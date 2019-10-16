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Все про:Аваков (1260) корабель (580) МВС (1359) Франція (791) посвідчення водія (32) Джеббарі (1)

 Міністри України та Франції обговорили реалізацію спільних проєктів і можливість взаємовизнання водійських посвідчень, - МВС. ФОТО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з міністром транспорту Французької Республіки Жан-Батістом Джеббарі 15 жовтня обговорив стан реалізації спільних проєктів, а також можливість взаємовизнання водійських посвідчень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Україну та Францію зв’язують багато програм і я маю відмітити високу компетенцію наших французьких колег. Приємно зазначити, що один із найбільших діючих проєктів з французькою компанією Airbus - щодо поставки гелікоптерів для авіаційної системи МВС, успішно розвивається", - сказав Арсен Аваков.

Міністри України та Франції обговорили реалізацію спільних проєктів і можливість взаємовизнання водійських посвідчень, - МВС 01

Сторони також обговорили співробітництво щодо спільного виробництва патрульних катерів для прикордонників.

"Ми отримали пропозицію від французької компанії Ocea щодо поставок патрульних катерів для Державної прикордонної служби України, і при цьому важливе саме спільне виробництво таких катерів", - сказав Арсен Аваков.

Міністри України та Франції обговорили реалізацію спільних проєктів і можливість взаємовизнання водійських посвідчень, - МВС 02

Французька сторона запевнила, що розуміє важливість локалізації виробництва для України:

"Сподіваємося, що вже найближчим часом підпишемо Меморандум про взаєморозуміння у цьому проєкті", - сказав Жан-Батіст Джеббарі.

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Аваков також наголосив на важливості якнайшвидшого розгляду питання про взаємовизнання водійських посвідчень:

"Ми хотіли б підписати угоду про взаємне визнання водійських посвідчень. Маємо такі угоди з низкою країн ЄС, зокрема з Італією та Іспанією. І в наступному місяці підпишемо з Великою Британією, тому вважаю, що така угода з Францією буде актуальна", - сказав міністр внутрішніх справ України.

Міністри України та Франції обговорили реалізацію спільних проєктів і можливість взаємовизнання водійських посвідчень, - МВС 03

Своєю чергою, французька сторона відмітила конструктивну атмосферу співробітництва з Україно та запевнила, що зробить усе можливе для ефективної роботи щодо всіх транспортних програмам.

Міністри України та Франції обговорили реалізацію спільних проєктів і можливість взаємовизнання водійських посвідчень, - МВС 04
Фото: сайт МВС

Нагадаємо, Україна та Франція планують спільно виробляти патрульні катери для прикордонників.

Крім того, У 2019 році авіаційну систему МВС України поповнять п’ять нових гелікоптерів.

Також Україна і Франція домовляться про взаємний обмін водійських посвідчень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154087
 
   
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Ещё чего ни буть купит у Франции за государственный счёт, но за откаты. Пока эти у власти по другому не будет, поэтому подъёма украинской промышленности при этих и не ждите - всё купят за бугром, бо им же потом на Западе и жить, вот и налаживают свои связи за государственный счёт, но за народные деньги.
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Хіба французькі вертольоти купували ні при Порошенке?
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Рюкзакову явно сподобалось тиснути руки французьким міністрам,відчуває себе вірменським царьком мабуть
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ну хоть так . французы получат свои деньги . Аваков откат . пограничники катера а судостроители рабочие места и опыт
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Свіжі новини з мінську: Україна запропонувала відмовитися від російських рублів в лугандоні на що відповили орки категорично ні та залишили перемови) шах і мат зебобікам мирооюбивим.
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сейчас зеленая команда придумает что нибудь гениальное . например откажется от гривни и введет в Украине рубли . любые уступки для " таких же граждан " Міністри України та Франції обговорили реалізацію спільних проєктів і можливість взаємовизнання водійських посвідчень, - МВС - Цензор.НЕТ 762
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це нагадує: агресивний бомж у валенках та вушанці з балалайкою вдерся у хату, а господар пропонує щоб він ще харчувався з його посуду, на що бомж заперечує у нього своя тара) нагадує Шарікова.,' як він грав на балалайці в хаті Преображенського.
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Аваков при переїзді на пмж у Францію під новий рік, не хоче на права по новій здавати) Міністри України та Франції обговорили реалізацію спільних проєктів і можливість взаємовизнання водійських посвідчень, - МВС - Цензор.НЕТ 4745
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