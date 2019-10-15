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 Український воїн Ярослава Никоненко загинула 15 жовтня в зоні ООС. ФОТО

15 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ загинула Ярослава Сергіївна Никоненко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні фейсбука 101 бригади.

Ярослава Никоненко, 25.08.1983 року народження, солдат, військовослужбовець 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України.

"Сповіщаємо про трагічну смерть нашого побратима солдата Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай з миром. Вічна Слава Героям!", - зазначається в повідомленні.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.

У Ярослави залишилася 13-річна донька. Допомога - картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168 7427 1943 9899

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Український воїн Ярослава Никоненко загинула 15 жовтня в зоні ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154053
 
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