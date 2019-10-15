 Поновлений на посаді глави КС Шевчук прийшов на роботу і подав заяву. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"(Рішення. - Ред.) має бути виконане негайно. Я передав це (заяву. - Ред.) і тепер чекатиму", - сказав він журналістам після того, як вийшов з будівлі суду.

На запитання, що він робитиме в разі, якщо рішення не буде виконано, Шевчук сказав: "Я не можу собі уявити, що КС не виконає судове рішення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перед вами новий Суддя і новий Голова", - відновлений на посаді глава Конституційного Суду Шевчук

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.