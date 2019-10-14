 Банер Free Markiv вивісили на будівлі головного управління Нацполіції. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомив представник МВС Артем Шевченко.
Такий же банер найближчими днями повісять на будівлі Міністерства внутрішніх справ України. Це спільна ініціатива МВС та активістів руху "Free Markiv".
За словами Шевченка, це така психологічна підтримка для рідних Віталія.
"Ми будемо підтримувати його родину, підтримуємо усіх однодумців, тому долучилися до свого роду психологічної підтримки, розмістивши банер на центральних управліннях поліції та МВС. Так само ми допомагатимемо стороні захисту в обґрунтуванні мотивувальної частини вироку та залученні свідків, якщо потрібно, з нашого боку", — сказав Шевченко та додав, що сподівається на те, що суд апеляційної інстанції буде логічнішим та зваженішим.
14 жовтня у Києві активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа зібралися на акцію підтримки.
Тепер оті місцеві ради повинні скликати свої екстренні засідання та публічно заявити «Дорогий наш Богдане Васильовичу! Простіть нас пожалуста. Ми люди темні, а ви нас просвітили. Тепер нам ясно, що ми стали сліпими жертвами кампанії з дезінформації, дуже брудної гри тих, хто втратив владу на найвищому рівні. І чого ми в це улізли? Самі не понімаєм. Ми ж люди некомпетентні, ще й низької кваліфікації. Дякуємо, що знайшли час нам це пояснити. Обіцяємо виправитися і відтепер ми, у суворій відповідності до Ваших вказівок, будемо займатися виключно сміттям. А також комунальними питаннями. Вибачте нас, будь ласка, якщо зможете. Ми так більше не будем».
І думаю, Богдан Васильович їх пробачить. Адже він людина не жорстокосерда. Бо мирні протести звичайним громадянам він, наприклад, все ж таки великодушно дозволив. Хоча й застеріг, аби ніде ніхто не смів говорити про формулу Штайнмаєра! Так і сказав: «Формула Штайнмаєра" - це не те питання, яке можна обговорювати, зібравшись на площі свого міста». Тож оскільки завтра у Києві, а також у ряді великих міст України небайдужі громадяни скористаються дозволом Богдана Васильовича Яременка і вийдуть на маніфестації, то дідусь дуже просить - аби ніде ніхто не смів про формулу Штайнмаєра і слова сказати! Говоримо лише про погоду! Бо зараз, ну як назло, місяць у повні, а в таку пору Богдан Васильович особливо уразливий. Не можна його хвилювати. :D
Дивіться мені!
сАбаков думає, що зможе перехопити протест проти Зеленського.
Нацжони чекають відмашку Білецького, Білецький чекає відмашку від господаря, Аваков торгується з Зелей
14.10.19 11:56
Нацполиция Киева присоединилась к акции #FreeMarkiv. ФОТО