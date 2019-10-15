 "Марків=Україна", "Італіє, почуй" та "Чесний суд Марківу": марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Юлія Бабич, передає Цензор.НЕТ.

"Хода на підтримку необґрунтовано засудженого в Італії нашого воїна, нацгвардійця, захисника України Віталія Марківа! Марків - це Україна! Україна - це Марків! Це неподільно... Ми всі єдине ціле, і маємо боротись за кожне вільне попри всі ґрати серце, що б'ється вдалині в грудях безпідставно засудженого українця, а тим паче захисника! Вільному - воля!" - розповіла Бабич.

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Як відомо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.