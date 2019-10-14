 В акції "Ні капітуляції" взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив після завершення акцій начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.
"До управлінь поліції нікого не доставляли і жодних заборонених речей не вилучали. Службу у центрі Києва несли півтори тисячі правоохоронців. Загалом у першій ході вдало участь близько 6000 осіб, а в другій акції, що тривала на Майдані Незалежності і завершилася під Офісом Президента, було до 12000 учасників".
Поліцейські продовжують нести службу, адже забезпечуватимуть порядок під час футбольного матчу.
Как у тебя хватает совести сейчас что-то писать и постить свои гавеные картинки???!!!
Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, которые показали падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его команды.
Положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66 процента опрошенных против 73 процентов в сентябре.
Нічого нового не можуть вигадати.
яка ти , сьогодні , самокритична ...
Чи на 1,5 як за часів овоча?