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Все про:контрабанда (1012) митниця (580) Нефьодов (90)

 "Контрабанда тижня": на кордоні з Польщею у б/в автомобілях, які перевозили автовози, виявили мішки з новим одягом і харчовими добавками. ФОТО

У пункті пропуску "Краковець" у багажних відділеннях легкових автомобілів, що перевозилися автовозами, було виявлено ​​новий одяг різних торгових марок і харчові добавки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної митної служби Максим Нефьодов

"Контрабанда тижня… не можу без якоїсь щотижневої рубрики. Ну, буду вам скидувати інфу про найдивніші затримання, які відбуваються. Одразу скажу, що провину, звісно, визначить суд, але показуємо, що ми спіймали", - написав він.

Контрабанда тижня: на кордоні з Польщею у б/в автомобілях, які перевозили автовози, виявили мішки з новим одягом і харчовими добавками 01

Так, за словами Нефьодова, близько 1:00 ночі 10.10.2019 на "Краковець" заїхали два автовози "Рено" та "Сканія", які перевозили б.в легкові авто: "Щось пішло не так, незважаючи на ніч, їх доглянули - і в багажних відділеннях було виявлено новий одяг різних торгових марок та харчові добавки".

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Контрабанда тижня: на кордоні з Польщею у б/в автомобілях, які перевозили автовози, виявили мішки з новим одягом і харчовими добавками 02

"Креативно, але не пройшло. Товар вилучено, протокол складено", - додав глава Держмитниці.

Контрабанда тижня: на кордоні з Польщею у б/в автомобілях, які перевозили автовози, виявили мішки з новим одягом і харчовими добавками 03
Фото: Нефьодов/Facebook

Контрабанда тижня: на кордоні з Польщею у б/в автомобілях, які перевозили автовози, виявили мішки з новим одягом і харчовими добавками 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153932
 
   
 Топ коментарі
 
Пане Нефёдов!
Пропоную Вам здійснити візит в Обеський порт, я розумію що два десятки баулів з лахами це круто, а ось 300 тон тканини за годину не хотілось сфоткати і сюди покласти? "Контрабанда недели": на границе с Польшей в перевозимых автовозами б/у автомобилях обнаружили мешки с новой одеждой и пищевыми добавками - Цензор.НЕТ 4112
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Мда.... Потише-потише, а то бюджет треснет! Куда столько доходов в казну?!
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Ишь ты какие контрабандисты ярые. Одежду они в Украину возят. В трусах ходите и ватниках. А то что миллиарды и лес, руду и електроенергию из Украины вывозят так ето никого не волнует. А что там с контрабандой воды, електроенергии и титановой руды в окупированный крым под прикрытием пограничников и СБУ уже разобрались?
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Мда.... Потише-потише, а то бюджет треснет! Куда столько доходов в казну?!
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еще и фуры с конфискованным металлоломом в придачу))))
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на вопрос у хозяину известного мясокомбината, "какую из ваших колбас можно есть"-никакую, ни в коем случае. А как же? Котлеты!
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та шо вы пристали? авто б/у?.. б/у! и откуда водилы могли знать что там бывшие владельцы на "черный день" заныкали????

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теперь эти все машины конфискуют, как средства доставки контрабанды.... кто-то реально попал на бабло....
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Пане Нефёдов!
Пропоную Вам здійснити візит в Обеський порт, я розумію що два десятки баулів з лахами це круто, а ось 300 тон тканини за годину не хотілось сфоткати і сюди покласти? "Контрабанда недели": на границе с Польшей в перевозимых автовозами б/у автомобилях обнаружили мешки с новой одеждой и пищевыми добавками - Цензор.НЕТ 4112
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Ты одеский порт не трогай, атопутиннападэ. Там на миллиард контрабанды в неделю проходит.
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Цього я дуже боюся! Пане Нефёдов! Не треба в Одесу, краще на Дорохуськ, а ще краще на Суджу. Там взагалі навіть миші на хвостах вішаються)
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Ось така вона боротьба з контрабандою - на мільярди доларів через східний кордон який чи то є чи його немає кожен день течуть ріки контрабанди з ********** доказом чого служить засилля російських товарів починаючи від отрави для мух і закінчуючи телевізорами (про вугілля нафту і газ промовчу) у магазинах навіть мого Львова а "слуги" знайшли тюк з тряпками в автомобілі на кордоні з Польщею і про це розтрубили на всю Україну! Питання а чи не ***** часом служать ці "слуги" і такими своїми діями прикривають цей потік товарів з країни окупанта???
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Не, ну если сканеры есть = "кто-то не поделился"
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Ишь ты какие контрабандисты ярые. Одежду они в Украину возят. В трусах ходите и ватниках. А то что миллиарды и лес, руду и електроенергию из Украины вывозят так ето никого не волнует. А что там с контрабандой воды, електроенергии и титановой руды в окупированный крым под прикрытием пограничников и СБУ уже разобрались?
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так что теперь, границу открыть и таможню разогнать?
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Герои! Ну, если герои и борцуны с контрабандой, то кто ж не похвалит! Или какое то психическое заболевание всё таки?
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я не понял - евробляхи таки можно - а почему я должен за евроодежду доплачивать - нет - зеленые вы вообще охренели - мы шо должны ходить раздетыми - те же льготы шо и европбляхам и не менее))))))))
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Ходи, как есть. Зачем индейцу одежда?


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я не понял - ты шо хочешь геноцид украинским индейцам устроить - нет не дадим - ты это нас с аборигенами Африки и Австралии не путай - вот не разу не грамотный - гугл читай и просвещайся - ишь какой)))))
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