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Матеріали за темою:
Все про:боєприпаси (941) зброя (1413) Нацполіція (8346) Правоохоронні органи (250)

 За два тижні громадяни здали в поліцію 3,2 тис. одиниць зброї і більш ніж 204 тис. боєприпасів. ФОТО

Всього за два тижні місячника добровільної здачі зброї по всій країні люди видали правоохоронцям 3,2 тис. одиниць зброї і понад 204 тис. боєприпасів. Таким чином від кримінальної відповідальності звільнено 392 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Тільки за два тижні місячника громадяни добровільно здали до підрозділів Національної поліції України 3273 одиниці зброї. Зокрема, це нарізна зброя армійських зразків (552 одиниці), нарізна мисливська (189), гладкоствольна мисливська (2019), холодна (335) і саморобна ( 118). Водночас із загальної кількості зданої вогнепальної зброї понад тисяча одиниць перебували в незаконному обігу", - повідомили в поліції.

Зокрема, в Донецькій області житель с. Верхньоторецьке видав Авдіївським поліцейським 7 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, гранати Ф-1 і 45 патронів, які знайшов у залишеному сусідському будинку в прифронтовій зоні.

"Крім того, громадяни здали 204,3 тис. одиниць боєприпасів до різної зброї, а також вибухових матеріалів та пристроїв. Серед зданих вибухонебезпечних предметів - 255 гранат, 373 снаряди, 43 запали, 56 мін і 11 вибухових пристроїв", - додали в поліції.

У результаті від кримінальної відповідальності звільнено 392 особи.

Нагадаємо, 1 жовтня стартував місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни, які здадуть у поліцію зброю, що зберігалася незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

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За два тижні громадяни здали в поліцію 3,2 тис. одиниць зброї і більш ніж 204 тис. боєприпасів 01
За два тижні громадяни здали в поліцію 3,2 тис. одиниць зброї і більш ніж 204 тис. боєприпасів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153993
 
 
 Топ коментарі
 
Хочу здати мусорам 100 танків і 300 ББМ, все стоїть в Донецьку та Луганську - заберіть ...
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А зачем? Нет, ну действительно? ОК. Есть у тебя незарегистрированный ствол. На фото вижу два СКС (передний в тапковском обвесе - классный) и кучу ружей.
Ну, смажь консервирующей смазкой, засунь в обрезок пластиковой сантехнической трубы, с двух сторон заглушки и пропаять строй. феном. И в землю. Мало ли, когда пригодится.
Но просто пойти и сдать???
В голове не укладывается эта логика...
=======
А потом сотрудники разрешительных барыжат этим оружием.
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Жёны скорее всего сдают.
Нормальный мужик зброю в мусарню сдавать точно не пойдёт.
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Аваков раскрутил имидж вчерашено марша ло 12 тыс нациокв - вот так под Мацкву посчитал
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Блогер на сайте гордона оправдывает Пристайкини спускался штанов перед Путиным "Или становимся раком и подписываем позорный кабальный мир с Россией, или направляем все ресурсы на оборону и армию и готовимся к большой зарубе. А это значит - нищета, трудодни и все для фронта. Спросите у бабушек-дедушек, как было, если они помнят времена Второй мировой. "
`Как нам такой вариант приползая к путину на коленях? От ЗЕслуг и их журналистов Т е нашли формулу Зеленского как ДО сааммита показать на что готовы - ******
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Не удивительно...
С таким % дебилов в стране))))
Оно вам мешало идиоты?
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да пецетипилы типа тебя таки сильно мешают своей патологической тупостью
и ампутированостью мозга - как вся секта 9%)))) свидетели пороховы ))
они хотят стабильно воровать за родину ))
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Раньше народ готовился к войне, но теперь оружие нам ни к чему. Слава Народному Президенту, впереди нас ждет мир никаких конфликтов с соседями. Ну, разве что Китай или там Сирия...
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самое главное в этом деле - побольше дарить отличившимся наградное оружие
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Вон две тысячи дедушкиных стволов только перепуганные бабушки сдали (из них 1000 незаконных).
Значит на руках у людей де-то миллиона два стволов, из них миллион незарегистрированных.
Зброя канєшно поки шо не на часі, но у всех шо-то та имеется.
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интересно - я бы себе тож ченить приобрел
только не этого мусора конечно ))
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Не удивительно...
С таким % дебилов в стране))))
Оно вам мешало идиоты?
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США здали Росії сирійське місто Манбідж, куди зайшла армія Асада.....
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А у нас наоборот старое полицейское оружие по дешевке продаётся населению
Глок 22 меньше чем за $300 потёртый от кобуры но жить будет в бардачке
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У нас помпа Ремингтон 870, который в Штатах новый стоит 600 у.е, продается за 1400 баксов.
Наши оружейные магазины по наценке не мелочатся.
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Ты погорячился. 870 комбо в дереве у нас стоит до 1000.
А мне начальник разрешительной системы однажды предлагал за 500 (вот, наверное, тоже и тех, что сдали).. Не взял, ибо и так на тот момент было три ствола в 12-м. Жалею, если честно.
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Угу. Я свою Ithaca-37 тоже так купил, за 150. Еще 200 вложил на folding stock и косметический ремонт. А дробовик этот старого образца, они раньше у морпехов на вооружении были, с опцией slam-fire.
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А зачем? Нет, ну действительно? ОК. Есть у тебя незарегистрированный ствол. На фото вижу два СКС (передний в тапковском обвесе - классный) и кучу ружей.
Ну, смажь консервирующей смазкой, засунь в обрезок пластиковой сантехнической трубы, с двух сторон заглушки и пропаять строй. феном. И в землю. Мало ли, когда пригодится.
Но просто пойти и сдать???
В голове не укладывается эта логика...
=======
А потом сотрудники разрешительных барыжат этим оружием.
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Жёны скорее всего сдают.
Нормальный мужик зброю в мусарню сдавать точно не пойдёт.
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Хочу здати мусорам 100 танків і 300 ББМ, все стоїть в Донецьку та Луганську - заберіть ...
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они обсерятся - ибо умеют только бабушек гонять и своих шмалять как в Княжичах
слава рехВормам великого мародера ))
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Считаем. 400 чел сдали 3200 стволов. Итого. В среднем, каждый сдал по 8 (восемь!) стволов. Это в среднем. Не говорю уже про патроны и гранаты. Однако же! Поверим? Или...
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или - менты сами сдали за подставных бомжей чтото по 2 а то и 3 кругу ))
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вранье- Авакян отчитывается перед....Зелененькими человечками.
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что за антикварное гавно на снимках - а гранаты походу просто учебные За две недели граждане сдали в полицию 3,2 тыс. единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов - Цензор.НЕТ 5239 За две недели граждане сдали в полицию 3,2 тыс. единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов - Цензор.НЕТ 5239 За две недели граждане сдали в полицию 3,2 тыс. единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов - Цензор.НЕТ 5239
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Дружище, а давай поговорим. Нет, я не против. Все нормально. Я не буду тебя троллить. Что не антикварное?
Ладно, задам вопрос попроще. Такой, полуриторический.
Допустим.
Зеленка на нарезное у тебя есть
На тебе 1000 евро, иди, покупай.
Что купишь?
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Ты даже не понял, о чем речь, мальчик. Да и ладно.
Зеленка - дозвіл на придбання зброї. Бумажка такая с водяными знаками.
==
Не могу понять, а как можно обсуждать оружейные темы, если ни хрена в них не смыслишь?
==
Заметь, я ведь до этого уважительно разговаривал.
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сам ты мальчик
а по конституции право на оружие есть у меня
остальное приказы мвд и мутки мудов - они меня мало интересуют
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Пока у тебя всего лишь есть право, у меня оно есть. Разное. И очень давно. И меняю периодически.
Но ты ведь не слышал даже слово "зеленка".
Потому, оставайся в "праве".
А еще лучше, возвращайся в реал и меняйся. Сходи в свою разрешительную, помотайся чуток, оформи гладкое для начала. Хотя, можешь сразу в областную на нарезное. Разницы нет.
Важно, чтобы ты сам понимал, для каких целей тебе нужно оружие.
==
Лично мне - для обороны дома хватает 12-го калибра.
В 14-м взял АКМ, потом начались проблемы с 7х62, продал (дороже, чем купил, вот прикол)
====================
Ярослав, знаєш, шо?
Ощущение, что пишу в никуда.
Сделай это. Оформи, купи.
Да, длинный процесс.
А как купишь - я тебе на шару все расскажу.
Сейчас это модная тема - быть платными инструкторами по обращению с оружием ))

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Я бы в жизни ствол не сдал, ни за какие уговоры!
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Конечно )) Тема обсуждается давно. В новейшей истории в XX веке мы не раз переживали принудительное изъятие оружия у населения.
Мы уже не настолько законопослушные. Доказано Майданом и войной.
У меня никто никогда ничего не заберет.
==
Есть фишка - "вибачте, випадково втопив. Де - не пам'ятаю. В морі." )))))
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Історії трапляються різні, мисливці про таке не раз чули.
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и правильно - понтиция - это опереты танцевать))
не зря туда набирают стриптизерок ))
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Может сдали, так как не было уже где дома складывать, излишки)))))))) За два тижні громадяни здали в поліцію 3,2 тис. одиниць зброї і більше 204 тис. боєприпасів - Цензор.НЕТ 7387
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Здавали для того аби легалізувати. Здав і тут же оформив на себе.
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Мене зацікавило оце речення "В то же время из общего количества сданного огнестрельного оружия более тысячи единиц находились в незаконном обороте" то ж, решта 2273 одиниці знаходилися в законному обігу?
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А чому б мусорам самим не конфіскувати зброю в терористів-сепарів на донеччині і луганщині 300 000 дармоїдів ховається за спинами Армії і кажуть,що в нас війни нема з Московієй?!
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