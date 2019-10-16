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 Вигнання нечисті, "бульбашки" з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Вигнання нечисті, бульбашки з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 01

Одна надія - Баришівський суд

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задзеркалля, світовий рекорд, гойдалка "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Вигнання нечисті, бульбашки з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 02

Десь на "передовій"

Вигнання нечисті, бульбашки з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 03

Спецпошив

Вигнання нечисті, бульбашки з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 04

"Ні капітуляції!"

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Вигнання нечисті, бульбашки з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 05

Говорив, але не мав на увазі ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Горбата Тува", типова помилка "королів". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Вигнання нечисті, бульбашки з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 06

...завербували

Вигнання нечисті, бульбашки з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 07

А раніше можна було?

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Вигнання нечисті, бульбашки з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 08

Вигнання нечисті

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154209
 
   
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Вчора почув у тролейбусі роздратований вислів-запитання: "Ти що, за Зеленського голосував?!" Типу - "Ти ідіот?"
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Вже почали? Щось зарано. Хоч би до Нового року протримались.
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Свирид Опанасович........
На капітанський мостик України минулого літа бодро і тріумфально взошол новий капітан, президент Зеленський, який первим ділом послав пасажирам воздушні поцелуї «Вам личить моє кохання». Заспокоєні і довольні своїм вибором пасажири розійшлися по каютах, а капітан Зеленський молодцевато зсунув фуражку набекрень, підморгнув своїй зеленій команді і рішуче взявся за штурвал обома руками. Та повис на ньому.

Протягом вересня місяця ми наблюдали як капітан безпорадно крутить той штурвал у різні боки, намагаючись на ньому підтягнутися, аби подивитися принаймні, що собственно на морі проісходить. Але тщетно. До того ж явно не по розміру фуражка сповзла йому на ніс, що широті обзору теж не способствує. Якраз у ту мить і трапився відомий конфуз на рейді, від якого капітан Трамп беркицьнувся, а мсьє Макрон і бундесканслєрін Меркель мовчки взялися за весла та обачно відгребли від морехода Зеленського на безпечнішу відстань.

Зелена команда тим часом нєістово аплодує своєму капітану, хвалячи його мореходні качества, а сама віддає в машинне отдєлєніє взаємоісключающі розпорядження: то «Повний вперьод», то «Повний назад», придаючи величній ході корабля «Україна» нєкотору хаотичність, а ***** косоглазіє.

Пасажири в каютах хаотичності рухів нашого корабля ще не дуже помічають, справжньої бовтанки нема, тому від стривожених вигуків небайдужих громадян ************: «Ну дайте капітану шанс», «Давайте ще подождем», «Перші 100 днів не щитаються». Але варто тим пасажирам самим вийти на палубу, аби подихати свіжим морським повітрям, як перед ними відкривається досить странна картина: корабель наш носом розвернутий ніби вірно. І курс тримає ніби правильний. Але чомусь задкує. До того ж рухається кормою прямо на скелі, коло яких на якорному цепу бовтається стара ржава лоханка «Вялікая Рассія».

Вигуки небайдужих пасажирів «Ви шо там творите, ідіоти, чого рачкуємо? Давайте вперед!» на капітанському мостику спочатку проігнорували. Коли ж на палубу вивалило більше людей, у капітана байдуже відмахнулися і заявили, що то не люди. То все прихлєбатєлі старого капітана бузять. Отого самого, що покрав у буфеті ложки.

Многі пасажири в це повірили, але не всі. Навіть ті, які лічно на власні вуха чули від знающих людей, що Порошенко тайком виніс із буфету самовар, почали задумуватися - а до чого тут Порошенко, коли несемося на скелі? Ще й к лихій годині потонемо. То вони й самі почали потроху прислухатися до капітанського мостика, де зібралися державні мужі і великі знавці морської справи: «Лєво руля!», - «Нє, лучче право руля!» - «Фігня! Давайте лучче кінґстони відкриєм!» - «Давайте. А шо таке кінґстони?» - «А хер його зна. Я в дєцтві таке у книжці читав».

Стривожені такими балачками громадяни почали виходити із своїх кают у ще більшій кількості. Аж поки їх зібралося уже стільки, скільки попередній капітан, як не старався, зібрати проти себе жодного разу так і не зумів. В команді Зеленського побачивши таку кількість людей, нерішуче перезирнулися, почухали потилиці, а потім і заявили - «Херня, то тоже не люди. То націонал-фермери бузять. Усіх, *****, на фронт». Потом, правда, оказалося, що серед «націонал-фермерів» чимало фронтовиків, а ще більше волонтерів і получилося трохи невдобно. Тому найрозумніші в зеленій команді заговорили трохи лагіднішим тоном. Просячи громадян пасажирів усе ж таки не так сильно тупати, бо човен розхитується, капітана укачує.

На сьогоднішній день ситуація така, що на капітанському мостику зростання кількості невдоволених громадян уже не лише помітили. Але і неабияк стривожилися. Однак до готовності дослухатися до їхніх голосів ще не дозріли. Капітан Зеленський і його команда усе ще свято впевнені, що все питання в комунікаціях, бо вони недостатньо спілкуються із зрітєлями. Тому президенту треба частіше виступати та більше відосіків записувати. І додати в них креативу теж не завадить - може шариків якихось понадувать чи фейєрверки запустить. В общем, у молодій команді зараз іде пошук креативних ідей, які б били точно в ціль, бо як виразився один із наближених до Зеленського піар-технологів «всьо дєло в глубоком таргетірованії». Ну ок.

Дід не великий знавець морської справи, але підозрюю, що в негоду, якщо корабель опинився коло скель, то шарики і фейєрверки лише зро***** його загибель красивою. Але якщо мова про порятунок, то корабель слід швидко вести у безпечну бухту. Якщо ж бухти поблизу нема, то вихід лише один - нічого не боятися і сміливо рухатися у відкритий океан, подалі від скель. Однак учора міністр Пристайко не соромлячись, що його можуть почути і досвідчені яхтсмени, заявив, що курс президента Зеленського правильний, бо рух корабля кормою на скелі економіший, ніж рух вперед у море. Да, глубоко міністр тарготнув, Зеленський має буть доволєн. Оцінили цей вислів і небайдужі громадяни, тому пан Пристайко сьогодні рекордсмен по цитуванню. І цілком заслужив нинішній головний приз слухацьких симпатій у номінації «Іноді краще жувати».

Взагалі-то протестам, на які виходять небайдужі громадяни, Зеленський би мав радіти. Бо я не бачу в його руках сильних карт для нормандських переговорів. А от 14 жовтня небайдужі громадяни, хоч він на них і сердиться та всіляко обзивається, здали йому на руки туза. До того ж козирного. Із таким тузом - із реальною загрозою відкритих протестів - Зеленському ніякий тиск з боку Макрона не страшний. Чуть шо, він може дістати фотографію велелюдного Майдану та ізобразивши на обличчі неподдєльний ужас сказати: «Лук ет зем, Еммануель. Зей ар вері енгрі. Вері-вері». Уж хто-хто, а Макрон свого язика точно має прикусить.

Отже масові протести і тиск на владу - то справа потрібна і корисна з усіх точок зору. У тому числі і самій владі, хоч вона того вперто не розуміє. Застереження ж, що Майдан потрібен лише ***** і він до нього готується дід спокійно відкидає - ***** завжди до Майдану готується. Але завжди до минулого. Тому українці, знаходячись у постійному творчому пошуку форм і методів Майдану, постійно його переігрують. 14 жовтня дід повернувся з Майдану додому із хорошим передчуттям. Підозрюю, що надурять українці з ***** з Майданом і на цей раз. Найшов із ким тягаться, щенок.

Зберігаємо бадьорий бойовий дух, тримаємо кулаки за полонених, допомагаємо Армії і Флоту та контролюємо ситуацію в тилу.

І слєдім, щоб віздє був порядок! А не то, шо січас 🙂
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Готовимся слушать разрывы ЗЕ-пуканов))))))))))
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но даже здесь "узеленского" сбрехали))
Глава НБУ Смолий, первый заместитель главы НБУ Рожкова и заместитель главы НБУ Сологуб отбыли на ежегодные сборы МВФ и Мирового банка. Отдельно, туда же отбыла министр финансов Украины Маркарова. Заявления Зеленского и Гончарука о " ... делегации правительства и НБУ на переговоры с МВФ" типичная ложь и дезинформация.
Ни о каких переговорах с МВФ о выделении кредитов даже речи не идет.
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Традиционная унылая блевотина.
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А ты "проблюйся" не "уныло"... Весело так, "с огоньком"!!!... И мы тебя, обязательно, поддержим...
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А мне ЗАЧЕМ блевать, без меня справляются и не только с верхнего прохода.
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Смеялись всей семьёй... Просто у меня кошка, чтобы привлечь моё внимание, делает, примерно, так. Начинаю чесать и гладить - освобождает клавиатуру...
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А мой собакин ложиться на iPad и охраняет его. Эти балуваные животинки уже не знают шо им придумать, чтоб получить лишнюю вкусняшку или поцелуй, 🐶🐱
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"Не целуй кошку - она задницу лижет... Правда, одну - свою...".
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Зараз почнеться дупобіль у зубажілих. Изгнание нечисти, "бульбашки" из Офиса Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5623
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"Цензор" пробивает очередное дно. Браво! Брависсимо!
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Куди ти там, соєвий ідіот, "пішов"?
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Як вас зебілів Цензор атата! Твоїм воєм задоволений.
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От скільки заходжу на "Цензор"... один і той же стиль тупості у "кацахола", "саші паламаренко" і "саші соколенко"...Як один і той же ідіот під різними ніками масовку робить.Вигнання нечисті, "бульбашки" з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8902
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помнится, лет 5 назад ты точно так же орало - когда Цензор постил фотожабы на бегство януковоща.. и лайкали тебе, как и сейчас - расейские троли из лахти...
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Спецпошив и «Дорога ярости» во главе с лисапедистом - это реально смешно.
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Цензор вы лучшие! Про спецпошив и зеленского на велосипеде это круто! Давно так не смеялась!
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🤣🤣палата #6
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🤣🤣из польши далековато
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Тебе нужен окулист, путаешь цвета флага. Поговорить зашел?
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чем тебе уже флаг не понравился?🤣🤣
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ну и отлично😁
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🤣🤣всё не прошло и минуты и я уже кацап
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закарпатец 🤣хотя мы для потеряных националистрв тоже кацапы🤣🤣🤣
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Закарпатье в Америке? Есть там вроде городок Киев, а Закарпатье там не знаю...
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я что виноват что по ip адресу автоматом флаг поставили?🤣🤣
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Твое имя америкосовское подлое меня смущает. Купи-продай, проклятые пендосы, ничего духовного, только нажива....
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а что должны бегать и кричать зрада 🤣🤣тогда кто вам деньги будет давать?
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Знаем мы ваши американские помощи, второй фронт до 44 года не открывали...

Так что, реально заболело, от картинок в статье? А что так?
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ну это уже кацапские байки про 44 год 🤣🤣
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"ну это уже кацапские байки про 44 год", - ну, вот точно.

Они про вторую мировую до сих пор думают, что она началась 22 июня 41го, а закончилась 9 мая 45го. Вигнання нечисті, "бульбашки" з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6005
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да мне насрать что думают кацапы🤣🤣попахиваешь кацапом
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🤣🤣тут все больные?
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Не поверишь бот перебриковый, только ты. Вигнання нечисті, "бульбашки" з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 674
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🤣🤣кацапы везьде везьде они лечится вам надо люди
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Мені здаєтся, що сайт Бутусова перетворюєтся на порохоботську ху%ню!!! Хоча б для "прєлічія" щось на Потроха і Жопоблок виставили!!!
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Ну это свежие жабы, есть про жопоблок, полистайте. И вообще лучше за пороха, чем за гипотетического капитулянта!
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Шикарные работы - чуть не обосрался со смеху Вигнання нечисті, "бульбашки" з Офісу Президента. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8351
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Молодец цензор, почаще такую хрень показывай, так 8% и запишут туда, куда нужно.
Только галоперидолу нужно завезти в то учреждение пару вагонов
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