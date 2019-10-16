 Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба. ДОКУМЕНТ

Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що підряднику реконструкції Михайлу Беккеру дозволили покинути Україну. Про це розповів на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" адвокат компанії "Barristers" Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні готовий анонсувати чергову перемогу у справі мостобудівника Беккера. Шляхом звернення до ЄСПЛ за правилом № 39, за яким вже розпочата комунікація з урядом України та звернення з Клопотанням в порядку ст. 201 КПК України сторона захисту довела відсутність низки ризиків, на яких наполягала прокуратура і необхідність надання належної медичної допомоги.

Наразі отримано Ухвалу суду, яка дозволяє Беккеру виїхати на лікування.

PS: Міст стоїть, а справа поступово "розвалюється", - розповів він.

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Раніше повідомлялося, що дніпровський Апеляційний суд частково прийняв аргументи захисту, і знизив заставу за звільнення з 40 мільйонів гривень до 2 мільйонів 7 тисяч гривень. При цьому сторона захисту заявляла, що їх підзахисному необхідно буде залишити країну, бо у нього була заздалегідь запланована операція в Ізраїлі.