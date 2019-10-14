EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  3859  46
Все про:Київ (6594) УПА (87) Правий сектор (221) Офіс Президента (124)

 "Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Учасники маршу УПА, які побували сьогодні біля Офісу Президента, обклеїли будівлю портретами загиблих українських воїнів.

Про це з посиланням на "Українські Новини" повідомляє Цензор.НЕТ.

Близько 15:30 учасники маршу УПА наблизилися до Офісу Президента на вул. Банковій, після чого члени "Правого сектора" дістали портрети загиблих воїнів АТО і обклеїли ними вхід в будівлю.

Також читайте: Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Безпосередньо вхід в будівлю Офісу Президента охороняли всього лише 6 поліцейських.

Правий сектор обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів 01
Правий сектор обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів 02
Правий сектор обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів 03
Правий сектор обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153793
 
   
 Топ коментарі
 
Корисно буде нагадати. Одне питання. А чого ви так до педрика не ходили? А... тоді ж не пускали.
 показати весь коментар
 
Зеботи крім брехні ви ні на що не здатні одне бла- бла шоу 95- кв
 показати весь коментар
 
при пэппо они бы куда хрен подошли..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А ему на них срать. Он тока перед х**лом готов на колени становиться
 показати весь коментар
 
 
Пофарбувати Офіс Президента у червоний колір.Нехай хоча б стіни червоніють за ТАКОГО президента.
 показати весь коментар
 
 
Корисно буде нагадати. Одне питання. А чого ви так до ******* не ходили? А... тоді ж не пускали.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
при пэппо они бы куда хрен подошли..
 показати весь коментар
 
 
При Порошенко Украину рашке не сдавали
 показати весь коментар
 
 
да да..и в котлах бойцов не теряли и склады не взрывали и всех сепаров пересадили..всё так и было..извините, совсем запамятовал..
 показати весь коментар
 
 
При Петре армия появилась и за это ему спасибо.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пете дом обклейте, там и домов не хватит.
 показати весь коментар
 
 
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??.....................
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
П
.
.
.
Н
.
.
.
Х
 показати весь коментар
 
 
До " *******" не ходили бо він капітуляції не пропонував
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А як же гідрант миру, не стріляти і відвід важкої артилерії. До того ж сто піїсят три перимирья?
 показати весь коментар
 
 
лапоть рязанский, ты снова решил сбрехать ? Порошенко призвал украинских военных не жалеть патронов во время перемирия
https://ukraina.ru/news/20180401/1020153007.html
 показати весь коментар
 
 
Які патрони? Ті що згоріли на п"яти складах при ********** каденції?
 показати весь коментар
 
 
даже уничтоженные украинские склады российскими диверсантами, не помешали Порошенко наступать на Донбассе, отвоевывая украинскую территорию у российских оккупантов.
 показати весь коментар
 
 
Когда Зеленский от повесток из военкомата прятался.
 показати весь коментар
 
А ********* синочки: артелерист і чмо в кацапських обладунках, пішли на передову...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
він собі тихенько свиногейтив!
і це зовсім запроданця яроша не турбувало, так?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А шо на банковой не обклеили 24 августа 14 года,когда пэтюня бабло в офшоры переводил?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
то ему считается,он тогда был,как пэдоро щас, актером
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А, за перевернутый портрет сыньоносого человек срок получил.
И вообще, тогда гражданских отсекали, АТОвцев в снег на колени ставили, 8200 добровольцев на тюрьме.......
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не по адресу обратились, Порошенко уже там нет и слава Богу. Главнокомандующий за 5 лет ничего не сделал ни ради Победы, ни ради мира, только языком трепался.
 показати весь коментар
 
 
Ну и бабло рубил на войне, те же катера никому не нужные в три дорога сделанные и многое чего.
 показати весь коментар
 
 
Шо? Тоже сватов в параше, за парашенские деньги снимал?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Обратили внимание, какие посты порохоботов пугают?
 показати весь коментар
 
 
ага. обратили. Лживые фсбешные посты про выкопанное море и убитого брата.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Теперь им осталось обклеить очко оттраханого полукровку Яроша с самострелом в дупу как крутого атамана майдана
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Це глумління над загиблими і не важливо де їх розклеюють,бо все одно вони опинятся на смітнику
Вишивальщик бісером через свою тупість і підлість кращого нічого придумати не зміг.
Такий народ заслуговує на паркани,космонавтів з дубинками.
Демократія не для такого бидла
 показати весь коментар
 
 
Зеботи крім брехні ви ні на що не здатні одне бла- бла шоу 95- кв
 показати весь коментар
 
 
Didro тебе так від Правого сектора корчить , як чорта від свяченої води
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Надумана та висмоктана з пальця тема. Такі ж натужні заходи - аби що- небудь А портрети завтра будуть на смітнику - то це така повага до героїв ???Не в тих , хто змушений знімати , А У ТИХ ХТО КЛЕЇВ,
 показати весь коментар
 
 
Пока что на помойке валяются зеленые значки.
 показати весь коментар
 
я думал, Правый Сектор давно вместе Ярошем по Украине с байками и частушками ездит)))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
На тухес ПОПо наклейте! И подякувати не забудьте!
 показати весь коментар
 
А у зебилов методичка та же-"а вот пэця.,а вот при пэце". То есть, лучшего не выбрали по всему видно. Дебилы,блеать.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору