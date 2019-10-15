 10 "чорних лісорубів" затримано на Кіровоградщині: заподіяні ними збитки оцінюються в більш ніж 600 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Так, у Світловодському районі співробітник одного з державних лісових господарств вирішив підзаробити. Користуючись службовим становищем, зловмисник систематично вирубував насадження на довіреній йому ділянці для продажу місцевому населенню. Правоохоронці затримали чоловіка під час транспортування чергової партії лісу загальною вартістю майже 300 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.
"Ще дві групи "чорних лісорубів" по 4 і 5 осіб у кожній викрили правоохоронці в Голованівському районі області. Ділки діяли за аналогічною схемою, а дерева вирубували в лісосмугах поблизу населених пунктів. Затримали зловмисників під час відвантаження чергових партій деревини. За попередніми оцінками, в результаті їхніх протиправних дій державі заподіяно збитків на більш ніж 300 тисяч гривень", - додали у відомстві.
Зараз у рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 246 (незаконна вирубка лісу) Кримінального кодексу України. СБУ продовжує системну роботу з документування та притягнення до відповідальності винних за незаконні вирубки державних лісів у різних регіонах країни.
Короче людей под себя ровняют , думают , что простой люд быдло тупое.И будет хавать данное очковтирательство.
А давай.те посмотрим на хатынки нач. подразделений?
Ну... скажем, если бы они сгорели, то немного бы кто-то обосрался("руболесы" - не знали бы кому теперь "заносить")
А наши белые составами вывозят чин-чинарем.
Или залезли на чужой участок?
який то ліс? дрова срані. сухостій сосновий, та гнилий дуб, що, мабуть, сам упав.
"дебіли, ***..."
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За врубаних дров пів-возу
Написали в справі, -
"Дід Грицько значну загрозу
Становить державі!"
Так и происходит, кто то вагонами и норм, а тут крестьянин дров решил заготовить с их ценами на газ, так его в "черные лесорубы" записали ...еще и убытков на неимоверную сумму насчитали.
Не надо черных лесорубов ловить по лесам, в супермаркетах и везде, где продаются древесный уголь и дрова должны быть документы подтверждающие законность древесины и угля.