 Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, центр функціонуватиме при КП "Луцький центр первинної медичної допомоги".
Зазначається, що на будівництво медичного закладу витрачено близько 17 млн гривень, з яких 5 млн - кошти міського бюджету. Це єдиний центр, заснований на базі міської комунальної власності.
Зараз у центрі підібрано персонал, тому є надія, що крім міської влади, його фінансово підтримуватимуть Міністерство у справах ветеранів України та Національна служба здоров'я України.
Повідомляється, що реабілітаційний центр учасників бойових дій - один із найкращих в Україні з сучасним обладнанням, у ньому надаватиметься фізіологічна і психологічна реабілітація, гідромасажні ванни і басейн для витяжки хребта, циркулярні душі, душ Шарко, денний стаціонар, різні кімнати для занять на тренажерах, які допоможуть реабілітуватися в разі порушення опорно-рухового апарату, соляна кімната і фітобар.
"Щоб потрапити на реабілітацію в центр, хлопці мають пред'явити посвідчення учасника бойових дій, - каже завідувач відділенням-керівник центру реабілітації учасників бойових дій Юрій Дубина. - учасники бойових дій з міста Луцька обслуговуються в першу чергу і безкоштовно. Інші - за рахунок територіальних громад, де проживають, або за свій рахунок".
Cтороны обсуждали график разведения сторон в Петровском и Золотом.
Трехсторонняя контактная группа во вторник, 15 октября, не смогла согласовать новый график разведения сил и средств на Донбассе.
Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, стороны обсуждали график разведения сторон в Петровском и Золотом, но к общему решению не пришли.
Источник агентства на переговорах добавил, что сторонам также не удалось договориться об обмене пленными.
как всегда эти клоуны в платьях с дурацкими мантрами в свитках, гундосят свои заклинания по памяти житейской.