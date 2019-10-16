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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1178) міст (323) Беккер (1)

 Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба. ДОКУМЕНТ

У Дніпрі триває розгляд зі справою щодо реконструкції центрального автомобільного моста через однойменну річку.

Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що  підряднику реконструкції Михайлу Беккеру дозволили покинути Україну. Про це розповів на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" адвокат компанії "Barristers" Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні готовий анонсувати чергову перемогу у справі мостобудівника Беккера. Шляхом звернення до ЄСПЛ за правилом № 39, за яким вже розпочата комунікація з урядом України та звернення з Клопотанням в порядку ст. 201 КПК України сторона захисту довела відсутність низки ризиків, на яких наполягала прокуратура і необхідність надання належної медичної допомоги.
Наразі отримано Ухвалу суду, яка дозволяє Беккеру виїхати на лікування.

PS: Міст стоїть, а справа поступово "розвалюється", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд звільнив мостобудівника Беккера з СІЗО. ФОТО

Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба 01
Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба 02
Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба 03
Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба 04

Раніше повідомлялося, що дніпровський Апеляційний суд частково прийняв аргументи захисту, і знизив заставу за звільнення з 40 мільйонів гривень до 2 мільйонів 7 тисяч гривень. При цьому сторона захисту заявляла, що їх підзахисному необхідно буде залишити країну, бо у нього була заздалегідь запланована операція в Ізраїлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154189
 
 
 Топ коментарі
 
Мишко Лисенко, заступник Борі - десь на чужині у довготривалому відрядженні поневіряється.. Хворий підрядник ремонту мосту- теж на чужину лікуватися.. Залишився тільки Боря..
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***
- алло! молчи и слушай...меня только что какие-то отморозки отдубасили... впихнули в багажник красного жигуля и куда-то везут...ты уже вызываешь копов? молоток! они забрали мой новый айфон, но старый для работы не увидели...звоню по нему...может полиция как-то запеленгует что-ли...ну чтоб понять куда меня...ой...погоди-погоди!..бум-бум...бум-бум...бум-бум! ага! так это мы по Новому мосту едем...пусть на съезде эти ср*ные жигули и ловят!!!
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Вы не видите что у него лицо перекошено ?
Судя по всему у него серьезная онкология
видно невооруженным взглядом
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фотография М.Беккера с адвокатами похожа на фото из семейного альбома:

почтительные внуки приехали, что организовать лечение любимого дедушки Миши в медицинской клинике высшего мирового класса.
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Вы не видите что у него лицо перекошено ?
Судя по всему у него серьезная онкология
видно невооруженным взглядом
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Это не перекошенность лица, а просто старческая полуулыбка: Вы не видите, что на этом семейном фото все присутствующие улыбаются ? По лицу диагнозы не могут ставить даже мировые светила медицины: почему-то проводят сложнейшие углублённые анализы крови и биопсию. На всякий случай уточняю, что полностью одобряю гуманное решение суда, позволяющее М.Беккеру выехать на лечение в Израиль. Украина - это цивилизованная и гуманная страна:
мы не путинская СССРань, в которой тяжёлых онкобольных(осужденных по экономическим статьям) держат за колючей проволокой в северных лагерях до самой смерти без обезболивающих лекарств, в результате чего люди умирают в страшных мучениях, проводя последние дни жизни в лагерных бараках.
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В останню путь.... Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба - Цензор.НЕТ 5774
дуже шкода що ми його вже не побачимо в сінагоге Дніпра)
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Пздц справам Майдану в ДБР ім.Портнова буде. Натомість ловіть справи проти Парубія, Порошенка, та інших згодом.Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба - Цензор.НЕТ 4267
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пєтін генплокулол сказав , що портнов невинний . Але ж пєтя не відповідає за свого генплокулола , за свої слова та справи !
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ви ж не думаєте , що він повернеться до закінчення процесу ?
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Какие все "больные" сразу как дело до суда......
И лечится обязательно за границей!!!!!!!
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не пиши бред
на его лицо посмотри
Это не Насиров со своим клетчатым одеялом
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И шо?
Какой диагноз вы специалист определили по лицу?
Наверно вы же и справку написали - согласно лица - ставлю диагноз......... "тяжелая болезнь" с осложнениями!
И шо ..... В Украине эта "тяжелая болезнь" не лечится?
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Мишко Лисенко, заступник Борі - десь на чужині у довготривалому відрядженні поневіряється.. Хворий підрядник ремонту мосту- теж на чужину лікуватися.. Залишився тільки Боря..
 показати весь коментар
 
 
***
- алло! молчи и слушай...меня только что какие-то отморозки отдубасили... впихнули в багажник красного жигуля и куда-то везут...ты уже вызываешь копов? молоток! они забрали мой новый айфон, но старый для работы не увидели...звоню по нему...может полиция как-то запеленгует что-ли...ну чтоб понять куда меня...ой...погоди-погоди!..бум-бум...бум-бум...бум-бум! ага! так это мы по Новому мосту едем...пусть на съезде эти ср*ные жигули и ловят!!!
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это Зеленому пожелай и его придворной прокуратуре
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З інсайду.
Ситуація навколо мостобудівельного підприємства "Маст-Буд" схожа на спробу рейдерського захоплення.
Фільм-розслідування Порятунок мосту https://www.youtube.com/watch?v=rzBvOE0Nkaw
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Шах и мат вам , порохоботы ...... ,а нет , это-же не о том .
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