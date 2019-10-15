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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Італія (322) Київ (6605) марш (243) Марків (74)

 "Марків=Україна", "Італіє, почуй" та "Чесний суд Марківу": марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця. ФОТОрепортаж

У Києві, 14 жовтня, відбулася акція з вимогою справедливого суду для українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Юлія Бабич, передає Цензор.НЕТ.

"Хода на підтримку необґрунтовано засудженого в Італії нашого воїна, нацгвардійця, захисника України Віталія Марківа! Марків - це Україна! Україна - це Марків! Це неподільно... Ми всі єдине ціле, і маємо боротись за кожне вільне попри всі ґрати серце, що б'ється вдалині в грудях безпідставно засудженого українця, а тим паче захисника! Вільному - воля!" - розповіла Бабич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція Києва долучилася до акції #FreeMarkiv. ФОТО

Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 01
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 02
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 03
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 04
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 05
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 06
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 07
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 08
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 09
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 10
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 11
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 12
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 13
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 14
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 15
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 16
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 17
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 18
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 19
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 20
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 21
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 22
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 23

Як відомо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153844
 
   
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Ну не на ровном же месте нация исторгает из себя гитлеров, ******, муссолини?
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Итальянцы, как пишут, совсем не потомки римлян. Чет там Муссолини тужился, кричал что он вялик и предсказуемо обосрался.
Великие никогда не кричат о величии, не подлизываются под вонючую биопомойку - Парашу, и тем более не осудят так цинично, когда даже прокуроры просят 17, а сцудьи - накидают еще 7.

Есть анекдот:
Немецкому генералу докладывают:
- К нам двигаются 10 итальянских дивизий.
- Блин, пошли 2 наших дивизии, пусть прогонят их.
- Не, итальянцы теперь наши союзники.
- Г*споди, срочно посылай 5 наших дивизий, шоб помочь им.

И это говно мы просим и умоляем? Хотя..... "Марків=Україна", "Італіє, почуй" и "Чесний суд Марківу": марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца - Цензор.НЕТ 7168 , ну да, отпустите пацана, (как там по-ихнему "пожалуйста"?), синьоры.
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нічого і нікого вона не чує та Італія, вона виконала завдання за гроші и все..., кому потрібно те правосуддя, коли стільки платять....
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Свободу Маркиву!

Почему наша сраная власть не взяла за всё это время кучу итальянских заложников? Весь цивилизованный мир этого не гнушается, одна наша сраная правящая быдло-элита жлобья и рагулья интеллегентов из себя строит, задрыпанцы.
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Яркий пример провала во внешней политике. Союзники **********, которые формально наши союзники, судят Маркива за то, что он служил в украинской армии. Где все вышестоящие начальники этого солдата? Что прошлый ,что теперешний главнокомандующие не заступаются за своих подчиненных. Принесли в жертву солдата, чтоб не разругаться с продажной италией. Надо брать в заложники итальянских "журналистов", которые шастают к сепарам и менять на своих. Никто не будет считаться с государством, которое не защищает своих граждан.
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Markiv=italia. Gromadjanin italii Markiv zasudzheniy zgidno viroku italiyskogo pravosuddja. Tupost vishivatnikiv ne mae mezh: voni vtruchajutsja u vnutrishni spravi inshoi derzhavi !
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