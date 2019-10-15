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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2553) Миколаївська область (420) смерть (3577)

 У ДТП на Миколаївщині загинули чотири людини, серед яких 7-річна дівчинка. Ще семеро травмовані, - поліція. ФОТОрепортаж

У ДТП на Миколаївщині загинули чотири людини, серед яких малолітня дитина, ще семеро зазнали травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

14 жовтня близько 19:30 на 103 км автодороги "Благовіщенське-Миколаїв" в Арбузинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Москвич-2141 та Opel Vectra.

У ДТП на Миколаївщині загинули чотири людини, серед яких 7-річна дівчинка. Ще семеро травмовані, - поліція 01

Унаслідок зіткнення транспортних засобів 48-річний водій М-2141 та двоє його пасажирів: чоловік та семирічна дівчинка, а також пасажирка Opel Vectra загинули. Ще семеро людей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до медичного закладу.

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Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".

У ДТП на Миколаївщині загинули чотири людини, серед яких 7-річна дівчинка. Ще семеро травмовані, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153830
 
 
 Топ коментарі
 
Ніхто не заснув, просто мудаки за кермом виїжджають на смугу зустрічного руху в заборонених місцях, в Україні таке постійно- мусиш утікати на узбіччі бо тобі в лоб пре виродок з витаращеними очима ще й фарами моргає. Не встиг- всі трупи.
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Следующая власть обязана в принудительном порядке отобрать у населения весь советский автохлам. Взамен раздать списанные в Европе евробляхи.
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Падлы собирают "акцизов" на десятки млрд. и бодро докладывают что все время ремонтируют и строят. Таких "строюнов" бы затаскали в норм. странах по судам. Ведь наверное каждая вторая ДТП - из-за отвратительных "дорог". Интересно бы почитать о приключениях бедолаг из Европы, которые ездили сюда на Евро-2012. Хотя Овощ что-то там такое подрихтовал(взял лопату и начал "улучшать")))
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стрнашне, лобове, точно хтось з водіїв заснув і... співчуття рідним (((
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Ніхто не заснув, просто мудаки за кермом виїжджають на смугу зустрічного руху в заборонених місцях, в Україні таке постійно- мусиш утікати на узбіччі бо тобі в лоб пре виродок з витаращеними очима ще й фарами моргає. Не встиг- всі трупи.
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Падлы собирают "акцизов" на десятки млрд. и бодро докладывают что все время ремонтируют и строят. Таких "строюнов" бы затаскали в норм. странах по судам. Ведь наверное каждая вторая ДТП - из-за отвратительных "дорог". Интересно бы почитать о приключениях бедолаг из Европы, которые ездили сюда на Евро-2012. Хотя Овощ что-то там такое подрихтовал(взял лопату и начал "улучшать")))
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90% через дикунів які якимось чудом купили авто, але не розум, чим краща дорога тим більше на ній аварій.
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Ну а у вас там - нема ж дикунів, майже.
Шо помішує взяти чужий досвід? Ну, типу шоб менти добре працювали..... а, ну ще ментів привезти теж звідкись
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І кожному придурку мєнта в машину посадити?
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Ну а в вас як?
Наші ж так само коли в Європі, то їздять нормально. Бо тут як придушив когось - кинув судді 10 тис., а сім.ї - тисячу щоб не нили і всі раді. А там мало того шо посадять, так ще й роздягнуть, чи не так?
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Є певний відсоток і тут "наших" бухих шумахерів які плюють на ПДР,мабуть ~такий як і в Україні, знаю навіть пару ,що тюремний строк наїздили, але їх не так замітно, бо "вони" розбавляються великою кількістю цивілізованих водіїв.
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Дрянная машина оказалась, хотя наделала много шума в своё время, сгнивала за год.
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Следующая власть обязана в принудительном порядке отобрать у населения весь советский автохлам. Взамен раздать списанные в Европе евробляхи.
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Заряд "позитива" с утра.
Люди, будьте внимательнее и аккуратнее на дороге.
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Вот если б дали людям возможность доступно растаможить иномарку, подушки безопасности наверняка спасли жизнь, тот москвич железный гроб, без шансов.
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Вообще, следующая власть должна состоять из суровых хозяйственников, с военной дисциплиной. Нужна масштабная реиндустриализация, полная реконструкция автодорог, и т.д. Нужна полномасштабное реформирование системы образования, с переводом всех экзаменов и дипломов на евространдарты. Причём избавиться от коррупции в системе образования можно совершенно элементарно и просто: все зачёты и экзамены сдавать с помощью систем, аналогичных онлайн-курсам edx и coursera. Компьютер взяток не берёт, "порешать" с ним не получится.
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Чим кращі дороги, тим швидкість більша. Гроші потрібно вкладати також і в безпечність дороги: робити по дві полоси в один бік, або хоча би періодичні ділянки з роздвоєнням полоси для безпечного обгону. Бувало плетешся за кимось по вузькій і серпантинній дорозі без можливості обгону за правилами. От і ризикують.
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Жах! Від москвича взагалі якийсь комок залізний залишився. При зіткненні з опелем - аж ніяк не масивною машиною.
Люди, бережіть себе і своїх рідних. Навіть якщо ви не порушуєте ПДР, це не гарантія того, що ви не потрапите в ДТП - позбавтеся від совдепівського мотлоху!
Це, доречі, ще один аргумент проти тих, хто каже що з Європи сюди старі машини навезли - у нас середній вік, здається, близько 20ти - у них таких старих машин вже немає, тож будь-яка старушка привезена звідти зменшує середній вік наших авто.
Навіть стара іномарка може врятувати життя, на відміну від старого москвича..
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