 "Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Про це з посиланням на "Українські Новини" повідомляє Цензор.НЕТ.
Близько 15:30 учасники маршу УПА наблизилися до Офісу Президента на вул. Банковій, після чого члени "Правого сектора" дістали портрети загиблих воїнів АТО і обклеїли ними вхід в будівлю.
Безпосередньо вхід в будівлю Офісу Президента охороняли всього лише 6 поліцейських.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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https://ukraina.ru/news/20180401/1020153007.html
і це зовсім запроданця яроша не турбувало, так?
И вообще, тогда гражданских отсекали, АТОвцев в снег на колени ставили, 8200 добровольцев на тюрьме.......
Вишивальщик бісером через свою тупість і підлість кращого нічого придумати не зміг.
Такий народ заслуговує на паркани,космонавтів з дубинками.
Демократія не для такого бидла