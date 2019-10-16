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Все про:інформація (109) ООН (1306) Ніколенко (6)

 ООН встановила Міжнародний день доступу до інформації, Україна була серед ініціаторів, - дипломат Ніколенко. ДОКУМЕНТ

Україна разом з Аргентиною, Канадою, Коста-Рікою, Ліберією та Сьєрра-Леоне виступила ініціатором проголошення Міжнародного дня загального доступу до інформації ООН.

Про це повідомив у Facebook представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

Відповідну резолюцію затверджено на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 16 жовтня.

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Відтепер Міжнародний день доступу до інформації відзначатиметься щорічно 28 вересня.

ООН встановила Міжнародний день доступу до інформації, Україна була серед ініціаторів, - дипломат Ніколенко 01
ООН встановила Міжнародний день доступу до інформації, Україна була серед ініціаторів, - дипломат Ніколенко 02
ООН встановила Міжнародний день доступу до інформації, Україна була серед ініціаторів, - дипломат Ніколенко 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154070
 
 
 Топ коментарі
 
Украина вместе с Аргентиной, Канадой, Коста-Рикой, Либерией и Сьерра-леоне

ахахахахаха, достойная компания. смешно то, что украина инициатор того, что сама не соблюдает. пусть этот деятель расскажет насколько просто в украине получить например информацию о ходе уголовного дела по поданному заявлению.
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Украина вместе с Аргентиной, Канадой, Коста-Рикой, Либерией и Сьерра-леоне

ахахахахаха, достойная компания. смешно то, что украина инициатор того, что сама не соблюдает. пусть этот деятель расскажет насколько просто в украине получить например информацию о ходе уголовного дела по поданному заявлению.
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Лучше расскажите ( ведь это не секрет), как в рашке люди получают реальные сроки уже даже не за репосты, т.е.поширення, а просто за лайки в соцсетях
А у нас в Украине пока что можно многое - проследить за ходом судопроизводства на сайте. С прокуратурой сложнее, НО! побегать, подергать за нос и дать по голове прокурору ( в виде заявлений и жалоб в вышестоящие инстанции) обязанность каждого гражданина.
При Кучме мы дошли до генпрокуратуры, Верховного суда и омбудсмена ... почти одновременно. И, знаете, ниче так - победили. И это при Кучме.
Было бы желание
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проблемы рашки меня не интересуют, зачем вы мне их приводите?
а вот проблемы украины... почему я например должен для получения какой то информации доходить до генпрокурора, всу и омбудсмена, если эту информацию, скажем условно, должен мне по запросу дать следак райотдела?
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Вы, извините, не поняли разницы.
Не важно в какой компании ( по Вашим словам) Украина предложила подобный шаг. Важно, что предложила. И это принято!
Теперь это основание для обращений в суды, опротестования решений, даже для обращения в ЕСПЧ. Это важно.
Особенно для тех, кто плавал и знает.
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вы, извините, не поняли юмора по поводу компании стран.
по поводу обращений в суды, опротестований решений, еспч и т.д., то это никто вам и раньше не мешал, я не утверждал что какую то информацию нереально получить. я лишь сказал, что при наличии прямой нормы права, которая ОБЯЗЫВАЕТ распорядителя информации предоставить вам ее по обычному запросу, приходится выбивать эту информацию длительными и сложными путями. при этом я не встречал в своей практике случаев, что б какого то руководителя организации хотя б по админке наказали за нарушение в этом вопросе
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"я не встречал в своей практике случаев, что б какого то руководителя организации хотя б по админке наказали за нарушение в этом вопросе"(с)ну так, может быть теперь появится?И я описывала ситуацию из практики. Своей. В 2001 - 2004 году
.Вы ТАК игрались - я имею в виду сроки запросов и НЕответов?
С учетом моего опыта в этом году - уже все четче и быстрее. Ну, может, мне сейчас больше везет.. или я стала злее
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ну, например при запросах в полицию - вообще не ответа не привета. благо, проблема меня не особо волновала. потом помогал некоторым людям, и отправлял запросы в военные части. ответы пришли, но с негативным решением и совершенно идиотской формуллировкой в отказе дать информацию. я понимаю, что выбить всю эту информацию можно через тот же суд, но зачем тогда эти сложности?

"я не встречал в своей практике случаев, что б какого то руководителя организации хотя б по админке наказали за нарушение в этом вопросе"(с)ну так, может быть теперь появится?

не появятся. статья 3 конвенции прав человека прямо запрещает пытки. и что? в полиции не выбивают из людей показания? проблема ведь не в законодательстве, а в его исполнении и правовой культуре в государстве
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Мысль, которую я пыталась донести - я и моя семья прошли через все это еще 15 лет назад. И мы выиграли. Дожали. Это стоило почти пяти лет жизни.
В течение последнего года опять были проблемы, но теперь через все прошли легче и увереннее))) СЕЙЧАС ЭТО ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ, а с новой резолюцией ООН - тем более. Не говоря уже о том, что наши суды( если их ткнуть носом) все же начали использовать прецедентное право ( особенно по решениям ЕСПЧ)

И мы не юристы, просто люди, уверенные в своей правоте и считающие, что добиваться справедливости стОит.
А Вам - удачи и терпения
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