 Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, центр функціонуватиме при КП "Луцький центр первинної медичної допомоги".

Зазначається, що на будівництво медичного закладу витрачено близько 17 млн ​​гривень, з яких 5 млн - кошти міського бюджету. Це єдиний центр, заснований на базі міської комунальної власності.

Зараз у центрі підібрано персонал, тому є надія, що крім міської влади, його фінансово підтримуватимуть Міністерство у справах ветеранів України та Національна служба здоров'я України.

Повідомляється, що реабілітаційний центр учасників бойових дій - один із найкращих в Україні з сучасним обладнанням, у ньому надаватиметься фізіологічна і психологічна реабілітація, гідромасажні ванни і басейн для витяжки хребта, циркулярні душі, душ Шарко, денний стаціонар, різні кімнати для занять на тренажерах, які допоможуть реабілітуватися в разі порушення опорно-рухового апарату, соляна кімната і фітобар.

"Щоб потрапити на реабілітацію в центр, хлопці мають пред'явити посвідчення учасника бойових дій, - каже завідувач відділенням-керівник центру реабілітації учасників бойових дій Юрій Дубина. - учасники бойових дій з міста Луцька обслуговуються в першу чергу і безкоштовно. Інші - за рахунок територіальних громад, де проживають, або за свій рахунок".

Читайте також: Центр ветеранів-фронтовиків у селі Циблі на Київщині запрошує на реабілітацію учасників АТО/ООС











Также читайте: После участия в "Играх непокоренных" ветераны создают возможности спортивной реабилитации для своих собратьев, - директор "Стратком Украины" Горбач













Читайте: День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский



Фото: lutskrada.gov.ua