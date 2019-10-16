 Пропозиція квитків на "Квартал", "негативна хвиля проти нач сбу" і побоювання випускати "сирих" депутатів на "складні ефіри", - день роботи ВР 16 жовтня. ФОТОрепортаж

Рада сьогодні прийняла законопроєкт Зеленського про судову реформу.
Також парламентарії підтримали в другому читанні законопроєкт про покарання нардепів за прогули.
День роботи Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Пленарне засідання Верховної Ради, 16 жовтня.
Вадим Івченко ("Батьківщина", крайній зліва) розважає колег зі СН захоплюючою розповіддю.
Перекус в залі от Лани Булах зі "СН"
Валерій Божик зі "СН" веде переписку на своєму телефоні - "у нас негативна хвиля проти нового нач сбу"
Текст переписки: "Повірте, ми всі зацікавлені у найкращому результаті. Тому випускати сирого, невиговореного депутата в складний ефір - неправильно і матиме погані наслідки для всіх.
Віктор Медведчук і Юрій Бойко
Перший віце-спікер Руслан Стефанчук в оточенні колег
Спікер Дмитро Разумков з колегою
Спікер Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук та Ірина Венедиктова
Нарада фракції "Європейської солідарності"
Жан Беленюк зі "СН"
Консультації в президії
Михайло Радуцький і Богдан Яременко зі "СН"
Ірина Венедиктова зі "СН" і Олександр Фельдман з ОПЗЖ
Привітання Юлії Тимошенко й Івана Кириленка
Ірина Венедиктова і Давид Арахамія
Сергій Соболєв з "Батьківщини"
Пропозиція квитків на "Квартал"
Галина Янченко і Сергій Бабак зі "СН"
Фото: Цензор.НЕТ
Памятаю їх комуністи
ігнорували, ігнорували,
ігнорували, ігнорували
і якось пропали з олімпа
Сергей Наумович
@sergonaumovich
Редкий кадр))
Наверное в их понимании , признаком высокого интеллекта является неспособность понять , что когда курс нац-валюты падает в 3 раза , стоимость коммуналки вырастает в 5-7 раз, а из неоккупированной части страны выезжает более 3 млн. молодёжи, то с этой властью что-то не так .