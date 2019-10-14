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 Банер Free Markiv вивісили на будівлі головного управління Нацполіції. ФОТО

У Києві на будівлі головного управління Національної поліції з'явився банер із написом Free Markiv.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомив представник МВС Артем Шевченко.

Банер Free Markiv вивісили на будівлі головного управління Нацполіції 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Марківу свободу!" - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Такий же банер найближчими днями повісять на будівлі Міністерства внутрішніх справ України. Це спільна ініціатива МВС та активістів руху "Free Markiv".

За словами Шевченка,  це така психологічна підтримка для рідних Віталія.

"Ми будемо підтримувати його родину, підтримуємо усіх однодумців, тому долучилися до свого роду психологічної підтримки, розмістивши банер на центральних управліннях поліції та МВС. Так само ми допомагатимемо стороні захисту в обґрунтуванні мотивувальної частини вироку та залученні свідків, якщо потрібно, з нашого боку", — сказав Шевченко та додав, що сподівається на те, що суд апеляційної інстанції буде  логічнішим та зваженішим.

14 жовтня у Києві активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа зібралися на акцію підтримки.

Читайте також: МВС допоможе оскаржити рішення у справі нацгвардійця Марківа в апеляційному суді

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153790
 
   
 Топ коментарі
 
Нацтітушки групами розділяють колону, по команді стають та затримують рух. На Майдані стають плотно по центру та не пускають інших.

сАбаков думає, що зможе перехопити протест проти Зеленського.
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+ безліч таких плакатів треба розвісити в Італії ...
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уважаемый модер Цензора .обьясните а что это за новость сегодня в 11-56 ?
14.10.19 11:56
Нацполиция Киева присоединилась к акции #FreeMarkiv. ФОТО
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Свирид Опанасович Вчера в 13:15 · Депутати Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської облрад, міськрад Кропивницького, Сум, Херсона, Луцька, Дрогобича та інших місцевих рад, які минулого тижня мали необережність понаприймати якісь звернення до президента Зеленського щодо неприпустимості здачі національних інтересів і початку капітуляції України просто зобов'язані тепер вибачитися. Персонально вибачитися перед народним депутатом, слугою Яременком Богданом Васльовичем. Котрого вони так необачно потурбували, аж він змушений був відірватися від державних клопотів та зробити їм суворе зауваження.
Тепер оті місцеві ради повинні скликати свої екстренні засідання та публічно заявити «Дорогий наш Богдане Васильовичу! Простіть нас пожалуста. Ми люди темні, а ви нас просвітили. Тепер нам ясно, що ми стали сліпими жертвами кампанії з дезінформації, дуже брудної гри тих, хто втратив владу на найвищому рівні. І чого ми в це улізли? Самі не понімаєм. Ми ж люди некомпетентні, ще й низької кваліфікації. Дякуємо, що знайшли час нам це пояснити. Обіцяємо виправитися і відтепер ми, у суворій відповідності до Ваших вказівок, будемо займатися виключно сміттям. А також комунальними питаннями. Вибачте нас, будь ласка, якщо зможете. Ми так більше не будем».
І думаю, Богдан Васильович їх пробачить. Адже він людина не жорстокосерда. Бо мирні протести звичайним громадянам він, наприклад, все ж таки великодушно дозволив. Хоча й застеріг, аби ніде ніхто не смів говорити про формулу Штайнмаєра! Так і сказав: «Формула Штайнмаєра" - це не те питання, яке можна обговорювати, зібравшись на площі свого міста». Тож оскільки завтра у Києві, а також у ряді великих міст України небайдужі громадяни скористаються дозволом Богдана Васильовича Яременка і вийдуть на маніфестації, то дідусь дуже просить - аби ніде ніхто не смів про формулу Штайнмаєра і слова сказати! Говоримо лише про погоду! Бо зараз, ну як назло, місяць у повні, а в таку пору Богдан Васильович особливо уразливий. Не можна його хвилювати. :D
Дивіться мені!
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Нацтітушки групами розділяють колону, по команді стають та затримують рух. На Майдані стають плотно по центру та не пускають інших.

сАбаков думає, що зможе перехопити протест проти Зеленського.
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Нацжони зупинили колону маршу. Чекають відмашки господаря схоже. На Банкову поки не йдемо чекаємо.

Баннер Free Markiv вывесили на здании главного управления Нацполиции - Цензор.НЕТ 4710
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Вони на чолі колони. Вони встали, всі встали.
Нацжони чекають відмашку Білецького, Білецький чекає відмашку від господаря, Аваков торгується з Зелей
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фсьо - "леворуція" закінчилась - всі розходяться по домах ...?
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Его нужно повесить на итальянском посольстве.
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+ безліч таких плакатів треба розвісити в Італії ...
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и хрена ли толку? кто спонсор сего действия? стоимость такого баннера минимум 1500 грн, может лучше эти деньги бы семье Маркива отдать или там адвокатам его? Я уже молчу о том, что вся сегодняшняя акция только одной своей организацией тянет на пару тыщ убиенных енотов. Видно, что много людей искренне пришли поддержать акцию, сами плакаты нарисовали, флажки принесли, спасибо им огромное!!! но а вот остальные профессиональные наматыватели флагов на удочки откуда взялись?
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чё второй раз вывесили ? сегодня уже была новость об этом.
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уважаемый модер Цензора .обьясните а что это за новость сегодня в 11-56 ?
14.10.19 11:56
Нацполиция Киева присоединилась к акции #FreeMarkiv. ФОТО
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14.10.19 11:56 Нацполиция Киева присоединилась к акции #FreeMarkiv. ФОТОНа здании главного управления Нацполиции на ул. Владимирской, 15 в Киеве вывесили баннер с надписью "Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву" и #FreeMarkiv.Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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