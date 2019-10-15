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 Суспільство
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Все про:КС (382) Шевчук Станіслав (36)

 Поновлений на посаді глави КС Шевчук прийшов на роботу і подав заяву. ФОТО

Станіслав Шевчук на виконання рішення Окружного адмінсуду Києва подав заяву в секретаріат Конституційного суду про поновлення його на посаді судді та голови КС.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"(Рішення. - Ред.) має бути виконане негайно. Я передав це (заяву. - Ред.) і тепер чекатиму", - сказав він журналістам після того, як вийшов з будівлі суду.

На запитання, що він робитиме в разі, якщо рішення не буде виконано, Шевчук сказав: "Я не можу собі уявити, що КС не виконає судове рішення".

Поновлений на посаді глави КС Шевчук прийшов на роботу і подав заяву 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перед вами новий Суддя і новий Голова", - відновлений на посаді глава Конституційного Суду Шевчук

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153878
 
 
 Топ коментарі
 
сюрреализм какой--то с етими ипучими судами...
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Если этого дядю восстановят, занчит уволили незаконно, и значит кенгурация вонючки тоже незаконна. В Украине нет президента, есть голимый припиздент.
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В этой стране есть только один честный человек - председатель КС... Но и он,если быть до конца справедливым - порядочная свинья.... (Н.В.Гоголь)
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Просто судейский беспредел-- где увольнение этих судей ?
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сюрреализм какой--то с етими ипучими судами...
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и эта мразь тоже украинец. печально.
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Ха воно н может представить что КСУ не выполнит решение суда какого какого суда вы че Шевчук рамсы попутали и страну??? этим решением даже в таулет а пардон не сходишь..по нужде...бумага жесткая...какие нафиг суды в Ураине начиная с КСУ возглавляемая вами помойка и прокладка ха у нас Зеленский с Богданом на Законы а пи пи пи с роялем поклалы а судьи КСУ только этим и занимаются как по мне то разогнать нафиг КСУ надо в составе ВСУ Верховного создать Пленарную коллегию по вопросам Конституции куда будет входить не 16 судей а все 100-200 судей по штату ВСУ или не менее 80% от их численности... во тогда посмотрим кк ПреЗеденту будет 100-200 людей на Банкову звать и ломать через табурету... Поновлений на посаді глави КС Шевчук прийшов на роботу і подав заяву - Цензор.НЕТ 7188
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ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ ЧТО НАД ЭТИМ КАФЕ СУДОМ ОКРУЖНЫМ ЕСТЬ АПЕЛЛЯЦИЯ И КАССАЦИЯ ВСУ....И ПЛЕНУМ ВСУ.. ТАК ЧТО ЛЕТ ТАК ЧЕРЕЗ.... ... ДНАЦАТЬ ЗАХОДИТЕ ПАН ШЕВЧУК..ЧМ СМОДЕМ ПОМОЖЕМ... Поновлений на посаді глави КС Шевчук прийшов на роботу і подав заяву - Цензор.НЕТ 2936
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там писали, що ніби суд допустив рішення до негайного виконання, типа як трудовий спір.
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Взагалі -то вступна і резолютивна частина це не є повне рішення. Заяву він то подав, але ця заява може бути виконана лише в добровільному порядку. Бо примусовим виконанням судових рішень у нас займається виконавча служба. Тому треба подавати заяву туди.
Тому інакше як піар я це не розцінюю.
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В этой стране есть только один честный человек - председатель КС... Но и он,если быть до конца справедливым - порядочная свинья.... (Н.В.Гоголь)
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Если этого дядю восстановят, занчит уволили незаконно, и значит кенгурация вонючки тоже незаконна. В Украине нет президента, есть голимый **********.
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Та не хвилюйтеся. Отримає цей сантехнік гроші за рік (мільйонів з 5...10) та й заспокоїться.
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Если этот дядя "Отримає гроші за рік (мільйонів з 5...10)" значит уволили незаконно, и значит кенгурация вонючки тоже незаконна. В Украине нет президента, есть голимый **********.
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Я би з Вами погодився, якби не було прецеденту, а саме: команда сантехніків під назвою КСУ вже виносила ухвалу щодо розпуску ВР. Ми ж тоді проковтнули? Проковтнемо й зараз. А сантехнікам просто треба гроші.
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Кто МЫ? ))) Это вопросы не для низших слоев биомассы. Это в корзинку элиты, которая всегда борется за власть. Так во всем мире, во все времена. Зеленая сопля это слишком несерьезно, даже более слишком, чем можно было ожидать, и это уже понятно всем. Вопрос один-как выйти из положения, с удовлетворением пожеланий тех, кто ее протянул. Они могут сидеть до упора, самолеты заправлены, а с Украиной ничего не связывает.
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Бляха, не відженеш від корита... Сунуть і сунуть своє рило...
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это сколько ему отвалят за прогул то ?? ... ох много ж , и все из кармана исправных налогоплательщиков ! дорогож содержание этой свинофермы нам обходится !
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КСУ вже порушував закони,навіть брав участь у конституційному перевороті(при овочу),так що одним разом більше або меньше тепер різниці не має.КСУ треба просто розігнати.
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і не тільки, розпуск парламенту в цьому році теж переворот в угоду, деяким олігархам.
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сколько трехлитровых банок должна Украина Чаусу?
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Был непотопляемый прокурор Пискун, добавился несбиваемый судья Шевчук. Кто станет следующим безсменным?
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А вам не кажется что слишком много появилось людей которые мешают жить и развиваться Украине бени..Шевчуки..Портновы..и главное ни кто их не поджидает у подьезда ..
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Это нам всем ответ на вопрос: должны граждане Украины свободно владеть короткоствольным огнестрельным оружием или нет.
Он же Богом себя чувствует среди лохов...
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и талоны на молоко выдать слуге народа а то еще сил не будет на работу ходить..
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А зачем вообще этот КСУ, чтобы кормить кучу оболтусов, которые только и делают, что перекладывают бумажки с одной стопки на другую, причем месяцами?
А зарплаты у них ой не маленькие!
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Згоден. Має бути конституційна палата при ВСУ.
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Почти вся сволочь в страну вернулась.. Остался только профессор..
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Вот она - демократия по украински!
Лавры дважды восставшего из пепла Пискуна стучат в его сердце?
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