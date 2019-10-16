 Вигнання нечисті, "бульбашки" з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Одна надія - Баришівський суд

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Десь на "передовій"

Спецпошив

"Ні капітуляції!"

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Говорив, але не мав на увазі ...

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...завербували

А раніше можна було?

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Вигнання нечисті

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