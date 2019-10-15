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 Політика України, Фоторепортаж
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 Зеленський зустрівся з родинами загиблих на Донбасі військових. ФОТОрепортаж

У понеділок, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з рідними військових, які загинули під час бойових дій у зоні проведення АТО/ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зустріч Президента Володимира Зеленського з рідними воїнів, загиблих під час захисту територіальної цілісності і незалежності Української держави в зоні проведення АТО/ООС, відбулася в Кабінеті Міністрів. У зустрічі також взяли участь Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

За словами Президента, законопроєкт щодо добровольців (проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам із числа учасників АТО № 2045-1) має бути розглянутий у ВР на наступному пленарному тижні, а зміни до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", спрямовані на підтримку членів родин загиблих учасників бойових дій у зоні проведення АТО і ООС, - підготовлені до 15 листопада.

Зеленський подякував присутнім за те, що дочекалися його повернення з поїздки на Донбас, і запевнив, що готовий вислухати їхні пропозиції і долучитися до ініціатив.

Зеленський зустрівся з родинами загиблих на Донбасі військових 01

Під час зустрічі обговорили низку питань, які нині стоять перед учасниками бойових дій, їхніми рідними та близькими, родинами загиблих українських героїв. Зокрема, учасники обмінялися думками щодо змін до закону про статус ветеранів та їхні соціальні гарантії. Родичі військових звернулися до Глави держави з проханням підтримати зміни до законодавства, що напрацьовані спільно з профільним міністерством, рідними загиблих воїнів, громадськими організаціями та активістами.

Серед ініціатив, які озвучували присутні, зокрема, чітке формулювання поняття "члени сімей загиблих в АТО/ООС" та соціальні гарантії для них. Також обговорювалося питання матеріальної підтримки та допомоги дружинам, дітям і батькам загиблих воїнів. Порушувалося й питання забезпечення пільгового проїзду для цієї категорії громадян, адже часто члени сімей військовослужбовців стикаються з несправедливими відмовами тощо.

Зеленський зустрівся з родинами загиблих на Донбасі військових 02

"Ви – перший Президент, який зустрівся із сім’ями загиблих воїнів у такому форматі. Ми дякуємо за це та просимо вашої підтримки, зокрема, щоб наші інтереси були виписані в законодавстві. Це стосується пільг і відповідного статусу, на який ми заслуговуємо", – звернулася до Президента дружина загиблого Героя України Ірина Міхнюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук про реакцію на відвідування ним ветеранської вечірки: "Найменше, що я міг зробити для наших захисників"

Учасники зустрічі також висловилися за необхідність достойного вшанування пам’яті загиблих воїнів та обговорили можливість відзначення наступного року на державному рівні 29 серпня Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Зеленський зустрівся з родинами загиблих на Донбасі військових 03

Крім того, рідні загиблих героїв звернули увагу на те, що багато бійців мають відзнаки "Народний герой", і запропонували опрацювати питання відзначення цих військових державними нагородами, зокрема званням Герой України.

Також присутні обговорили питання патріотичного виховання, реалізації різних проектів патріотичного спрямування, виготовлення фільмів про героїв України.

Зеленський зустрівся з родинами загиблих на Донбасі військових 04

Глава держави зазначив, що готовий підтримати ці ініціативи.

"Коли законопроєкт буде доопрацьований і переданий до Верховної Ради, я готовий надати йому статус невідкладного, щоб парламент мав змогу швидко його розглянути та ухвалити", – запевнив Президент.

Зеленський зустрівся з родинами загиблих на Донбасі військових 05

Володимир Зеленський та Оксана Коляда підтримали пропозицію створити при Міністерстві ветеранів Раду сімей загиблих військовослужбовців.

Зеленський зустрівся з родинами загиблих на Донбасі військових 06
Фото: ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153832
 
   
 Топ коментарі
 
Яке воно мале на першому фото.
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Мій лідер вище цього недомірка.
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Твій лідер ще менше, незважаючи на спеціальне взуття.
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Твій лідер ще менше, незважаючи на спеціальне взуття.
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ЗЕмоник росточком с сидячего кота
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Звичайний прийом фотографа вести зйомку знизу, щоб він здавався вищим. ***** теж так фотографують.
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И "великий миротворец" сразу-же объяснил родным погибших, ЗА ЧТО погибли их мужья, отцы и дети...
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А живых почему не поздравил? Хотя и не сильно надо, их все таки Президент Порошенко поздравил. Этого достаточно.
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И сколько времени займет выполнение заявленного не указано. Зе в июне дал 2 недели НАБУ и СБУ, до 1 ноября снова чего то пообещал для борьбы с коррупцией. Украину снова ждет 5 лет заявлений и имитация реформ , совок-стайл.
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Все це чистий фейк так само, як і перебування цього недомірка Вофкі Сцикуна на передовій .
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Может мне кто-нибудь напомнить, когда членограй назвал войну на донбассе войной, а виновником этой войны *********?! Потому что читая заявления с охфиса мандэль-богдана складывается впечатление, что солдаты ВСУ сами по себе стреляют и от этого гибнут
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Он им сказал: "Как я вас понимаю! Ваши семьи получили по одной повестке, а моей прислали целых четыре!" ? А что ж так?
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А ********* палички та рояль чому відсутні... ((пам'ятаю гарно, як оно перед рогатими тішилось...
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"Вы - первый Президент, который встретился с семьями погибших воинов в таком формате. Мы благодарим за это и просим вашей поддержки, в частности, чтобы наши интересы были выписаны в законодательстве. Это касается льгот и соответствующего статуса, который мы заслуживаем", - обратилась к Президенту жена погибшего Героя Украины Ирина Михнюк. А Пєтя тільки "атсєкал"Источник: https://censor.net.ua/p3153832
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