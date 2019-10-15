 Чоловік влаштував різанину через перестановку меблів у столичному хостелі, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що між мешканцями хостелу на вулиці Преображенській відбувається бійка. На виклик негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.
На місці події правоохоронці виявили чотирьох чоловіків, троє з яких – з ножовими пораненнями. Поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками через перестановку меблів у кімнаті виникла сварка, яка потім переросла у бійку.
У конфлікт втрутилися ще двоє мешканців, котрим зловмисник завдав кількох ударів ножем, а після цього фігурант сам собі завдав ножового поранення живота.
З місця події вилучили ніж для проведення відповідної експертизи. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник – 31-річний уродженець іншої країни, який останнім часом проживав у столиці та до поля зору правоохоронців не потрапляв.
Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.
горячий испанец, наверное.... или японец... раз на харакири пошел
И только Украина - проходной двор для всякой швали
И даже если где-то сканируют - в ЕС действует закон о защите персональных данных, в полицию их дают исключительно по запросу.
Рядом Прешов и Бардеев - там проверяют
В УКРАИНЕ повышенный уровень преступности, потому нужно регистрировать всех жителей отелей и хостелов. И все жто должно быть в электронной базе полиции
Кстати все гостиницы в Украине регистрируют жильцов по паспортам.
Кстати о Словакии. У нашего друга есть гостиница частная и небольшая в горах. Даже там он брал наши паспорта для полиции - так как он обязан отвечать перед полицией за клиентов.
А Польша , значит, не такая?
Мало того- ПРОСЯТ ВСЕ ПАСПОРТА , а не только бронировавшего отель
Вы въезжаете в ЕС по биопаспорту- они даде сетчатку глаза вашего знают , а не только отпечатки пальцев.
Сроки моего въезда в ЕС давно просрочены, т.к. я имею карту побыту.
Полиция той же Словакии не знает про мою карты побыту, т.е. они должны приехать и арестовать меня, но пока такого не происходило.
Со мной ездила коллега у которой срок въезда/выезда истек 2 года назад, и карты побыту нет - она ее все еще не получила, и тоже никто не приезжал ее забирать
Один единственный раз у меня в отеле проверяли визу и карту побыту - в Чехии, в Остраве. Все.
Мы когда проходим границу , то наблюдаем как работает полиция и таможня. Все у них в компе есть и даже перечень ввозимых шмоток. Одних , у кого в порядке " кредитное лицо", пропускают не глядя. Тех , кто попался хоть раз на неразрешенных вещах, трясут вплоть до разборки авто.
Они на оскорбления отвечают не словами. И я их в этом хорошо понимаю. Быдла - навалом. Отвечать никто не хочет.
Жаль, что его посадят, а быдло останется ходить по нашим улицам и дальше быковать...
Сяде на 8 років. Змінить один хостел на інший.
Слово Бобу что у нас правослабные не такие буйные(как Гиркин) - максимум повоняют и затаят обиду на потом.
Он бы так не смог на открытой площади, если не "Рэмбо". Палки-копалки и доски быстро бы его успокоили резуна(в руках мужиков). Хотя, может "ром" хотел мужикам поворожить, но не сошлись в цене?
Ты там знаешь из за чего два абрека друг другу глотки режут? Один сказал "я твою маму труба шаталь", а второй назвал его ишаком, например.
Потому, что сейчас эти уроды режут друг друга, а завтра им в тебе что-то не понравится.
И да - реально - выглядит как? Меньшинства объясняются - что я, или ты там забыл то? У них же "традиции" и понятия всякие, посреди движущихся участников ПДД. Это же не толпой они пинали Мустафу, а?
О чем ты говоришь то? Ты вламываешься, раздаешь плохим парням, а они..... волшебным движением - оп, и сбу-шники.
И насколько присядешь то? Не забывай откуда уехал то.
https://www.youtube.com/watch?v=r-FzNc0m7EY
ЭТО ты хочешь защищать?(пранк)
это ты манипулируешь словами, товарищ.
из помещения выбегают двое безоружных, а за ними бежит дурак с ножом - есть разница между ситуацией с Мустафой, не?
Какие тебе "стрелки" тут ващет померещились, товарищ то?
Ты там, если ты в канадах - попробуй так побегать и потом не присесть.
Ты же прекрасно знаешь что и как надо делать то.
рэмба сетевая нарисовалась? или ты меня пробуешь ""троллить так?
ведь знаешь что если даже в Техасе кто-то не того "шо надо" застрелит =
не обижайся, че тут спорить то?
И чо? дофига "разберешься" то?
Ты поменьше поучай, и не будет такого отторжения.
Приезжай и тогда посмотрим.
Учитель нашелся мля тут мне.
У ся(если ты там) - хрен пикнешь ибо есть законы штата. В Иллиное у ся там - обосрешься, понял? Загремишь в такой ситуации лет на 20.
Будешь мне тут рассказывать, иди лучше учись в хай скул.
какого вам хрена надо? письками меряться?
жесть.
Злоумышленник - 31-летний уроженец другой страны.
Неужели японец???!!!
До чего простых людей в Японии зубожиння довело... Едут в в благополучную, цветущую зеленым Украину, чтобы сделать себе харакири.