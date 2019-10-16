 Пропозиція квитків на "Квартал", "негативна хвиля проти нач сбу" і побоювання випускати "сирих" депутатів на "складні ефіри", - день роботи ВР 16 жовтня. ФОТОрепортаж

Рада сьогодні прийняла законопроєкт Зеленського про судову реформу.

Також парламентарії підтримали в другому читанні законопроєкт про покарання нардепів за прогули.

День роботи Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради, 16 жовтня.

Вадим Івченко ("Батьківщина", крайній зліва) розважає колег зі СН захоплюючою розповіддю.

Перекус в залі от Лани Булах зі "СН"





Валерій Божик зі "СН" веде переписку на своєму телефоні - "у нас негативна хвиля проти нового нач сбу"

Текст переписки: "Повірте, ми всі зацікавлені у найкращому результаті. Тому випускати сирого, невиговореного депутата в складний ефір - неправильно і матиме погані наслідки для всіх.





Віктор Медведчук і Юрій Бойко





Перший віце-спікер Руслан Стефанчук в оточенні колег

Спікер Дмитро Разумков з колегою







Спікер Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук та Ірина Венедиктова

Нарада фракції "Європейської солідарності"

Жан Беленюк зі "СН"







Консультації в президії





Михайло Радуцький і Богдан Яременко зі "СН"





Ірина Венедиктова зі "СН" і Олександр Фельдман з ОПЗЖ

Привітання Юлії Тимошенко й Івана Кириленка

Ірина Венедиктова і Давид Арахамія

Сергій Соболєв з "Батьківщини"





Пропозиція квитків на "Квартал"





Галина Янченко і Сергій Бабак зі "СН"

Фото: Цензор.НЕТ