 Чиновника державної виконавчої служби затримали під час одержання хабаря в Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від жителя обласного центру. За неправомірну вигоду держслужбовець обіцяв чоловікові реалізувати рішення суду про зняття арешту з його квартири.
Правоохоронці затримали зловмисника в робочому кабінеті під час одержання хабаря. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. Ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Викриття протиправної діяльності чиновника проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області".
Причем не под пытками, а просто по сути компромата.
Достаточно оценить их "будинки".
Как была новость шо типо гранату бросили к такому деятелю - там хатка такая что зарплату он должен был собирать 500 лет, не жрать, не пить кофе и даже сигареты не покупать, вот тогда бы возможно и купил...
Ах да, там у них все тещи - сплошь "бизнесвумэн", все на джипах, как попы прям
(когда ж они уже нажрутся)