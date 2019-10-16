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 22-річний киянин зберігав удома сім мільйонів фальшивих гривень, - прокуратура. ФОТО

Київська місцева прокуратура №7 повідомила про підозру 22-річному киянину, який вчинив замах на заволодіння чужим майном у великих розмірах шахрайським шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

Як встановили правоохоронці, молодик розмістив на сайті miniaylo.finance.ua оголошення про купівлю іноземної валюти, на яке відреагував потерпілий.

Під час зустрічі в автомобілі підозрюваного потерпілий продемонстрував наявність 15 000 доларів США для обміну. Проте, коли шахрай передав йому гривні, чоловік виявив, що грошові купюри несправжні. У зв’язку із чим обмін не відбувся, а афериста затримали по гарячих слідах.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція. ФОТО

У результаті проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили близько 7 мільйонів фальшивих грошей та устаткування для їхнього виготовлення.

22-річний киянин зберігав удома сім мільйонів фальшивих гривень, - прокуратура 01
Фото: сайт прокуратури м.Києва

За цим фактом зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчі дії тривають. Наразі встановлюються особи можливих учасників злочину та аналогічні епізоди в інших районах столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154109
 
 
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А теперь очередь государства хранить его, пока он не станет 32-летним киевлянином.
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А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!(с)
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Сначала надо было научиться делать качественные фальшивки ,потом потренироваться на рынках ,маршрутках ,разливайках и Т.Д. а потом уже набив руку и проверив качество переходить на подобного рода операции ,ведь ещё хорошо отделался а ведь могли и завалить ...
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не подсказывайте!
случай из городской жизни - в маршрутке прилично одетая женщина протягивает водиле 500 грн.. тот уже наученный горьким опытом, говорит - ищите по-мельче! женщина доводит историю до общего психоза и вся на нервах обращается к пассажирам (на удачу) может кто-то сможет разбить.. и такой кто-то в образе не менее прилично одетой женщины разменивает ей купюру... купюра естественно говно, но об этом женщина узнала уже в АТБ (так неплохо выглядела денежка, но...)
(это рассказ из местных газет, где обманутая женщина предостерегает от таких манипуляций)
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Пацан к успеху шел
Решил не вкалывать в Польше, как многие, а просто начал печатать на принтере себе зарплату и стал миллионером
Вот только потратить всё не успел, кто-то спалил миллионера
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На купюрах написано "це приколи" на лицевой части. Надо быть дебилом или слепым чтобы этого не заметить
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Дача взятки фальшивыми деньгами не подпадает ни под статью о даче взятки, ни под сбыт фальшивых денег!!!
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