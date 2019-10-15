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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Кіровоградщина (172) ліс (255) СБУ (4798)

 10 "чорних лісорубів" затримано на Кіровоградщині: заподіяні ними збитки оцінюються в більш ніж 600 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Десятьох осіб, які займалися незаконною вирубкою дерев, затримала Служба безпеки України в Кіровоградській області. Збитки держави оцінюються в більш ніж 600 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Так, у Світловодському районі співробітник одного з державних лісових господарств вирішив підзаробити. Користуючись службовим становищем, зловмисник систематично вирубував насадження на довіреній йому ділянці для продажу місцевому населенню. Правоохоронці затримали чоловіка під час транспортування чергової партії лісу загальною вартістю майже 300 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

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"Ще дві групи "чорних лісорубів" по 4 і 5 осіб у кожній викрили правоохоронці в Голованівському районі області. Ділки діяли за аналогічною схемою, а дерева вирубували в лісосмугах поблизу населених пунктів. Затримали зловмисників під час відвантаження чергових партій деревини. За попередніми оцінками, в результаті їхніх протиправних дій державі заподіяно збитків на більш ніж 300 тисяч гривень", - додали у відомстві.

10 чорних лісорубів затримано на Кіровоградщині: заподіяні ними збитки оцінюються в більш ніж 600 тис. грн, - СБУ 01

10 чорних лісорубів затримано на Кіровоградщині: заподіяні ними збитки оцінюються в більш ніж 600 тис. грн, - СБУ 02
10 чорних лісорубів затримано на Кіровоградщині: заподіяні ними збитки оцінюються в більш ніж 600 тис. грн, - СБУ 03

Зараз у рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 246 (незаконна вирубка лісу) Кримінального кодексу України. СБУ продовжує системну роботу з документування та притягнення до відповідальності винних за незаконні вирубки державних лісів у різних регіонах країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153983
 
 
 Топ коментарі
 
СБУ уже функции лесничих выполняют?
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Лучше в Карпаты съездите. Там этих "лесорубов"- вагон и маленькая тележка.
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10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине
***********
За врубаних дров пів-возу
Написали в справі, -
"Дід Грицько значну загрозу
Становить державі!"

10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 640
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СБУ уже функции лесничих выполняют?
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Природні ресурси. Вони з таким же завзяттям повинні і нелегальні кар'єри накривати (які стаціонарні, і нікуди не ховаються).
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Если лесничие вместо выполнения своих функций сами занимаются воровством леса - то приходится СБУ...
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а ведь , однака, быстро черные козаки превращабтся в черных лесорубов
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госбезопасность страны на высшем уровне, мусора в потолок плюют, а сбушники лесорубов ловят, шпиГУнов и сепаров ведь нету и их ловить не нужно, зачем, если ефремовых наХ... из тюрем выпускают и всякая мразь типа портновых и остального говна в страну спокойно возвращается и топит за ***** и ********* без всякого страха. Ведь зелемойше главное ЛЕС!
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ТАК ОНИ Ж НАЕМНИКИ !!! ХВАТИТ ИХ ГЛАВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ ПРИКРЫВАТЬ !!!
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Лучше в Карпаты съездите. Там этих "лесорубов"- вагон и маленькая тележка.
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Село дрова резало. Может посадку. А лес фурами промышленый как ездил так и ездит, дуба уже нету в Харьковских лесах.,
Короче людей под себя ровняют , думают , что простой люд быдло тупое.И будет хавать данное очковтирательство.
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Слово СБУ!

А давай.те посмотрим на хатынки нач. подразделений?
Ну... скажем, если бы они сгорели, то немного бы кто-то обосрался("руболесы" - не знали бы кому теперь "заносить")
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Ох уж эти афро-американские лесорубы...

А наши белые составами вывозят чин-чинарем.
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судя по размерам чурбанов - это тупо на дрова. видимо поймали каких то местных селюков, у которых денег на газовое отопление нету. а раздули так - будто целый железнодорожный состав тормознули
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ахаха оказывается вот так выглядит обещанная пиЗ%аболамина выборах эра борьбы с олигархами и коррупцией в стране Отправить
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Шо..... не заплатили крыше?
Или залезли на чужой участок?
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В лесу грибы собирали или пикник был, и попали на дроворубов.
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придурки, а не СБУ.
який то ліс? дрова срані. сухостій сосновий, та гнилий дуб, що, мабуть, сам упав.
"дебіли, ***..."
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уже даже не смешно. поймали каких то придурков, которые в свои легковые машины по кубу дров напилили. конечно преступники. а в Карпатах лес эшелонами вывозят, а под Киевом в лесах все дубы выпилили те же лесники и тишина...
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*** ,ржу немогу ,поймали они для галочки ,смехота , а вагоны с лесом не могут поймать ну комики. 10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3783
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10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине
***********
За врубаних дров пів-возу
Написали в справі, -
"Дід Грицько значну загрозу
Становить державі!"


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Почему задержали, ведь древесина в ЕС пойдет, нужно отпустить.
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ну вот кого они ловят, мелких воришек дров?))) воруют нормальные пацаны эшелонами, и без главы агенства лесных ресурсов это не происходит
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мда... работнули, таких суровых "черных лесорубов" поймали шо куда там.
Так и происходит, кто то вагонами и норм, а тут крестьянин дров решил заготовить с их ценами на газ, так его в "черные лесорубы" записали ...еще и убытков на неимоверную сумму насчитали.
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Та то таке, це просто трішечки дровеняк по вагонах залишилося.
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В ЧЕРНОБАЕВСКОМ РАЙОНЕ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛ СЕЛО ВЕРЕМЕЕВКА КАРТИНА ЕЩЕ ПЕЧАЛЬНЕЕ ТАК КАК ВЫРУБКА ИДЕТ В СПЛОШНУЮ 10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9133
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Не бачу комента: "зебіли єврейського походження рубали ліс на Кіровоградщині". Недоработка, порохня.
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Мелочь взяли, а те кто на тяжёлых грузовиках продолжают возить лес.
Не надо черных лесорубов ловить по лесам, в супермаркетах и везде, где продаются древесный уголь и дрова должны быть документы подтверждающие законность древесины и угля.
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