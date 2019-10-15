 10 "чорних лісорубів" затримано на Кіровоградщині: заподіяні ними збитки оцінюються в більш ніж 600 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Так, у Світловодському районі співробітник одного з державних лісових господарств вирішив підзаробити. Користуючись службовим становищем, зловмисник систематично вирубував насадження на довіреній йому ділянці для продажу місцевому населенню. Правоохоронці затримали чоловіка під час транспортування чергової партії лісу загальною вартістю майже 300 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

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"Ще дві групи "чорних лісорубів" по 4 і 5 осіб у кожній викрили правоохоронці в Голованівському районі області. Ділки діяли за аналогічною схемою, а дерева вирубували в лісосмугах поблизу населених пунктів. Затримали зловмисників під час відвантаження чергових партій деревини. За попередніми оцінками, в результаті їхніх протиправних дій державі заподіяно збитків на більш ніж 300 тисяч гривень", - додали у відомстві.





Зараз у рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 246 (незаконна вирубка лісу) Кримінального кодексу України. СБУ продовжує системну роботу з документування та притягнення до відповідальності винних за незаконні вирубки державних лісів у різних регіонах країни.