хорошо, что есть смартфоны. Я думал, это безусловное зло. Но благодаря этому злу, можно читать не уместившиеся в головах слуг мысли. От такого чтива можно рехнуться, так что выкладывайте скрины дозировано.
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А це таки була грандіозна афера- і Зеленський, і слуги....
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Галина Янченко так прижалась грудью к Сергею, что у него бабак встал...)))
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А у Люли резинка от панталон, как всегда на всю опу .
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Фракция Петра совещается без Петра... Пропозиція квитків на "Квартал", "негативна хвиля проти нач сбу" і побоювання випускати "сирих" депутатів на "складні ефіри", - день роботи ВР 16 жовтня - Цензор.НЕТ 1169 Тренируются...
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шабаш українців єврейського походження
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Вони з ціми смартфонами, як абізяни з окулярами. Гидко дивитись на це зе стадо. Треба смартфони відбирати при вході в залу, щоб не відволікались слуги наріду, а працювали.
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у них смартфоны отобрать и чем руки занять? - всей радой рукоблудить начнут и киву спикером!
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У Разумкова впало в опитуванні КМІС , а про ЗЕбаранів ще не опитували... ну-ну
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Мне всегда нравятся те "умняги", шо из порохоботов , которые называют ЗЕ-электорат глупым . А ся небось рядят в высокие интеллектуалы Пропозиція квитків на "Квартал", "негативна хвиля проти нач сбу" і побоювання випускати "сирих" депутатів на "складні ефіри", - день роботи ВР 16 жовтня - Цензор.НЕТ 7137
Наверное в их понимании , признаком высокого интеллекта является неспособность понять , что когда курс нац-валюты падает в 3 раза , стоимость коммуналки вырастает в 5-7 раз, а из неоккупированной части страны выезжает более 3 млн. молодёжи, то с этой властью что-то не так .
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Я сторонник Юли , но никак не ЗЕленского , но нужно быть объективным
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