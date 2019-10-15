 У ДТП на Миколаївщині загинули чотири людини, серед яких 7-річна дівчинка. Ще семеро травмовані, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.
14 жовтня близько 19:30 на 103 км автодороги "Благовіщенське-Миколаїв" в Арбузинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Москвич-2141 та Opel Vectra.
Унаслідок зіткнення транспортних засобів 48-річний водій М-2141 та двоє його пасажирів: чоловік та семирічна дівчинка, а також пасажирка Opel Vectra загинули. Ще семеро людей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до медичного закладу.
Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
Шо помішує взяти чужий досвід? Ну, типу шоб менти добре працювали..... а, ну ще ментів привезти теж звідкись
Наші ж так само коли в Європі, то їздять нормально. Бо тут як придушив когось - кинув судді 10 тис., а сім.ї - тисячу щоб не нили і всі раді. А там мало того шо посадять, так ще й роздягнуть, чи не так?
Люди, будьте внимательнее и аккуратнее на дороге.
Люди, бережіть себе і своїх рідних. Навіть якщо ви не порушуєте ПДР, це не гарантія того, що ви не потрапите в ДТП - позбавтеся від совдепівського мотлоху!
Це, доречі, ще один аргумент проти тих, хто каже що з Європи сюди старі машини навезли - у нас середній вік, здається, близько 20ти - у них таких старих машин вже немає, тож будь-яка старушка привезена звідти зменшує середній вік наших авто.
Навіть стара іномарка може врятувати життя, на відміну від старого москвича..