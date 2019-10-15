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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6610) підпал (263) прокуратура (1921)

 Двом 19-річним хлопцям, які підпалили кафе на Хрещатику, повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Київська місцева прокуратура №6 спільно зі слідчими Печерського УП ГУ ПП в м.Києві встановила зловмисників, які в травні 2019 за допомогою "коктейлю Молотова" підпалили кафе в центрі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

"Згадані особи в ніч на 14 травня 2019 приїхали в центральну частину міста Київ і підійшовши до кафе, розташованого на вул. Хрещатик, розбили скло вхідних дверей закладу, і жбурнули підпалену пляшку з легкозаймистою речовиною всередину приміщення, внаслідок чого почалася пожежа. Після вчинення цих дій зловмисники з місця скоєння злочину утекли, завдавши власнику закладу матеріальну шкоду у великих розмірах", - говориться в повідомленні.

За результатами досудового слідства встановлено причетність до цього правопорушення двох 19-річних хлопців.

Зараз цим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мотиви скоєння ними кримінального злочину встановлюються.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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Двом 19-річним хлопцям, які підпалили кафе на Хрещатику, повідомлено про підозру, - прокуратура 01
Двом 19-річним хлопцям, які підпалили кафе на Хрещатику, повідомлено про підозру, - прокуратура 02
Двом 19-річним хлопцям, які підпалили кафе на Хрещатику, повідомлено про підозру, - прокуратура 03
Двом 19-річним хлопцям, які підпалили кафе на Хрещатику, повідомлено про підозру, - прокуратура 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154003
 
 
 Топ коментарі
 
Это призраки анижедетей.
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Я помню, как здесь выкладывались рецепты коктейлей и инструкции по их применению.
Дьявольская кухня. Двум 19-летним парням, которые подожгли кафе на Крещатике, сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7465
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У тебя память плохая, дедушка.
Видимо на Запорожстали работал, мозг высох совсем.
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это местный дурачок)))
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Та я его знаю, практически в лицо. Двум 19-летним парням, которые подожгли кафе на Крещатике, сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9071
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пиковых надо поинтереснее щемить
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поджог
от 7 до 12
рецепт - проще битами и молоиами разхерачить
и сиатья - хулиганка, если поймают
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Тобто з травня не з`ясували мотиви? Нічого собі працюють!
Адже ж це одна з головних обставин при встановленні факту причетності людини до злочину.
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Два дебіли то виконавці, шукайте замовників!
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все правильно барыжники сжигать вместе с барыгами и тп биомуссором с кривой рожей шо внутри селфится..
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Все на майдан. До коли будут сажать патриотов, активистов. 100% хозяева котсапы или жиды, палюбому сепары короче.
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а зачем? не похоже на просто хулиганство
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