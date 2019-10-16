 Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба. ДОКУМЕНТ

Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що підряднику реконструкції Михайлу Беккеру дозволили покинути Україну. Про це розповів на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" адвокат компанії "Barristers" Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні готовий анонсувати чергову перемогу у справі мостобудівника Беккера. Шляхом звернення до ЄСПЛ за правилом № 39, за яким вже розпочата комунікація з урядом України та звернення з Клопотанням в порядку ст. 201 КПК України сторона захисту довела відсутність низки ризиків, на яких наполягала прокуратура і необхідність надання належної медичної допомоги.
Наразі отримано Ухвалу суду, яка дозволяє Беккеру виїхати на лікування.
PS: Міст стоїть, а справа поступово "розвалюється", - розповів він.
Раніше повідомлялося, що дніпровський Апеляційний суд частково прийняв аргументи захисту, і знизив заставу за звільнення з 40 мільйонів гривень до 2 мільйонів 7 тисяч гривень. При цьому сторона захисту заявляла, що їх підзахисному необхідно буде залишити країну, бо у нього була заздалегідь запланована операція в Ізраїлі.
почтительные внуки приехали, что организовать лечение любимого дедушки Миши в медицинской клинике высшего мирового класса.
Судя по всему у него серьезная онкология
видно невооруженным взглядом
мы не путинская СССРань, в которой тяжёлых онкобольных(осужденных по экономическим статьям) держат за колючей проволокой в северных лагерях до самой смерти без обезболивающих лекарств, в результате чего люди умирают в страшных мучениях, проводя последние дни жизни в лагерных бараках.
дуже шкода що ми його вже не побачимо в сінагоге Дніпра)
И лечится обязательно за границей!!!!!!!
на его лицо посмотри
Это не Насиров со своим клетчатым одеялом
Какой диагноз вы специалист определили по лицу?
Наверно вы же и справку написали - согласно лица - ставлю диагноз......... "тяжелая болезнь" с осложнениями!
И шо ..... В Украине эта "тяжелая болезнь" не лечится?
- алло! молчи и слушай...меня только что какие-то отморозки отдубасили... впихнули в багажник красного жигуля и куда-то везут...ты уже вызываешь копов? молоток! они забрали мой новый айфон, но старый для работы не увидели...звоню по нему...может полиция как-то запеленгует что-ли...ну чтоб понять куда меня...ой...погоди-погоди!..бум-бум...бум-бум...бум-бум! ага! так это мы по Новому мосту едем...пусть на съезде эти ср*ные жигули и ловят!!!
Ситуація навколо мостобудівельного підприємства "Маст-Буд" схожа на спробу рейдерського захоплення.
Фільм-розслідування Порятунок мосту https://www.youtube.com/watch?v=rzBvOE0Nkaw