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Все про:хабар (2773) Дніпропетровськ (1177)

 Чиновника державної виконавчої служби затримали під час одержання хабаря в Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала на хабарі чиновника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Дніпра.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від жителя обласного центру. За неправомірну вигоду держслужбовець обіцяв чоловікові реалізувати рішення суду про зняття арешту з його квартири.

Правоохоронці затримали зловмисника в робочому кабінеті під час одержання хабаря. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. Ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.

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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Викриття протиправної діяльності чиновника проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області".

Чиновника державної виконавчої служби затримали під час одержання хабаря в Дніпрі, - СБУ 01
Чиновника державної виконавчої служби затримали під час одержання хабаря в Дніпрі, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154026
 
 
 Топ коментарі
 
Знову Порошенко винуватий?
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Мона сказать что "Зеля щемит Днепр", но все знают что в любой ОГА - берешь любого и он при нормальном следователе - рассказывает много интересного.
Причем не под пытками, а просто по сути компромата.
Достаточно оценить их "будинки".
Как была новость шо типо гранату бросили к такому деятелю - там хатка такая что зарплату он должен был собирать 500 лет, не жрать, не пить кофе и даже сигареты не покупать, вот тогда бы возможно и купил...
Ах да, там у них все тещи - сплошь "бизнесвумэн", все на джипах, как попы прям Чиновник государственной исполнительной службы задержан при получении взятки в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 7398
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Опять 25, а как он смог бы реализовать решение суда? Почему таких пешек ловят? Кто он такой, "решала" за 400 долларов? Мэр мост украл на 4 года, а презик к нему на поклон ездил, как прораб работу проверял, несчастного исполнителя за бары взяли, топ коррупционер. Вы на дороги в области посмотрите, они ХУДШИЕ в Украине, не считая Николаевской области, а область ни разу не дотационная, богатая. Цирк да и только, эта "операция" не стоит того времени оперативников, которое они могли бы провести с пользой
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порох и его команда узаконили касту ( элиту ) неприкасаемых ,
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Яким чином ваше твердження до цього конкретного хабаря?
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Мона сказать что "Зеля щемит Днепр", но все знают что в любой ОГА - берешь любого и он при нормальном следователе - рассказывает много интересного.
Причем не под пытками, а просто по сути компромата.
Достаточно оценить их "будинки".
Как была новость шо типо гранату бросили к такому деятелю - там хатка такая что зарплату он должен был собирать 500 лет, не жрать, не пить кофе и даже сигареты не покупать, вот тогда бы возможно и купил...
Ах да, там у них все тещи - сплошь "бизнесвумэн", все на джипах, как попы прям Чиновник государственной исполнительной службы задержан при получении взятки в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 7398
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за взятки при порохе не закрыли ни одного чиновника , при зеле тож никого не посадили , максимум че грозит подобным типам - увольнение , в данное время суды оправдывают всех подряд ( в Днепре ) , слыхал че с нового года чет может изменится
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Опять 25, а как он смог бы реализовать решение суда? Почему таких пешек ловят? Кто он такой, "решала" за 400 долларов? Мэр мост украл на 4 года, а презик к нему на поклон ездил, как прораб работу проверял, несчастного исполнителя за бары взяли, топ коррупционер. Вы на дороги в области посмотрите, они ХУДШИЕ в Украине, не считая Николаевской области, а область ни разу не дотационная, богатая. Цирк да и только, эта "операция" не стоит того времени оперативников, которое они могли бы провести с пользой
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в своем кабинете? взятку брать? от деревня (с))))
(когда ж они уже нажрутся)
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СБУ наводит ужас на сепаров и Кремль. Только за сегодня задержали уже двух агентов ФСБ. Петров требовал бабки за подключение МАФа к электричеству, а Боширов захотел целых 400 баксов за снятие с хаты ареста. На том и спалились. Учись, МИ-6!
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