EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  5962  73
Все про:бійка (465) Київ (6605) Нацполіція (8342)

 Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція. ФОТО

У Києві між мешканцями хостелу сталася бійка через перестановку меблів. Чоловік завдав кількох ударів ножем опонентам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що між мешканцями хостелу на вулиці Преображенській відбувається бійка. На виклик негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

На місці події правоохоронці виявили чотирьох чоловіків, троє з яких – з ножовими пораненнями. Поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками через перестановку меблів у кімнаті виникла сварка, яка потім переросла у бійку.

У конфлікт втрутилися ще двоє мешканців, котрим зловмисник завдав кількох ударів ножем, а після цього фігурант сам собі завдав ножового поранення живота.

З місця події вилучили ніж для проведення відповідної експертизи. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник – 31-річний уродженець іншої країни, який останнім часом проживав у столиці та до поля зору правоохоронців не потрапляв.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві відбулася сутичка між поліцією і місцевими жителями через знесення альтанок на березі озера Карачун. ВIДЕО

Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція 01
Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153930
 
 
 Топ коментарі
 
гарячий афрокавказский японец. харакири не удалось.
 показати весь коментар
 
Теряюсь в догадках, какая это "другая" страна?
 показати весь коментар
 
уроженец другой страны.. это какой? Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3330
горячий испанец, наверное.... или японец... раз на харакири пошел
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зато теперь всё по фэн-шую, наверное..
 показати весь коментар
 
 
гарячий афрокавказский японец. харакири не удалось.
 показати весь коментар
 
 
уроженец другой страны.. это какой? Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3330
горячий испанец, наверное.... или японец... раз на харакири пошел
 показати весь коментар
 
 
)) нормально, архетипичная ситуация. и так часто бывает, шо на доли секунды кто то опаздывает ))
 показати весь коментар
 
 
Теряюсь в догадках, какая это "другая" страна?
 показати весь коментар
 
 
Пора вводить обязательную регистрацию клиентов гостиниц и хостелов. Во всей ЕС ОБЯЗАТЕЛЬНО скандируют паспорта и инфа уходит в полицию. Жто нормально для безопасности страны
И только Украина - проходной двор для всякой швали
 показати весь коментар
 
 
В Польше не сканируют паспорта.
И даже если где-то сканируют - в ЕС действует закон о защите персональных данных, в полицию их дают исключительно по запросу.
 показати весь коментар
 
 
у меня в Кошице паспорт не сканировали
 показати весь коментар
 
А что сделали - посмотрели и вернули? Или положили на ресепшен?
 показати весь коментар
 
посмотрели, вбили фамилию в комп чтобы проверить резервацию и вернули.
 показати весь коментар
 
Вбили фамилию в комп? И она автоматически ушла в полицию .
 показати весь коментар
 
да, но не сканировали. И не проверяли фамилию гостя.
 показати весь коментар
 
То есть в паспорт не смотрели?
Рядом Прешов и Бардеев - там проверяют
 показати весь коментар
 
мою фамилию смотрели и вбивали в комп чтобы найти мою резервацию. Но гостя не смотрели.
 показати весь коментар
 
Вообще жто бессмысленный спор.
В УКРАИНЕ повышенный уровень преступности, потому нужно регистрировать всех жителей отелей и хостелов. И все жто должно быть в электронной базе полиции
 показати весь коментар
 
это да, но добиться этого можно только если жители-соседи начнут сдавать незаконные хостелы полиции.
Кстати все гостиницы в Украине регистрируют жильцов по паспортам.
 показати весь коментар
 
 
Нужна общая база полиции, завязанная на пограничников . Тогда легче вылавливать заезжий криминалитет . А мы здесь говорим о безопасности граждан Украины.
Кстати о Словакии. У нашего друга есть гостиница частная и небольшая в горах. Даже там он брал наши паспорта для полиции - так как он обязан отвечать перед полицией за клиентов.
 показати весь коментар
 
Вы давно там были? В Австрии Италии Венгрии ГЕРМАНИИ Греции Румынии . - СКАНИРУЮТ ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ ПАСПОРТА. Летом проехала жти страны и везде сканировали паспорт.
А Польша , значит, не такая?
Мало того- ПРОСЯТ ВСЕ ПАСПОРТА , а не только бронировавшего отель
 показати весь коментар
 
 
София, везде где езжу просят только документ основного гостя. И чтобы сканировали - нигде не видел.
 показати весь коментар
 
Не знаю. У нас спрашивают паспорт и делают скан. Документы детей не всегда спрашивают- это зависит от страны
 показати весь коментар
 
Фамилию основного гостя они всегда знают. Но в полицию не отправляют т.к. есть закон о защите личных данных. Но полиция сама может направить запрос в отели по конкретным людям и отели им предоставят если был там Иванов то с какого по какое число.
 показати весь коментар
 
Ну прекратите. Какой закон защиты личных данных в первой странице? Фамилия? Они шо прописку вашу фиксируют или число бракосочетания? Они регистрируют фио , отправляют в полицию, там АВТРМАТИЧЕСКИ КОМП СВЕРЯЕТ ВАШ ЗАЕЗД В ЕС И СРОКИ ( может нарушили?) . Если засечено нарушение пребывания в ЕС - приедет полиция и вас депортируют.
Вы въезжаете в ЕС по биопаспорту- они даде сетчатку глаза вашего знают , а не только отпечатки пальцев.
 показати весь коментар
 
София, ты не права.
Сроки моего въезда в ЕС давно просрочены, т.к. я имею карту побыту.
Полиция той же Словакии не знает про мою карты побыту, т.е. они должны приехать и арестовать меня, но пока такого не происходило.
Со мной ездила коллега у которой срок въезда/выезда истек 2 года назад, и карты побыту нет - она ее все еще не получила, и тоже никто не приезжал ее забирать
Один единственный раз у меня в отеле проверяли визу и карту побыту - в Чехии, в Остраве. Все.
 показати весь коментар
 
Если коллега ждет продления карты побыту, то это тоже есть в компе миграционной полиции . А полиция миграции завязана на пограничников ЕС. Так что они в курсе вашей карты побыту.
Мы когда проходим границу , то наблюдаем как работает полиция и таможня. Все у них в компе есть и даже перечень ввозимых шмоток. Одних , у кого в порядке " кредитное лицо", пропускают не глядя. Тех , кто попался хоть раз на неразрешенных вещах, трясут вплоть до разборки авто.
 показати весь коментар
 
в германии положенно заполнять формуляр и сверять с личными данными,предьявляется только полиции по первому требованию,, нету журнала учета или сканнированых паспортов ,,штраф от 1000- и выше, таки я сканирую пачпорта § 31 немецкой регистрации в гостинницах или пенсионах,то што на фото это не понимаю, 2х ярусные кровати????? и туалет на улеце,,,
 показати весь коментар
 
Скандируют? это как .. зашел и громко текст с паспорта скандируешь?
 показати весь коментар
 
а па тілівізару паказивалі, шта в хостєлах класниє тьолачкі живут...
 показати весь коментар
 
Если уроженец другой страны это грузин или армян,только почему не назвать? Почему дискриминация,помню давно задержали немца за развращение детей та так и сказали немец,почему нельзя имено с кавказа?заметил если другой страны так это кавказцы
 показати весь коментар
 
 
потому что немцы далеко а аваков близко
 показати весь коментар
 
 
Хватит пускать чурбанье в страну. Каждй день они преступления совершают. Накой они нам надо, зверье
 показати весь коментар
 
 
12 из 15 "воров в законе" в Украине из кавказкой диаспоры. А они за собой тянут всю криминальную шваль со своих гор. А потом вы удивляетесь, откуда столько абреков развелось в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Дизайн интерьера вещь серьезная. На этой почве даже муж с женой могут слиться в неравной схватке )
 показати весь коментар
 
 
как в старой поговорке - хотите перед свадьбой проверить друг друга на совместимость - сделайте ремонт, хотя бы коридора))))
 показати весь коментар
 
 
)))))))))))))) я стою перед ремонтом каридора. с лета оттягивал, оттягивал - фсё, дальше некуда.
 показати весь коментар
 
 
Тут два варіянта з виконавцем: чі невідомий герой кавказського спротиву, що тимчасово проживає в столиці, чі стерненко ночував. Обидва варіянти не треба відкидати. Я б ставив на стерненка (характерне легке харакірі) але не було стріму, а раз не було стріму то був стрём а це вже в бік героя кавказьського спротиву плюс, я думаю що це якись "лічний ворог *****" був не в захваті від концептуальної зміни інтерьєру, в якому мабуть вже прижився і почав трошки розмножуватися. Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1085
 показати весь коментар
 
 
возможно кавказец которого оскорбили.

Они на оскорбления отвечают не словами. И я их в этом хорошо понимаю. Быдла - навалом. Отвечать никто не хочет.

Жаль, что его посадят, а быдло останется ходить по нашим улицам и дальше быковать...
 показати весь коментар
 
Ахахаха) В чьому ти іх "хорошо понімаєшь" не розумію?
Сяде на 8 років. Змінить один хостел на інший.
 показати весь коментар
 
 
Коврик для намаза кто-то украл?
Слово Бобу что у нас правослабные не такие буйные(как Гиркин) - максимум повоняют и затаят обиду на потом.

Он бы так не смог на открытой площади, если не "Рэмбо". Палки-копалки и доски быстро бы его успокоили резуна(в руках мужиков). Хотя, может "ром" хотел мужикам поворожить, но не сошлись в цене? Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6613
 показати весь коментар
 
 
Найема в центре Киева днем черные отколошматили. Кто то из мужиков пытался их успокоить "палками-копалками и досками"??? НИКТО не рискнул с ними связываться.
 показати весь коментар
 
А сам Найем из белого большинства ага. Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2983white pride world wide
 показати весь коментар
 
 
Значит сразу всех, кто с темной кожей записываем к отребью. И загорелых тоже на всякий случай. По каким признакам еще будем отбраковывать людей?
 показати весь коментар
 
Не. Мы будем в сортах говна разбираться и на одну чурку говорить "черный", а на другую "кофейный". Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5974
 показати весь коментар
 
Вот так обыватели и проходят мимо. Потому что уже внушили себе что все вокруг - чурки и пусть другие в этом говне разбираются.
 показати весь коментар
 
Я бы и мимо белых прошел. Режут друг друга простые люди - не надо им мешать. Можно даже трубу какую-нить подкинуть. Это сугубо их стиль жизни.

Ты там знаешь из за чего два абрека друг другу глотки режут? Один сказал "я твою маму труба шаталь", а второй назвал его ишаком, например.
 показати весь коментар
 
Вызвать полицию - это святое.
Потому, что сейчас эти уроды режут друг друга, а завтра им в тебе что-то не понравится.
 показати весь коментар
 
Ну там был "трафик". Поди пойми что черн..., ну, меньшинства не поделили? Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6696

И да - реально - выглядит как? Меньшинства объясняются - что я, или ты там забыл то? У них же "традиции" и понятия всякие, посреди движущихся участников ПДД. Это же не толпой они пинали Мустафу, а?
 показати весь коментар
 
В четвером, если не впятером. Вот так и другие обыватели рассуждают-"Меньшинства объясняются...У них же "традиции" и понятия всякие... Нахрен я буду вмешиваться. пусть полиция разбирается. Но звонить я не буду, еще затаскают по следователям...."
 показати весь коментар
 
Ну если ты со-старта определяешь кто прав, кто депутат, кого обидели, кто зря получил по роже, то приглашаю тя на заседание Совета Экстрасенсов Евразии.
О чем ты говоришь то? Ты вламываешься, раздаешь плохим парням, а они..... волшебным движением - оп, и сбу-шники.
И насколько присядешь то? Не забывай откуда уехал то.
https://www.youtube.com/watch?v=r-FzNc0m7EY

ЭТО ты хочешь защищать?(пранк)
 показати весь коментар
 
"Палки-копалки и доски быстро бы его успокоили резуна(в руках мужиков)."- твои слова. Ведь ты быстро определил " кто прав, кто депутат, кого обидели, кто зря получил по роже,". Так что не переводи стрелки.
 показати весь коментар
 
г*споди, если смуглый, на открытой площади, нападает на двоих безоружных, то да.
это ты манипулируешь словами, товарищ.

из помещения выбегают двое безоружных, а за ними бежит дурак с ножом - есть разница между ситуацией с Мустафой, не?
Какие тебе "стрелки" тут ващет померещились, товарищ то?
 показати весь коментар
 
"двое безоружных, а за ними бежит дурак с ножом"- двое "безоружных" ограбили и избили "дурака" с ножом, который их догоняет. Кого вы будете ловить??? Как вы на ходу определили что он -дурак??? Это может быть ограбленный потерпевший в состоянии аффекта. А вы, с чувством справедливости, убьете его и дадите спокойно уйти грабителям?
 показати весь коментар
 
Я не мусор шоб определять шо "ножевик" прав/неправ.
Ты там, если ты в канадах - попробуй так побегать и потом не присесть.
Ты же прекрасно знаешь что и как надо делать то.
рэмба сетевая нарисовалась? или ты меня пробуешь ""троллить так?

ведь знаешь что если даже в Техасе кто-то не того "шо надо" застрелит =

Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6074
 показати весь коментар
 
Я вообще не буду вмешиваться, как и остальные. Так что свои мечты про " Палки-копалки и доски быстро бы его успокоили резуна(в руках мужиков)" держи при себе. Надейся только на себя, ну еще на полицию. Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7629
 показати весь коментар
 
да г*споди, я это так сказал, дабы ты там не думал шо только вна Техасе все большое(в т.ч. и гордость, или что там)
не обижайся, че тут спорить то?
 показати весь коментар
 
Ну ты написал хрень, так будь готов что тебя в эту же хрень и ткнут. Так что обижайся только на себя. Я никому не дам спуску. "Непрофессионализм и недоброкачественность надо выжигать каленым железом и выбивать розгами слов. Критика - она всегда полезна."(с)
 показати весь коментар
 
б*же, я так то не обосрался, просто те предложил подбежать между срущихся на дороге и начать разборку по твоему усмотрению.
И чо? дофига "разберешься" то?
Ты поменьше поучай, и не будет такого отторжения.
Приезжай и тогда посмотрим.
Учитель нашелся мля тут мне.
У ся(если ты там) - хрен пикнешь ибо есть законы штата. В Иллиное у ся там - обосрешься, понял? Загремишь в такой ситуации лет на 20.
Будешь мне тут рассказывать, иди лучше учись в хай скул.
 показати весь коментар
 
что интересно - на фото - аккуратный ремонт, новые деревянные кровати.

какого вам хрена надо? письками меряться?

жесть.
 показати весь коментар
 
 
от окна подвинули. пришел с работы а тут твои шмотки на другую койку переселили. вполне аргумент бо за этим потом последует и другое.
 показати весь коментар
 
 
Простые люди при Порошенко не знали чести. А тут видишь - харакири себе сделал. Прогресс налицо.
 показати весь коментар
 
могли бы и скрыть в каком городе, и в какой стране это произошло,а чё
 показати весь коментар
 
 
Тоді б новини починалися так, - "В нєкотором царствє, в нєкотором государствє жилі-билі три брата, - два умних, а трєтій, - іностранний іностранєц іностранного проісхождєнія..." )))
 показати весь коментар
 
Фигурант сам себе нанес ножевое ранение живота.
Злоумышленник - 31-летний уроженец другой страны.

Неужели японец???!!! Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 972
До чего простых людей в Японии зубожиння довело... Едут в в благополучную, цветущую зеленым Украину, чтобы сделать себе харакири.
 показати весь коментар
 
А где уже привычное "А вот было бы у них легальное оружие..."?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору