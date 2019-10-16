 ООН встановила Міжнародний день доступу до інформації, Україна була серед ініціаторів, - дипломат Ніколенко. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив у Facebook представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

Відповідну резолюцію затверджено на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 16 жовтня.

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Відтепер Міжнародний день доступу до інформації відзначатиметься щорічно 28 вересня.







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