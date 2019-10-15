 "Марків=Україна", "Італіє, почуй" та "Чесний суд Марківу": марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Юлія Бабич, передає Цензор.НЕТ.
"Хода на підтримку необґрунтовано засудженого в Італії нашого воїна, нацгвардійця, захисника України Віталія Марківа! Марків - це Україна! Україна - це Марків! Це неподільно... Ми всі єдине ціле, і маємо боротись за кожне вільне попри всі ґрати серце, що б'ється вдалині в грудях безпідставно засудженого українця, а тим паче захисника! Вільному - воля!" - розповіла Бабич.
Як відомо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Великие никогда не кричат о величии, не подлизываются под вонючую биопомойку - Парашу, и тем более не осудят так цинично, когда даже прокуроры просят 17, а сцудьи - накидают еще 7.
Есть анекдот:
Немецкому генералу докладывают:
- К нам двигаются 10 итальянских дивизий.
- Блин, пошли 2 наших дивизии, пусть прогонят их.
- Не, итальянцы теперь наши союзники.
- Г*споди, срочно посылай 5 наших дивизий, шоб помочь им.
И это говно мы просим и умоляем? Хотя..... , ну да, отпустите пацана, (как там по-ихнему "пожалуйста"?), синьоры.
Почему наша сраная власть не взяла за всё это время кучу итальянских заложников? Весь цивилизованный мир этого не гнушается, одна наша сраная правящая быдло-элита жлобья и рагулья интеллегентов из себя строит, задрыпанцы.