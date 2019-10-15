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Все про:алкоголь (654) фальсифікат (259) ДФС (2339)

 Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили схему незаконної реалізації фальсифікованого алкоголю та вилучили велику партію підробленої продукції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 КК України було встановлено мешканку м. Маріуполя, яка через спеціально створену закриту групу в одному з мобільних додатків здійснювала продаж алкоголю, фальсифікованого під відомі світові бренди.

За результатами обшуків, проведених у місцях зберігання фальсифікату і в автомобілі, яким його перевозили, з незаконного обігу вилучено 915 літрів алкоголю, підробленого під відомі торгові марки, розлитого в тару bag-in-box, вартістю близько 700 тис. грн і автомобіль, який використовувався в незаконній діяльності.

Всього за результатами проведених обшуків з незаконного обігу вилучено і взято під охорону співробітників податкової міліції ТМЦ на суму близько 1 млн гривень. Триває слідство".

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Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС 01
Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС 02
Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС 03
Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС 04
Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС 05
Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС 06
Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС 07
Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС 08
Партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько мільйона вилучили в Донецькій області, - ДФС 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154052
 
 
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Есть обычай на Руси,-
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Нафіга знищувати? Продали б, під виглядом краденого конфіскаиу, скрєпному ідіннароту. Там після тормозухи й бояри дана бормотуха нектаром богів покажеться. Можна для міцності ще й трішки метиловим спиртом розбавити.
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То жі апь єтамь па думал.Трійки для жуків додати---і най споживають наздоров"я **********.
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Между прочим, это лучше средство на войне, чтобы не слететь с катушек.
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"Партия фальсифицированного алкоголя" - совсем неплохо звучит...
интересно преодолела ли бы 5% барьер в раду?
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а шо, еще пара таких находок и готова новая партия для выборов в раду, тока немного фальсифицированная
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