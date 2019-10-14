 "Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Про це з посиланням на "Українські Новини" повідомляє Цензор.НЕТ.

Близько 15:30 учасники маршу УПА наблизилися до Офісу Президента на вул. Банковій, після чого члени "Правого сектора" дістали портрети загиблих воїнів АТО і обклеїли ними вхід в будівлю.

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Безпосередньо вхід в будівлю Офісу Президента охороняли всього лише 6 поліцейських.







