EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події
  2167  86
Матеріали за темою:
Все про:банер (12) фанати (98) Гандзюк (382)

 "Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?" - фанати вивісили банер на матчі Україна-Португалія. ФОТО

На матчі футбольних збірних із футболу України та Потругалії фанати вивісили банер з вимогою покарання для вбивць Катерини Гандзюк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала активістка Ольга Решетилова.

"У День захисника України.
Коли красивий футбол.
Навіть коли хочеться свята.
Тисячі українців цікавить питання:
Хто замовив Катю Гандзюк?"

Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук? - фанати вивісили банер на матчі Україна-Португалія 01
Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук? - фанати вивісили банер на матчі Україна-Португалія 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153822
 
   
 Топ коментарі
 
Еліуд Кіпчоге пробіг марафон вперше в історії меньше ніж за 2 години.

В грудні цей рекорд поб'є Володимир Зеленський, коли буде тікати до Ростова.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зразу видно фотошоп на лубянці ліпили,форма то кацапська,а порохопси лайкають братам
 показати весь коментар
 
 
Мокша, а ну скажи шось по гуглтранслейтівскій мові на кшталт - пролісок світу з борошном "Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?" - фанати вивісили банер на матчі Україна-Португалія - Цензор.НЕТ 6937
І щодо ворогів. Будь-який кацап - ворог.
Моніка та ти в тому числі.
 показати весь коментар
 
 
Щоб виправдатись,ти шо хочеш наплетеш.
Але ж фотошоп свіжий з лубянки,так що хто мокша,ще те питання
 показати весь коментар
 
Вот кстати хороший вопрос
1,5 месяца как новый прокурор

Опять же расследование дел Небесной сотни
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский купил себе виллу в Италии задолго до того как вступил на государственную должность
 показати весь коментар
 
 
ага.. на деньги, с которых не уплачены налоги, и которые выведены в офшор..
 показати весь коментар
 
 
почему ж его не привлекли за неуплату налогов к ответственности при самом честном Порошенке?
 показати весь коментар
 
 
Зелена Шмаркля, саме тому вона не вказана в декларації Моніки?
 показати весь коментар
 
 
У твоей Моники Порошески декларация такая шо в монитор не влезает
С 1998 то депутат то на госдолжности
 показати весь коментар
 
 
Васек, декларация Порошенко есть в свободном доступе

Биография Порошенко тоже
 показати весь коментар
 
 
А чего ж до сих пор у наших полезных идиотов до сих пор в ходу выражения "соя", и подобные?
 показати весь коментар
 
Гарне питання, але погана відповідь.
 показати весь коментар
 
 
как сказал Богдан, это все проплаченые футболисты и зрители на стадионе.. им всем предлагали по 1000 "рошенок" за путчматч..
 показати весь коментар
 
 
А когда вслед за Пашинским пойдут Парубий, Ярош, Тягныбок, Яценюк, Турчинов?(Порошенко последний)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
никогда. зеленский уже прогнулся под восьмипроцентных
 показати весь коментар
 
вот любопытно.. если вас, зебилов 73%, то почему вы не можете собрать на Майдане хотя бы 10 000 человекзебилов?
 показати весь коментар
 
 
потому что "фальсификация" и нет никаких 73 , было в лучшем случае 20% 6 млн за партию "слуг" из 30 млн избирателей
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Брехня, русня, брехня
Выборы признаны демократичными всем миром
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
потому что у нормальных людей завтра рабочий день, и им некогда майданить за деньги порохоскота
 показати весь коментар
 
 
шось сумний він став.Не посміхається.І рєйтінг упав.

 показати весь коментар
 
 
73%, хотите убедиться кто вы? Возьмите своего самого тупого знакомого, самого бедного знакомого, самого упоротого сталиниста-путиниста и спросите у них за кого они голосовали.
 показати весь коментар
 
 
За Порошенко
Самая упоротая и бедная и недалеко от Сталина моя знакомая (пожилая свекровь подруги, живет на немецком социале) голосовала за Петю
 показати весь коментар
 
Ну конеЧно. А все прогресивные забалки, как ты, голосовали за соплю. Верю! Чего же не верить?
 показати весь коментар
 
 
Это как опрадание *****, когда оно зачморённое на G20 в Австралии слиняло до окончания саммита с мотивацией "Завтра ж на работу".

Ты хоть бы не позорилось такой тупой отмазкой, соплявое.
 показати весь коментар
 
 
а еще, таким как ты некогда было майданить, когда Президент Януковощь, Министр Обороны Лебедев, Председатель СБУ Якименко, Глава НБУ Арбузов и десятки других "российских диверсантов" уничтожали Украину.. вам просто было "некогда"..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
зачем? За пэтину капитуляцию?
 показати весь коментар
 
 
еще надо на воллейбольных и баскетбольных матчах вывесить, тогда поможет
 показати весь коментар
 
А нацженам за это уже заплатили или "поменялась политическая ситуация".
 показати весь коментар
 
Еліуд Кіпчоге пробіг марафон вперше в історії меньше ніж за 2 години.

В грудні цей рекорд поб'є Володимир Зеленський, коли буде тікати до Ростова.
 показати весь коментар
 
 
та ні)його обжене хлава його ж охфісу)
 показати весь коментар
 
- Пашинский арестован за самооборону без права залога
-Київський районний суд Одеси у п'ятницю,11 жовтня 2019р,змінив запобіжний захід групі осіб,які звинувачуються в диверсійно-терористичної діяльності в інтересах Мацковии на території Одеської та Миколаївської обл.
Етанереванш!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соевый, какая ж это "самооборона", когда он отьехал от места, где вышла словнсная перепалка и уже после, остановив машину, выскочил с боевым пистолетом?
 показати весь коментар
 
 
А потерпевший с раздробленной костью поискал бутылку и успел ударить по голове?
 показати весь коментар
 
Я так понимаю, что если на тебя ночью будет бежать неизвестный с направленым на тебя пистолетом, то ты будешь цветы собирать, чтобы тому подарить?
 показати весь коментар
 
Шановні ветерани та захисники України.Вибачте будь-ласка,що ми допустили таке.
Пропагандони з г+г назвали Вас ФЕРМЕРАМИ,які вийшли проти ринку землі.
Націоналісти вийшли за УПА, а всі інші були фермерами.Нас було ЛИШЕ 4 тис. Жодної згадки про "Ні капітуляції".
Мерзенні істоти
(C)
@josefkneht1
☹️
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Барыга и тут нагадило
 показати весь коментар
 
Вопрос к зелибобикам : "Зеленский уже полгода как ваш президент, у него своя партия, свое большинство в ВР, свой генпрокурор, премьер и глава СБУ. Что ваш президент, сделал для вас хорошего за эти полгода ?? "
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
то что и ваш, за его порохоботские полгода. Вспомните..
 показати весь коментар
 
Як це? Випустив Ефрємова, впустив Богатирьову і Портнова. Повернув папіку аеропорт Дніпра, випровадив МВФ, нагнув селян з цінами на збіжжя... та багато чого.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
настоящий патриот! есть чем порохоботам гордится.
 показати весь коментар
 
Вспоминаем. За полгода порохоботские было освобождено от сепаров 2/3 захваченного ими Донбасса.
 показати весь коментар
 
 
А твой мозг выдержит, он и так на пределе, ведь после 2x2 будет - 2x3?
 показати весь коментар
 
 
Европейцы снехотя начали вводить санкции против раисси.
 показати весь коментар
 
Имидж... слово какое красивое...

Старый анекдот:
Василий Иванович везде ищет Петьку с Фурмановым, заходит в хату - нет и тут они спускаются с чердака:
- Что вы там делали!?
- Антенну натягивали.
- Красивое имя - Антена...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Свой прокурор у Зе 1,5 месяца
 показати весь коментар
 
И каждую неделю по громкой посадке, как и обещал? Полтора месяца - это уже 6-7 посадок. Молодец! Не то, что югик-алкаш.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И за это время присели Грымчак и Пашинский
Что ровно на 2 коррупционера больше чем за 5 лет при Пете

Хотелось бы больше, да.
 показати весь коментар
 
 
И вышел Ефремов.

То есть Ефремов перекрывает Грымчака, а Пашинский - то бытовуха.
 показати весь коментар
 
 
Просто Пашинський збив Боїнг з 300 пасажирами. Тому щеля його посадив, інакше б випустив під особисте зобов'язання, як цемаха.
 показати весь коментар
 
 
Пашинского же посадили. А при порохоботстве хоть одного депутата трогали?
 показати весь коментар
 
За что? За бытовуху?

Так себе громкое дело.
 показати весь коментар
 
 
Батько Гандзюк: Порошенко сприяв вилученню доказів проти Гордєєва і Рищука
Понеділок, 14 жовтня 2019, 13:05
У "справі Гандзюк" докази щодо однопартійців колишнього президента Петра Порошенка Андрія Гордєєва і Євгена Рищука було вилучено не без участі Порошенко і лінія Гордєєва-Рищука залишилася не відпрацьованою.
Джерело: Інтерв'ю батька Катерини Віктора Гандзюка виданню "Дзеркало тижня"
 показати весь коментар
 
 
Лена, а Сосновская -это у вас не фамилия, а жизненная позиция?
 показати весь коментар
 
Украина выиграла, потому что что порохоботы НКВСники вставляли палки в игру Португалии.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору