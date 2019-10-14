 "Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?" - фанати вивісили банер на матчі Україна-Португалія. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала активістка Ольга Решетилова.
"У День захисника України.
Коли красивий футбол.
Навіть коли хочеться свята.
Тисячі українців цікавить питання:
Хто замовив Катю Гандзюк?"
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала активістка Ольга Решетилова.
"У День захисника України.
Коли красивий футбол.
Навіть коли хочеться свята.
Тисячі українців цікавить питання:
Хто замовив Катю Гандзюк?"
І щодо ворогів. Будь-який кацап - ворог.
Моніка та ти в тому числі.
Але ж фотошоп свіжий з лубянки,так що хто мокша,ще те питання
1,5 месяца как новый прокурор
Опять же расследование дел Небесной сотни
С 1998 то депутат то на госдолжности
Биография Порошенко тоже
путчматч.. человекзебилов?
Выборы признаны демократичными всем миром
Самая упоротая и бедная и недалеко от Сталина моя знакомая (пожилая свекровь подруги, живет на немецком социале) голосовала за Петю
Ты хоть бы не позорилось такой тупой отмазкой, соплявое.
В грудні цей рекорд поб'є Володимир Зеленський, коли буде тікати до Ростова.
-Київський районний суд Одеси у п'ятницю,11 жовтня 2019р,змінив запобіжний захід групі осіб,які звинувачуються в диверсійно-терористичної діяльності в інтересах Мацковии на території Одеської та Миколаївської обл.
Етанереванш!
Пропагандони з г+г назвали Вас ФЕРМЕРАМИ,які вийшли проти ринку землі.
Націоналісти вийшли за УПА, а всі інші були фермерами.Нас було ЛИШЕ 4 тис. Жодної згадки про "Ні капітуляції".
Мерзенні істоти
(C)
@josefkneht1
☹️
Україна виграла у Португалії!!!
Старый анекдот:
Василий Иванович везде ищет Петьку с Фурмановым, заходит в хату - нет и тут они спускаются с чердака:
- Что вы там делали!?
- Антенну натягивали.
- Красивое имя - Антена...
Что ровно на 2 коррупционера больше чем за 5 лет при Пете
Хотелось бы больше, да.
То есть Ефремов перекрывает Грымчака, а Пашинский - то бытовуха.
Так себе громкое дело.
Понеділок, 14 жовтня 2019, 13:05
У "справі Гандзюк" докази щодо однопартійців колишнього президента Петра Порошенка Андрія Гордєєва і Євгена Рищука було вилучено не без участі Порошенко і лінія Гордєєва-Рищука залишилася не відпрацьованою.
Джерело: Інтерв'ю батька Катерини Віктора Гандзюка виданню "Дзеркало тижня"