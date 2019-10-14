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 В акції "Ні капітуляції" взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масові заходи в центрі столиці відбулися без порушень. У марші брали участь близько 6000 осіб, в акції "Ні капітуляції" - до 12 000 осіб.

Про це повідомив після завершення акцій начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

"До управлінь поліції нікого не доставляли і жодних заборонених речей не вилучали. Службу у центрі Києва несли півтори тисячі правоохоронців. Загалом у першій ході вдало участь близько 6000 осіб, а в другій акції, що тривала на Майдані Незалежності і завершилася під Офісом Президента, було до 12000 учасників". 

Поліцейські продовжують нести службу, адже забезпечуватимуть порядок під час футбольного матчу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даємо владі 10 днів, - Білецький про вимоги учасників акції "Ні капітуляції"

В акції Ні капітуляції взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція 01
В акції Ні капітуляції взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція 02
В акції Ні капітуляції взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція 03
В акції Ні капітуляції взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція 04
В акції Ні капітуляції взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153812
 
 
 Топ коментарі
 
Одна методичка на всех зебилов? Пора бы уже что-то другое придумать, а то по методичке палитесь В акции "Ні капітуляції" приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6050
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Зеленая чума укрыла страну!Сасибо зебаранам!
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ты же пять лет работал на эту "Зеленую Чуму" и на Капитуляцию..
Как у тебя хватает совести сейчас что-то писать и постить свои гавеные картинки???!!!
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Зеленая чума укрыла страну!Сасибо зебаранам!
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0,12 осіб, від більшої кількості в зелі починається срачка.
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ты же пять лет работал на эту "Зеленую Чуму" и на Капитуляцию..
Как у тебя хватает совести сейчас что-то писать и постить свои гавеные картинки???!!!
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100% Он тут топил против Пети аж усерался, это мутный типок и нашим и вашим..
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если честно, то думаю те картинки были в обы стороны и в основном против существующей власти
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уже не 73% а 66 за месяц-
Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, которые показали падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его команды.
Положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66 процента опрошенных против 73 процентов в сентябре.
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Не посадит мародера еще месяц , упадет рейтинг еще больше.
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Ты сейчас про бабломойского_чушка рязанская?
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Главное преимущество дураков - численное.
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Ты где такие картинки берешь, Сер Геев?
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сделает быдловласть какую-то херню, выйдет минимум 120 тысяч, если уж совсем какую-то херню выйдет 1 млн.
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Сколько из них уже записалось добровольцами на фронт?
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Одна методичка на всех зебилов? Пора бы уже что-то другое придумать, а то по методичке палитесь В акции "Ні капітуляції" приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6050
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Так то ще олгінські волали в 2014, типу з якого окопа пишеш і т.д.
Нічого нового не можуть вигадати.
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Shuha -Это не зебил, это козламордое!
яка ти , сьогодні , самокритична ... В акции "Ні капітуляції" приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8755
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Бе, бе, бе))) ненавижу самокритику, поэтому мне такого не приписывай)))
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не можна ставити такі запитання - бо Пуцін нападе ..((
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А ты в окопе или ты как истинный ЗЕбил смотря Сватов ждёшь ацвабадителей??
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Как же вас вонючек козламордых видно)
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Вранье! Было на много больше людей!
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Ну, Ви ж в курсе, що то ще ті МАЗЄМАТІКІ.

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Неужели 12001 людей. В акции "Ні капітуляції" приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5613
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хватит и 10ка АТОшников шоб твой ЗЕсепар власть погнать на Ростов.
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Брехня! Як сказав би класик Украінського гумору пан Подеревянський народу було до х.....я!
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Тысяч 25 было ,не меньше - мусора,как всегда брешут.
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Ты это, того... осторожней, а то в порохоботы забреют...
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Брешут собаки! Людей в несколько раз больше было. Размер памперса Зельки прячут.
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Когда там следующий путч по расписанию?
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Тобі треба розклад? А свідомі виходять коли зрада, як зараз
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Зрада начинается в 14:00 и заканчивается в 8 вечера?
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Негусто для країни з населенням 35 мільйонів. Петя знову в прольоті.
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Шо ЗЕбил страшно? Это ещё просто митинги, а твой клоун уже в ужасе свалил с Киева подальше...До Ростова может не успеть, оружия на руках мама не горюй..ЗЕбил.
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погрози - ознака слабкості ... ви кацапня , українців вже 5 років жалюгідно лякаєте В акції "Ні капітуляції" взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8228
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С того места, где я стоял, казалось, что больше. Но тут дело такое, в толпе невозможно понять, сколько на самом деле, остается только верить.
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Зазвичай кількість учасників масових громадських заходів на порядок більше від тої, що зазначається потім органами правопорядку. Участь в сьогоднішній акції "Ні капітуляції" прийняло близько від 60 до 70 тисяч учасників. Ця цифра ще не остаточна, але більш близька до реальної.
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Тільки з майдана. Брешуть, як дишуть. По моїм оцінкам 40-50 тисяч.
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По міркам Майдану2, на віче збиралось менше, а там було десь 50-60 тис.
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і як ти оціняв? всіх порахував? Де вже вас таких тупеньких знаходять?
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коротше - народу , як завжди , було не багато ...і як колись сказав Шкіряк - "..погавкали і заспокоїлись !" (с) ....фсьо
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Тобто множитти на 2 як в московії?
Чи на 1,5 як за часів овоча?
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По моим прикидам от 80 до 100 тысяч. Был в голове колонны сразу за ветеранами, так мы уже на Майдан пришли, а хвост колоны только у Бессарабки поворачивал.
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Хер вам москаляки козли!Все буде Україна!Нація тільки формується і буде згодом контролювати свою владу.Але потрібно часом переглядати минуле,аби мати майбутнє,бо інакше люба влада палитиметься так,як спалився Порошенко,котрий навіть свого сина не навчив по-українськи розмовляти за 18-ть років.Нація-це справжня Мова-не притворна,справжня Віра-не Томос для бувших МПшників,справжня Історія-не карамзінська москальська:https://zbruc.eu/node/62583
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ну не хоче обдурений народ за сивочолим гетьманом йти стрункими шеренгами )))
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