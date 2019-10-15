 Російський пропагандист з каналу "Росія-1" Корчевников, якому раніше було заборонено в'їзд в Україну, постить фото з Києва. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТР.
Росіянин приїхав в Україну кілька днів тому на Міжнародний православний кінофестиваль "Покров", і навіть отримав на цьому фестивалі нагороду. Корчевников також побачився з переможцем українського шоу "Голос" Олександром Клименком і прогулявся центром Києва.
Також росіянин оголосив серед своїх підписників збір коштів на відновлення лікарні в Києво-Печерській Лаврі.
Водночас Корчевникова внесено в базу "Миротворця" як "пропагандиста" і "пособника терористів". Раніше йому було офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, спрямовану на пропаганду війни проти України.
Сюрреализм и украинский маразм.
Але на який підставі йому мали відмовити у в'їзді? Не бачу жодного джерела, яке б свідчило, що в' їзд заборонено. Так, збиралися у 2014 році, але... наведіть посилання, якщо це так.
У будь-якому випадку цю помилку треба виправляти і заборонити йому з'являтися в Україні.
Официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.
Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
На кордоні (в аеропорту) неможливо відмовити у в'їзді на підставі внесення до Миротворця, це ж ясно.
Прикордонники можуть заборонити в'їзд любому рассєянцю до 60 років без жодної підозри, на свій розсуд. Миротворця достатньо, достатньо просто підозри, ні одна країна не зобов'язана когось пускати, в любій нормальній країні прикордонник може відпочити любому у в'їзді.
"... відмовляється у перетинанні державного кордону лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону із зазначенням причин відмови."
Я розумію, що такий привід завжди можна знайти. Але як це відбувається на практиці? Прилетів літак. До кабінок прикордонників стають черги. Підходить черга - даєш паспорт. Прикордонник считує данні паспорта, і якщо особа знаходиться у переліку тих, кому заборонених в'їзд, на комп' ютері прикордонника з'явиться повідомлення.
Я особисто не тримаю у пам'яті прізвища усіх російських покидьків. І у обличчя цього гандона не дуже знаю. От він і прослизнув. Якби був у базі - полетів би додому.
Сколько кадыровцев через ся пропустил , шо аж затошнило , или ты спец по аварским "гарячим парням" ?!
"КІНЕЦЬ ЕПОХИ ГІДНОСТІ? Ось ми й дочекалися в Україні одного з найогидніших відкритих пропагандістів Путіна та "рускава міра". Ведучого токшоу на телеканалі країни-агресора "расія 1". Ось прямо після Дня захисника України він - у Кієві. Записує відео в центрі нашої столиці. Подобається? Мені теж. Вітаю всіх нас із такими позитивними змінами у відносинах братніх народів. Окремі вітання та подяку адресуємо Державна прикордонна служба України та Служба безпеки України. Вони молодці. Разом святкуємо #*******************", - отметил Айдер Муждабаев.
Отметим, пропагандист пуйла опубликовал в Instagram снимки в компании нардепа, бывшего "регионала" Андрея Деркача и протоиерея москальскага сатаната РПЦ-КГБ, известного по телешоу "Голос страны" Александра Клименко.
Де СБУ *****? якого біса всякі потвори з рашки в Україні як у себе дома гуляють, яке падло пускае відкритих ворогів України в нашу країну?
Він йще концерти спробував влаштувати ... Але Райкін це постать й більш шкідливий , ніж якаась там дрібнесенька й відома в вузких колах журнашлюха ...
Чи може при шоколадному зайці Пепі ?!
Може воно приперлося не через Борісполь , або Жуляни , а через якусь там РПЦшну місію ... в сутані , або в жіночьому вбранні ?!
Костя не пропагандон, на відміну від цього покидька, що майже кожен вечір на центральному пуйловському каналі промивав мізки та агітував за рюзьге мір.
Зараз воно, правда, з центрального каналу пішло, агітує на каналі Спас, що належить москальському сатанату РПЦ-КДБ.
Тим більш , що цей анал для довбанутих заздалагідь так би мовити . Його вплив нульовий !
А хоч й Кісельов ?!
Хто його в Україні сприймає , хто його дивиться ?!
Мене вбива логика Пепи , коли він дозволив купувати Медведчуку 2 канали й вести на їх саме в українському ефірі антиукраїнський контент . Ось де вплив .
Та й усі домовленності по ЗИКу вібувались в часи Порошенка ... Тільки физичне оформлення відбулось через 10 днів після інаугурації ЗЕ .
Таким чином Пепа спробував знищити будь яку проукраїнську оппозицію - тому його й підконтрольні йому канали топили Юлю й Толю й не чипали ************** лідерів .
Але вийшов ефект навпаки , бо якщо б не висунувся ЗЕ , все одно у Порошенко був би нульовий шанс виграти другий тур . Бо ЗЕ схолостив голоси Юлі й Толі . Тому б без ЗЕ Пепа все одно б програв Юлі але може не 50% різниці , а "тільки" 20-25% .
Чому це Україна повинна не звертати увагу та щось пробачати рашистським пропагандонам? На них кров вбитих Українців.
Для ведучого телеканалу "Росія-1" Бориса Корчевникова, який незаконно відвідував анексований Крим, не було заборони на вʼїзд в Україну. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. "Щодо Бориса Корчевникова не було заборони на в'їзд до України", - сказав він.
Демченко зауважив, що ДПСУ не володіє інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці - такі дані надходять з інших правоохороних органів.
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Так що Баканову звонити не треба. Це, видать, він сам позвонив: "пропустити".
Нельзя обыграть лжецов на поле лжи.
Вы, видимо, все проспали, а теперь простите какую-то хрень.
навіть на начебто "підконтрольній Україні території": вороги вільно пересуваються Києвом. Не здивуюсь, якщо завтра російський вже десант буде фотографуватись на Майдані Незалежності.
1. Чому цій особі не заборонено в'їзд до України?
2. Чи ведеться моніторинг програм на РосТВ з метою виявлення журналжистів, які є учасниками інформаційної війни проти України?
3. Чи буде проведена перевірка (співставлення) списків осіб, яким заборонено в'їзд до України зі списком представників ЗМІ РФ, які з 2014 року є "солдатами" інформаційної війни проти України, з метою заборони в'їзду в Україну тим, хто ще з якихось причин не внесений в такі списки?
4. Чи буде зазначений журналжист затриманий та депортований з України?