 ООН встановила Міжнародний день доступу до інформації, Україна була серед ініціаторів, - дипломат Ніколенко. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив у Facebook представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
Відповідну резолюцію затверджено на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 16 жовтня.
Відтепер Міжнародний день доступу до інформації відзначатиметься щорічно 28 вересня.
ахахахахаха, достойная компания. смешно то, что украина инициатор того, что сама не соблюдает. пусть этот деятель расскажет насколько просто в украине получить например информацию о ходе уголовного дела по поданному заявлению.
А у нас в Украине пока что можно многое - проследить за ходом судопроизводства на сайте. С прокуратурой сложнее, НО! побегать, подергать за нос и дать по голове прокурору ( в виде заявлений и жалоб в вышестоящие инстанции) обязанность каждого гражданина.
При Кучме мы дошли до генпрокуратуры, Верховного суда и омбудсмена ... почти одновременно. И, знаете, ниче так - победили. И это при Кучме.
Было бы желание
а вот проблемы украины... почему я например должен для получения какой то информации доходить до генпрокурора, всу и омбудсмена, если эту информацию, скажем условно, должен мне по запросу дать следак райотдела?
Не важно в какой компании ( по Вашим словам) Украина предложила подобный шаг. Важно, что предложила. И это принято!
Теперь это основание для обращений в суды, опротестования решений, даже для обращения в ЕСПЧ. Это важно.
Особенно для тех, кто плавал и знает.
по поводу обращений в суды, опротестований решений, еспч и т.д., то это никто вам и раньше не мешал, я не утверждал что какую то информацию нереально получить. я лишь сказал, что при наличии прямой нормы права, которая ОБЯЗЫВАЕТ распорядителя информации предоставить вам ее по обычному запросу, приходится выбивать эту информацию длительными и сложными путями. при этом я не встречал в своей практике случаев, что б какого то руководителя организации хотя б по админке наказали за нарушение в этом вопросе
.Вы ТАК игрались - я имею в виду сроки запросов и НЕответов?
С учетом моего опыта в этом году - уже все четче и быстрее. Ну, может, мне сейчас больше везет.. или я стала злее
"я не встречал в своей практике случаев, что б какого то руководителя организации хотя б по админке наказали за нарушение в этом вопросе"(с)ну так, может быть теперь появится?
не появятся. статья 3 конвенции прав человека прямо запрещает пытки. и что? в полиции не выбивают из людей показания? проблема ведь не в законодательстве, а в его исполнении и правовой культуре в государстве
В течение последнего года опять были проблемы, но теперь через все прошли легче и увереннее))) СЕЙЧАС ЭТО ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ, а с новой резолюцией ООН - тем более. Не говоря уже о том, что наши суды( если их ткнуть носом) все же начали использовать прецедентное право ( особенно по решениям ЕСПЧ)
И мы не юристы, просто люди, уверенные в своей правоте и считающие, что добиваться справедливости стОит.
А Вам - удачи и терпения