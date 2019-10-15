 Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що між мешканцями хостелу на вулиці Преображенській відбувається бійка. На виклик негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

На місці події правоохоронці виявили чотирьох чоловіків, троє з яких – з ножовими пораненнями. Поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками через перестановку меблів у кімнаті виникла сварка, яка потім переросла у бійку.

У конфлікт втрутилися ще двоє мешканців, котрим зловмисник завдав кількох ударів ножем, а після цього фігурант сам собі завдав ножового поранення живота.

З місця події вилучили ніж для проведення відповідної експертизи. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник – 31-річний уродженець іншої країни, який останнім часом проживав у столиці та до поля зору правоохоронців не потрапляв.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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