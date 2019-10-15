 Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 КК України було встановлено мешканку м. Маріуполя, яка через спеціально створену закриту групу в одному з мобільних додатків здійснювала продаж алкоголю, фальсифікованого під відомі світові бренди.

За результатами обшуків, проведених у місцях зберігання фальсифікату і в автомобілі, яким його перевозили, з незаконного обігу вилучено 915 літрів алкоголю, підробленого під відомі торгові марки, розлитого в тару bag-in-box, вартістю близько 700 тис. грн і автомобіль, який використовувався в незаконній діяльності.

Всього за результатами проведених обшуків з незаконного обігу вилучено і взято під охорону співробітників податкової міліції ТМЦ на суму близько 1 млн гривень. Триває слідство".

Читайте також: До 7 років позбавлення волі загрожує організатору схеми незаконного виробництва та реалізації алкогольного фальсифікату в Тернопільській області

















