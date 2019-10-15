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 Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Луцьку розпочав свою роботу центр реабілітації учасників бойових дій.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, центр функціонуватиме при КП "Луцький центр первинної медичної допомоги".

Зазначається, що на будівництво медичного закладу витрачено близько 17 млн ​​гривень, з яких 5 млн - кошти міського бюджету. Це єдиний центр, заснований на базі міської комунальної власності.

Зараз у центрі підібрано персонал, тому є надія, що крім міської влади, його фінансово підтримуватимуть Міністерство у справах ветеранів України та Національна служба здоров'я України.

Повідомляється, що реабілітаційний центр учасників бойових дій - один із найкращих в Україні з сучасним обладнанням, у ньому надаватиметься фізіологічна і психологічна реабілітація, гідромасажні ванни і басейн для витяжки хребта, циркулярні душі, душ Шарко, денний стаціонар, різні кімнати для занять на тренажерах, які допоможуть реабілітуватися в разі порушення опорно-рухового апарату, соляна кімната і фітобар.

"Щоб потрапити на реабілітацію в центр, хлопці мають пред'явити посвідчення учасника бойових дій, - каже завідувач відділенням-керівник центру реабілітації учасників бойових дій Юрій Дубина. - учасники бойових дій з міста Луцька обслуговуються в першу чергу і безкоштовно. Інші - за рахунок територіальних громад, де проживають, або за свій рахунок".

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Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 01
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 02
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 03
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 04
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 05

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Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 06
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 07
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 08
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 09
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 10
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 11

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Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 12
Фото: lutskrada.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154028
 
 
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В Минске не смогли договориться по поводу разведения сил и обмена пленными15.10.2019, 18:54Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет - Цензор.НЕТ 5439МАРТИН САЙДИК
Cтороны обсуждали график разведения сторон в Петровском и Золотом.



Трехсторонняя контактная группа во вторник, 15 октября, не смогла согласовать новый график разведения сил и средств на Донбассе.
Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, стороны обсуждали график разведения сторон в Петровском и Золотом, но к общему решению не пришли.
Источник агентства на переговорах добавил, что сторонам также не удалось договориться об обмене пленными.


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без попов - никуда.
как всегда эти клоуны в платьях с дурацкими мантрами в свитках, гундосят свои заклинания по памяти житейской.
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попі-єто на масковии.Гундяевские попЫ-раскольники неканонической секты фсб.В Украине-священнослужители Украинской Православной Церкви.Поняло,кацап? Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет - Цензор.НЕТ 8966
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Украинский поп станет священнослужителем, когда начнет платить налоги с доходов и перестанет прикладываться к государственной титьке получая газ по льготной цене.
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