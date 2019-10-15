 У ДТП на Миколаївщині загинули чотири людини, серед яких 7-річна дівчинка. Ще семеро травмовані, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

14 жовтня близько 19:30 на 103 км автодороги "Благовіщенське-Миколаїв" в Арбузинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Москвич-2141 та Opel Vectra.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів 48-річний водій М-2141 та двоє його пасажирів: чоловік та семирічна дівчинка, а також пасажирка Opel Vectra загинули. Ще семеро людей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до медичного закладу.

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Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".



Фото: сайт поліції

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.