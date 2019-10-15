 За два тижні громадяни здали в поліцію 3,2 тис. одиниць зброї і більше 204 тис. боєприпасів. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Тільки за два тижні місячника громадяни добровільно здали до підрозділів Національної поліції України 3273 одиниці зброї. Зокрема, це нарізна зброя армійських зразків (552 одиниці), нарізна мисливська (189), гладкоствольна мисливська (2019), холодна (335) і саморобна ( 118). Водночас із загальної кількості зданої вогнепальної зброї понад тисяча одиниць перебували в незаконному обігу", - повідомили в поліції.
Зокрема, в Донецькій області житель с. Верхньоторецьке видав Авдіївським поліцейським 7 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, гранати Ф-1 і 45 патронів, які знайшов у залишеному сусідському будинку в прифронтовій зоні.
"Крім того, громадяни здали 204,3 тис. одиниць боєприпасів до різної зброї, а також вибухових матеріалів та пристроїв. Серед зданих вибухонебезпечних предметів - 255 гранат, 373 снаряди, 43 запали, 56 мін і 11 вибухових пристроїв", - додали в поліції.
У результаті від кримінальної відповідальності звільнено 392 особи.
Нагадаємо, 1 жовтня стартував місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни, які здадуть у поліцію зброю, що зберігалася незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.
`Как нам такой вариант приползая к путину на коленях? От ЗЕслуг и их журналистов Т е нашли формулу Зеленского как ДО сааммита показать на что готовы - ******
С таким % дебилов в стране))))
Оно вам мешало идиоты?
и ампутированостью мозга - как вся секта 9%)))) свидетели пороховы ))
они хотят стабильно воровать за родину ))
Значит на руках у людей де-то миллиона два стволов, из них миллион незарегистрированных.
Зброя канєшно поки шо не на часі, но у всех шо-то та имеется.
только не этого мусора конечно ))
С таким % дебилов в стране))))
Оно вам мешало идиоты?
Глок 22 меньше чем за $300 потёртый от кобуры но жить будет в бардачке
Наши оружейные магазины по наценке не мелочатся.
А мне начальник разрешительной системы однажды предлагал за 500 (вот, наверное, тоже и тех, что сдали).. Не взял, ибо и так на тот момент было три ствола в 12-м. Жалею, если честно.
Ну, смажь консервирующей смазкой, засунь в обрезок пластиковой сантехнической трубы, с двух сторон заглушки и пропаять строй. феном. И в землю. Мало ли, когда пригодится.
Но просто пойти и сдать???
В голове не укладывается эта логика...
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А потом сотрудники разрешительных барыжат этим оружием.
Нормальный мужик зброю в мусарню сдавать точно не пойдёт.
слава рехВормам великого мародера ))
Ладно, задам вопрос попроще. Такой, полуриторический.
Допустим.
Зеленка на нарезное у тебя есть
На тебе 1000 евро, иди, покупай.
Что купишь?
Зеленка - дозвіл на придбання зброї. Бумажка такая с водяными знаками.
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Не могу понять, а как можно обсуждать оружейные темы, если ни хрена в них не смыслишь?
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Заметь, я ведь до этого уважительно разговаривал.
а по конституции право на оружие есть у меня
остальное приказы мвд и мутки мудов - они меня мало интересуют
Но ты ведь не слышал даже слово "зеленка".
Потому, оставайся в "праве".
А еще лучше, возвращайся в реал и меняйся. Сходи в свою разрешительную, помотайся чуток, оформи гладкое для начала. Хотя, можешь сразу в областную на нарезное. Разницы нет.
Важно, чтобы ты сам понимал, для каких целей тебе нужно оружие.
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Лично мне - для обороны дома хватает 12-го калибра.
В 14-м взял АКМ, потом начались проблемы с 7х62, продал (дороже, чем купил, вот прикол)
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Ярослав, знаєш, шо?
Ощущение, что пишу в никуда.
Сделай это. Оформи, купи.
Да, длинный процесс.
А как купишь - я тебе на шару все расскажу.
Сейчас это модная тема - быть платными инструкторами по обращению с оружием ))
Мы уже не настолько законопослушные. Доказано Майданом и войной.
У меня никто никогда ничего не заберет.
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Есть фишка - "вибачте, випадково втопив. Де - не пам'ятаю. В морі." )))))
не зря туда набирают стриптизерок ))