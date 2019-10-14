 "Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?" - фанати вивісили банер на матчі Україна-Португалія. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала активістка Ольга Решетилова.

"У День захисника України.

Коли красивий футбол.

Навіть коли хочеться свята.

Тисячі українців цікавить питання:

Хто замовив Катю Гандзюк?"



