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 Російський пропагандист з каналу "Росія-1" Корчевников, якому раніше було заборонено в'їзд в Україну, постить фото з Києва. ФОТО

Російський телеведучий на телеканалі "Росія 1" Борис Корчевников активно ділиться у своєму Instagram-акаунті фотографіями з Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТР.

Росіянин приїхав в Україну кілька днів тому на Міжнародний православний кінофестиваль "Покров", і навіть отримав на цьому фестивалі нагороду. Корчевников також побачився з переможцем українського шоу "Голос" Олександром Клименком і прогулявся центром Києва.

Також росіянин оголосив серед своїх підписників збір коштів на відновлення лікарні в Києво-Печерській Лаврі.

Водночас Корчевникова внесено в базу "Миротворця" як "пропагандиста" і "пособника терористів". Раніше йому було офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, спрямовану на пропаганду війни проти України.

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Російський пропагандист з каналу Росія-1 Корчевников, якому раніше було заборонено вїзд в Україну, постить фото з Києва 01
Російський пропагандист з каналу Росія-1 Корчевников, якому раніше було заборонено вїзд в Україну, постить фото з Києва 02
Російський пропагандист з каналу Росія-1 Корчевников, якому раніше було заборонено вїзд в Україну, постить фото з Києва 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154037
 
 
 Топ коментарі
 
Де Зєєєєля?
Чому не позвонив Баканову? Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину постит фото из Киева - Цензор.НЕТ 3611
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Ну для Зели и Баканова это не враг. Для них и Портнова главный враг сейчас - Порох.
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Двое бойцов погибли, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе

Сюрреализм и украинский маразм. Російський пропагандист з каналу "Росія-1" Корчевников, якому раніше було заборонено в'їзд в Україну, постить фото з Києва - Цензор.НЕТ 9790
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Почему в Киеве не нашли у него взрывчатку, подобно крымским "диверсантам" и не выставили на их обмен?
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Уверен- это не случайность,что его пропустили. Это тенденция. Скоро Хазины с Дугиными будут по Киеву гулять. 73% решили ,так вот получите и распишитесь...
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Він сволота, це ясно.
Але на який підставі йому мали відмовити у в'їзді? Не бачу жодного джерела, яке б свідчило, що в' їзд заборонено. Так, збиралися у 2014 році, але... наведіть посилання, якщо це так.
У будь-якому випадку цю помилку треба виправляти і заборонити йому з'являтися в Україні.
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Читайте Миротворец:
Официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.
Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
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При всій повазі, Миротворець не є офіційним джерелом. На якие рішення СБУ посилається Миротворець? Жодного повідомлення СБУ про таку заборону я не бачу.
На кордоні (в аеропорту) неможливо відмовити у в'їзді на підставі внесення до Миротворця, це ж ясно.
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Не потрібно розказувати тут казки.

Прикордонники можуть заборонити в'їзд любому рассєянцю до 60 років без жодної підозри, на свій розсуд. Миротворця достатньо, достатньо просто підозри, ні одна країна не зобов'язана когось пускати, в любій нормальній країні прикордонник може відпочити любому у в'їзді.
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З закону "Про прикордонний контроль" :
"... відмовляється у перетинанні державного кордону лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону із зазначенням причин відмови."
Я розумію, що такий привід завжди можна знайти. Але як це відбувається на практиці? Прилетів літак. До кабінок прикордонників стають черги. Підходить черга - даєш паспорт. Прикордонник считує данні паспорта, і якщо особа знаходиться у переліку тих, кому заборонених в'їзд, на комп' ютері прикордонника з'явиться повідомлення.
Я особисто не тримаю у пам'яті прізвища усіх російських покидьків. І у обличчя цього гандона не дуже знаю. От він і прослизнув. Якби був у базі - полетів би додому.
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там же есть срок до которого действует запрет, видимо прошел, а сбу занято ловлей чертей(зеленых) чтоб обновить запреты, миротворец к сожалению носит чисто информационный и рекомендательный характер , запреты дает сбу и госпогранслужба с их подачи, а там забили, сроки кстати скоро у всех позаканчиваются, не помню чтобы кому-то давали больше пятерика, пятерик прошел для многих......
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Я не бачу цього покидька у переліку осіб, яким заборонено в'їзд до України. Так, нацрада пропонувала СБУ його кандидатуру серед інших для такої заборони, але чи було рішення? На який термін?
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Да не важно, есть он в каком-то списке или нет. Важно ,что он не первый подонок,который приезжает спокойно в Украину и фоткается. Важна сама тенденция. Он и ему подобные, едут .так ,как заранее знают,что их пропустят и им ничего не будет. Почему он раньше не приезжал? Не было повода? Может это совпадение,что только за последнюю неделю, в Киеве засветились несколько сепаров и тоже спокойно фоткались для соц. сетей?
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порадьте йому приїхати до Львова... Я фотку зберіг
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А где " националисты"? Торчат под гей-клубами в надежде встретить свою половинку?
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Меня тошнит от вас украинцы . Нет слов высказать своё чувство к вам
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Купи в аптеке тестер , может там уже 2 полоски ?!
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Не пошло бы ты на ?
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Ну раз тошнит , то ты наверное уже там побывал - но я не покупаюсь на дешёвую реклами ...

Сколько кадыровцев через ся пропустил , шо аж затошнило , или ты спец по аварским "гарячим парням" ?!
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Какие вы евреи противные . Фуууу
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Ты как то определись - евреи или украинцы тебе противнее.
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Ну что хохлы ? Мышибратья ? За что пацаны жизнь отдали ?
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ЗеБiли, ви здобули!

"КІНЕЦЬ ЕПОХИ ГІДНОСТІ? Ось ми й дочекалися в Україні одного з найогидніших відкритих пропагандістів Путіна та "рускава міра". Ведучого токшоу на телеканалі країни-агресора "расія 1". Ось прямо після Дня захисника України він - у Кієві. Записує відео в центрі нашої столиці. Подобається? Мені теж. Вітаю всіх нас із такими позитивними змінами у відносинах братніх народів. Окремі вітання та подяку адресуємо Державна прикордонна служба України та Служба безпеки України. Вони молодці. Разом святкуємо #*******************", - отметил Айдер Муждабаев.

Отметим, пропагандист пуйла опубликовал в Instagram снимки в компании нардепа, бывшего "регионала" Андрея Деркача и протоиерея москальскага сатаната РПЦ-КГБ, известного по телешоу "Голос страны" Александра Клименко.

Де СБУ *****? якого біса всякі потвори з рашки в Україні як у себе дома гуляють, яке падло пускае відкритих ворогів України в нашу країну?
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А Костю Райкіна в Одесу пропустили мабуть при ЗЕ ?!
Він йще концерти спробував влаштувати ... Але Райкін це постать й більш шкідливий , ніж якаась там дрібнесенька й відома в вузких колах журнашлюха ...

Чи може при шоколадному зайці Пепі ?!

Може воно приперлося не через Борісполь , або Жуляни , а через якусь там РПЦшну місію ... в сутані , або в жіночьому вбранні ?!
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Чого ти порівнюєш грішне з праведним?
Костя не пропагандон, на відміну від цього покидька, що майже кожен вечір на центральному пуйловському каналі промивав мізки та агітував за рюзьге мір.
Зараз воно, правда, з центрального каналу пішло, агітує на каналі Спас, що належить москальському сатанату РПЦ-КДБ.
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Послухайте , може тому , що воно пішло з центрального анала , тому його й викриснули , або не поновили ?! У того "спасу" який рейтинг ?
Тим більш , що цей анал для довбанутих заздалагідь так би мовити . Його вплив нульовий !
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Це все рівно, що воно зараз на гівно-каналі, воно за попередні роки достатньо нагавкалось та обісралось, щоб його не пускати.
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Й взагалом , кого хвилюють другосортні закордонні маргінали ?!
А хоч й Кісельов ?!
Хто його в Україні сприймає , хто його дивиться ?!

Мене вбива логика Пепи , коли він дозволив купувати Медведчуку 2 канали й вести на їх саме в українському ефірі антиукраїнський контент . Ось де вплив .
Та й усі домовленності по ЗИКу вібувались в часи Порошенка ... Тільки физичне оформлення відбулось через 10 днів після інаугурації ЗЕ .
Таким чином Пепа спробував знищити будь яку проукраїнську оппозицію - тому його й підконтрольні йому канали топили Юлю й Толю й не чипали ************** лідерів .

Але вийшов ефект навпаки , бо якщо б не висунувся ЗЕ , все одно у Порошенко був би нульовий шанс виграти другий тур . Бо ЗЕ схолостив голоси Юлі й Толі . Тому б без ЗЕ Пепа все одно б програв Юлі але може не 50% різниці , а "тільки" 20-25% .
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Одного з головних фашистських пропаГандонів Штрейхера, що випускав антисемітську ганчірку Штурмовик, повісили в Нюрнберзі.
Чому це Україна повинна не звертати увагу та щось пробачати рашистським пропагандонам? На них кров вбитих Українців.
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Вот те, кто позавчера призывал вешать москалей, пусть идут и вешают. Прекрасная возможность представлена. Російський пропагандист з каналу "Росія-1" Корчевников, якому раніше було заборонено в'їзд в Україну, постить фото з Києва - Цензор.НЕТ 9252
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Баканов КЕРУЄ наших граждан берут в заложники для обменного фонда а тут пропагдос ходит и они не в состоянии арестовать тоже для обменного фонда гівно бджоли гівно мед
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Шо ж вони курва чухаються ???? Це ж реальний обмінний фонд , знайти в цього пропагандона вибухівку та й впаяти 15 шку за підготовку теракта
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Пропагандиста РФ Корчевникова пустили в Україну. Прикордонники пояснили, чому
Для ведучого телеканалу "Росія-1" Бориса Корчевникова, який незаконно відвідував анексований Крим, не було заборони на вʼїзд в Україну. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. "Щодо Бориса Корчевникова не було заборони на в'їзд до України", - сказав він.
Демченко зауважив, що ДПСУ не володіє інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці - такі дані надходять з інших правоохороних органів.
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Так що Баканову звонити не треба. Це, видать, він сам позвонив: "пропустити".
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Так это ж по линии РПЦ, а они вообще Украину государством не считают, а владыка Лавры Павел аваковских шавок-полицейских обсырает прямо с мерседеса.
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Поки СБУ не буде вичищено від ФСБ-шників і та прихованих любителів русскаго мира-таких випадків буде багато. Один з варіантів рішення це той, який був продемонстрований відносно сепара в Маріуполі: зловити на вулиці і хлопнути. Тоді інша нечисть не поїде.
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Нет никакого СБУ. Есть элита рекетиров Украины под этой аббревиатурой.
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Эти пропагандоны полностью невменяемые! На рассеи вещают, что в Киеве фашисты, нацики, убивцы..а сами прутся сюда пачками! И шо ж это они живыми и здоровыми ходят по Крещатику, не собщают дорогим согражданам?
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Не так все просто і спокійно, коли ЗЕгнида почав підгодовувати вату і православних сук. Щось має бути, перед ****** "прагибаецца". Напевне привезуть нам з Лєфортово якихось старих шахраїв чи наркоманів.
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Следующими будут бурят Шойгу и Лавров- грустная лошадь?
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Странно это всё. У Соловьёва с Шениным и Скабеевой, на ихних собачьих боях, половина участников, Украинцы. Галдят там, доказывают, глаза открывают россиянам. Так почему же в Киеве так боятся какого то ведущего ТВ передачи, типа спокойной ночи малыши? А Кухня ТВ, то вообще страшная передача. Её в первую очередь запретили показывать. А почему бы Украинской пропаганде не обыграть аналогично Соловьёву только не в Москве, а в Киеве с диспутами с фактами российских пропагандистов?
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Когда начинаешь всерьез обсуждать брехню, то брехня уже не кажется такой брехней. В этом и есть тактика продвижения своей повестки дня от России.
Нельзя обыграть лжецов на поле лжи.
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Лучший пример тот самый Бук, который сбил самолет. В то время как эксперты пытались установить откуда этот Бук и как он стрелял Россия каждый день вбрасывала всё новые теории - это украинцы, это истребитель, это фальшивки, а тела были мертвые изначально, это испанский диспетчер Карлос, который всё видел и так далее. И вместо того чтобы устанавливать как всё было на самом деле приходится постоянно разоблачать эти дешевые, копеечные фейки, которые не имеют к настоящему состоянию дел никакого отношения.
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Кацапы - мастера создавать белый инфошум. Это делается для того, чтобы спрятать зерно правды под тоннами непрерывной брехни и пропаганды. Даже если ловишь такого кацапа на брехне, то он с дурной ухмылкой сообщает "все врут... ну и мы тут...даже не соврали, а немного ошиблись... но боинг все равно нацыки сбили". Вот и весь сказ.
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Пример хороший. Но из-за копеечных фейков создаётся впечатление, что там вообще не в теме. Ничего не видели и не слышали, и поэтому несут всякую пургу. А тема между прочим так таки и не раскрыта полностью. Например, почему пропали ключевые свидетели, диспетчер, Анна Петренко, лётчик Волошин? Почему Малазийцы, да и Голландцы тоже, сомневаются в результатах расследования? И других вопросов полно. Но если бы на Киевской телестудии собрались заинтересованные лица обеих стран, то всё стало бы на свои места.
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Почему они сомневаются - потому что им Россия платит за эту денюжку. Это та самая племянница Скрипаля. Ничего на свои места не станет по одной простой причине. Если обсуждать с теми, кто уже десять раз лгал, то ты просто подтвердишь что их мнение имеет значение, а если их неправда и вскроется и на одинадацатый раз, то они соврут и двенадцатый, и двадцатый, и сотый. И ничего не изменится. Так как за вранье никто не лишает российских журналистов профессии, а наоборот награждают их медалями.
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Да и со Скрипалями аналогичная ситуация. Хайли лайкли, унижает апологета демократии. Нет же абсолютно никакой конкретики. Записей видеокамер, следов, отпечатков пальцев, самих Скрипалей никто не видел. А как же без суда презумпция невиновности? Короче Российская пропаганда играет на струнах души, лучше всех, гораздо лучше.
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Да, и испанский диспетчер с четырех километровым МиГ-29 куда то подевались.
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Ваш сарказм, только дополняет мою правоту. Если это так просто и очевидно, то кто мешает взять и вывести на чистую воду этого испанского диспетчера? Тогда бы российские пропагандисты были просто растоптаны.
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Давно вывели, испанский типа диспетчер оказался аферистом, скрывающимся от правосудия, аферистом на подсосе у гэбни, она такое говно коллекционирует.
Вы, видимо, все проспали, а теперь простите какую-то хрень.
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Так от тож. А россияне то не знают ничего. Неужели так трудно Украине поднапрячся и осветить это своими СМИ.
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Бывают всякие методы ведения пропаганды. Использование технических средств. Как подсказка, например использование полиграфа. А так для обывателя получается, что раз в Украине избегает публичных разоблачительных дискуссий, то значит, что то скрывает и врут. То есть позиция Украины заведомо проигрышная. Российские пропагандисты безусловно выигрывают у соперника который как в боксе или в шахматах не пришел на бой.
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Если этот обыватель тупой как пробка, то попытки вести дискуссию только приведут к тому, что они еще больше начнут есть российскую пропаганду. Потому что вся цель России не установить истину, а продвинуть сообщение "Россия Д'артаньян". Не беда если это полнейшее вранье, которое завтра будет неактуальным. Смысл забудется, а идея Россия-Д'артаньян останется. Так что единственный спор с российскими пропагандистами это объявить их пропагандистами после первого же вранья.
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Пример хороший. Но из-за копеечных фейков создаётся впечатление, что там вообще не в теме. Ничего не видели и не слышали, и поэтому несут всякую пургу. А тема между прочим так таки и не раскрыта полностью. Например, почему пропали ключевые свидетели, диспетчер, Анна Петренко, лётчик Волошин? Почему Малазийцы, да и Голландцы тоже, сомневаются в результатах расследования? И других вопросов полно. Но если бы на Киевской телестудии собрались заинтересованные лица обеих стран, то всё стало бы на свои места.
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Чтобы выиграть, нужно поступать не так, как поступает враг. Это раз. Два - у ********* и Украины несоразмеримые расходы на пропаганду. Три - кацапам правда не нужна, слышать они ее не желают. Для кого проводить эти диспуты? Каков их смысл?
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А где же Нац. жены Билецкого? Как всегда на окружной?
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Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції гідності Він наголосив, що необхідно оголосити амністію співробітникам «Беркуту», яких звинувачують у вбивствах учасників Революції гідності, або розпочати розслідування проти майданівців.Андрія Портнова пов'язують з главою Офісу президента України Андрієм Богданом, і він неодноразово демонстрував значну поінформованість в матеріалах розслідувань правоохоронних органів і публікував непублічні данні, які стосуються слідства.Портнов закликав генпрокурора Руслана Рябошапку розпочати розслідування проти учасників Революції гідності за нібито організацію масових вбивств працівників правоохоронних органів.
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А де сбу, а вони ловлять лісорубів які ліс вивозять на пікапах і не помічають тих "лісорубів", які ліс вивозять ВАГОНАМИ. Та й чому ж різних кацапських пропагандонів ловити , вони для влади вже стали партнерами.
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Это неправильно.Он такая же гнида,как все на роств.
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Я не здивуюсь, як шо завтра кремляді будуть масово викладати фото, як лобзаються в десна з беніной лялькой прямо у нього в кабінеті! Довго ще будемо терпіти цей ватний шабаш а, Українці?!
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Кандидат для обмена сам в руки идет , а наши службы "клювом" щелкают. Правда это опровергает Рос пропаганду что в Киеве невозможно пройти из за "радикалов", "националистов", "Жидо- бендеровцев", "Правого сектора", "Нац корпуса", " Азова", "УПА", " Свободы", " Яроша" , "русофобов", "исламско татарских террористов" и "американских инструкторов и наемников". Но то такЭ.
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*** .не удивительно,что он прошел контроль,такую харю нажрал,черты лица неузнаваемы!
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Фраза по данной ситуации уже была сказана - «**** ты православная!». Это относится и к встречающей стороне.
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Це безлад. Влада не може контролювати ситуацію
навіть на начебто "підконтрольній Україні території": вороги вільно пересуваються Києвом. Не здивуюсь, якщо завтра російський вже десант буде фотографуватись на Майдані Незалежності.
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Ну... а що ви хотіли? "Каков поп таков и приход" який клоун такий і цирк.
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Сначала нужно просто перестать стрелять, потом капитулировать, ну, а "друзья", которые будут вливать в уши зе!билов про "адиннарот" уже в Киеве. Все идет по плану. Это успех!
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Спасибо Зебилам!!!! Вы это сделали, предатели!!!
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Якщо фото свіжі, то в мене до СБУ є питання:
1. Чому цій особі не заборонено в'їзд до України?
2. Чи ведеться моніторинг програм на РосТВ з метою виявлення журналжистів, які є учасниками інформаційної війни проти України?
3. Чи буде проведена перевірка (співставлення) списків осіб, яким заборонено в'їзд до України зі списком представників ЗМІ РФ, які з 2014 року є "солдатами" інформаційної війни проти України, з метою заборони в'їзду в Україну тим, хто ще з якихось причин не внесений в такі списки?
4. Чи буде зазначений журналжист затриманий та депортований з України?
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