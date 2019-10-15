 Зеленський зустрівся з родинами загиблих на Донбасі військових. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зустріч Президента Володимира Зеленського з рідними воїнів, загиблих під час захисту територіальної цілісності і незалежності Української держави в зоні проведення АТО/ООС, відбулася в Кабінеті Міністрів. У зустрічі також взяли участь Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

За словами Президента, законопроєкт щодо добровольців (проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам із числа учасників АТО № 2045-1) має бути розглянутий у ВР на наступному пленарному тижні, а зміни до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", спрямовані на підтримку членів родин загиблих учасників бойових дій у зоні проведення АТО і ООС, - підготовлені до 15 листопада.

Зеленський подякував присутнім за те, що дочекалися його повернення з поїздки на Донбас, і запевнив, що готовий вислухати їхні пропозиції і долучитися до ініціатив.

Під час зустрічі обговорили низку питань, які нині стоять перед учасниками бойових дій, їхніми рідними та близькими, родинами загиблих українських героїв. Зокрема, учасники обмінялися думками щодо змін до закону про статус ветеранів та їхні соціальні гарантії. Родичі військових звернулися до Глави держави з проханням підтримати зміни до законодавства, що напрацьовані спільно з профільним міністерством, рідними загиблих воїнів, громадськими організаціями та активістами.

Серед ініціатив, які озвучували присутні, зокрема, чітке формулювання поняття "члени сімей загиблих в АТО/ООС" та соціальні гарантії для них. Також обговорювалося питання матеріальної підтримки та допомоги дружинам, дітям і батькам загиблих воїнів. Порушувалося й питання забезпечення пільгового проїзду для цієї категорії громадян, адже часто члени сімей військовослужбовців стикаються з несправедливими відмовами тощо.

"Ви – перший Президент, який зустрівся із сім’ями загиблих воїнів у такому форматі. Ми дякуємо за це та просимо вашої підтримки, зокрема, щоб наші інтереси були виписані в законодавстві. Це стосується пільг і відповідного статусу, на який ми заслуговуємо", – звернулася до Президента дружина загиблого Героя України Ірина Міхнюк.

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Учасники зустрічі також висловилися за необхідність достойного вшанування пам’яті загиблих воїнів та обговорили можливість відзначення наступного року на державному рівні 29 серпня Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Крім того, рідні загиблих героїв звернули увагу на те, що багато бійців мають відзнаки "Народний герой", і запропонували опрацювати питання відзначення цих військових державними нагородами, зокрема званням Герой України.

Також присутні обговорили питання патріотичного виховання, реалізації різних проектів патріотичного спрямування, виготовлення фільмів про героїв України.

Глава держави зазначив, що готовий підтримати ці ініціативи.

"Коли законопроєкт буде доопрацьований і переданий до Верховної Ради, я готовий надати йому статус невідкладного, щоб парламент мав змогу швидко його розглянути та ухвалити", – запевнив Президент.

Володимир Зеленський та Оксана Коляда підтримали пропозицію створити при Міністерстві ветеранів Раду сімей загиблих військовослужбовців.



Фото: ОП