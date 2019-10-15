 Поновлений на посаді глави КС Шевчук прийшов на роботу і подав заяву. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"(Рішення. - Ред.) має бути виконане негайно. Я передав це (заяву. - Ред.) і тепер чекатиму", - сказав він журналістам після того, як вийшов з будівлі суду.
На запитання, що він робитиме в разі, якщо рішення не буде виконано, Шевчук сказав: "Я не можу собі уявити, що КС не виконає судове рішення".
Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.
Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.
21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.
11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.
Тому інакше як піар я це не розцінюю.
Он же Богом себя чувствует среди лохов...
А зарплаты у них ой не маленькие!
Лавры дважды восставшего из пепла Пискуна стучат в его сердце?