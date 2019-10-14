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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Київські новини, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6594) марш (243) Свобода (172) УПА (87) Олег Богачук (903)

 "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві. ФОТОрепортаж

Представники "Свободи" і "Правого сектора" зібралися сьогодні в Києві, щоб пройти маршем до Офісу Президента і передати підписаний низкою державних і обласних адміністрацій меморандум проти імплементації особливого статусу Донбасу та "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед тим як вирушити до Офісу Президента, учасники маршу провели мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

"Головна вимога цьогорічного Маршу – не допустити втрати територіальної цілісності та державного суверенітету України ні через реалізацію т. зв. "формули Штайнмаєра", ні через розпродаж землі і пограбунок українців олігархами та іноземним капіталом", - зазначають організатори на сторінці заходу в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Марківу свободу!" - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 06
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 07
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 08
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 09
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Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 11
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 12
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 13
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 14
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 15
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 16
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 17
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 18
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 19
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 20
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 21

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153781
 
   
 Топ коментарі
 
алень, на фото встреча блогеров. "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 500
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Путч під Офісом Президента,кількість нікапітулянтів рівна кількості журналістів
"Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 5097
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Мінські договорняки - це вже була капітуляція. Проснись.
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Стремительно меняется время: еще в 2014 они были весомой общественной силой а сегодня жалкие маргиналы-клоуны с картонной отрибутикой и бессильными кулачками кучки идиотов разрушающих государство Украина своими животными амбициями...
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После минских договоренностей ВСУ продолжали наступать. Были освобождены - Гладосово, Травневое, Пивденное, Золотое-4, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка... ты не путай минский договор с формулой капитуляции шухермухера, которую подписал Зе-уклонист от повесток.
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Поки живий мертветчук та інші кати українського народу, які аж до 1990 року переслідували свідомих українців в Західній Україні, арештовували, катували, вбивали - про УПА зарано говорити! Поки ще не ліквідоване СБУ, як нащадок антиукраїнської структури КДБ, і не віддані під суд ті хто вчиняв проти українців злочини та диверсії, хто вбивав українських священників, поетів, артистів, інтелігенцію - про УПА ще зарано говорити! Поки на посадах працюють діти та онуки радянських катів України - про УПА зарано говорити! УПА це еліта нації, активна частина українського народу яка піднялась на смертельну боротьбу з ворогами української нації, боротьбу яку неможливо було виграти, але не можна було програти! До УПА можна залічити тих хлопців які йшли на Майдані під кулі Беркуту і гинули без шансів на порятунок! Ось справжні Герої, як ті що воювали в УПА! Решта недостойна маршувати під цими знаменами, поки вороги українського наріду ще панують в Україні! Справжній марш перемоги УПА буде тоді коли путін та мертветчук та інші терористи будуть повішені в Гаазі або знищені резедентурою УПА! Скільки атентатів проведено в росії за останні 5 років? Нуль! То який може бути марш? Марш нікчемності та бездіяльності?
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Путч під Офісом Президента,кількість нікапітулянтів рівна кількості журналістів
"Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 5097
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та ты шо?
а в парке Шевченко ЗЕбилки собрались ? "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 2030
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То на Марш УПА зібрались,кацап не плутай педалі якщо не орієнтуєшся,бо з лахти виженуть
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Не. Там собрались националисты и патриоты, к которым барыга-мародер не имеет никакого отношения.
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Извилина не дает понять что собираются в парке Шевченко оттуда майдан а потом Банкова через 1,5,2 часа посмотриш сколько будет
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Знакомые рожи. Все- барыгины прихвостни.
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...в количестве десятков тысяч человек.

много у Барыги друзей-прихвостней "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 8638
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Не. Эти- с барыгой-мародером Петром Мальдивским.
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Людей много стену строили на ступеньках ОП. А эти к какой акции не знаю.
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Почему опять партийные прапора ?

Просили же приходить только с национальной символикой Украины и... США ! "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 1106
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у лєрку-подєльніцу в лондонах провідує. Певно вже обоє під лавкою
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Вернуть Украине ядерный статус - и никакая нечисть не будет лезьть в страну!
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Зачем нужна дубина если её негде размахнуться? Тут из Джавелинов стрелять не разрешают, не говоря уже о ядерном оружии. А в добавок к этому ещё придётся экономить на пенсиях и зарплатах и прочем, для содержания этого недешёвого оружия, которое будет лежать мёртвым грузом.
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мобілізація в піку Майдану і приватизація символіки 14 жовтня?
6 жовтня ці єдині підняли на Вічі партєйний прапор
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Бандера Наш Герой - Покрова Наше Свято !!!
Слава Україні !!!
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Те кто Украину с бабулиной кухни защищают.
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Не переймайся ватан, тобі представляться ..... "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7154
СБ завжди казали хто вони
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Для тебя вышиватник, я поясню: Комбат Че - командующий УПА, в розыске. И со своими побратимами пока не могут выйти из подполья. А ахметовская свобода и последователи ярошена, это не УПА
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а чего к сыньоносому не ходили?
Два раза не ходили.
И вообще, где это чмо барыжное? Взял паспорт корина и на мальдивы умотал?
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Та кто же его знает куда Зеленский уехал и где он прячется.
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Слава Герою Украины! Меткой стрельбы нашему Воину!
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Гасла правильні. В Україні після Майдану і війни будь-яка влада повинна розуміти, що за кожним її кроком спостерігає небайдуже суспільство, яке будь-якої миті може дати чарівного пенделя.
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але пеппу чомусь довгенько терпіли..
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Katsapische Perdaken wieder brennen und explodieren - und das ist gut so "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7601
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 минуты назад

Покрова. День козацтва. День УПА. День захисника України. Це і є тяглість.
Втім кажуть, що Богородиця покрила Константинополь омофором від війська наших Аскольда і Діра, і ті, вражені, прийняли християнство. Отакої. А тепер наше державне свято.
Вітаю всіх, навіть варягів.
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Да уж... Эта хода совершенно не напоминает постановочный соемайдан прошлых выходных.
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А чого в Києві, а не в Донецьку, наприклад - від кого вони там українську землю захищають? "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 3912
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ДУК правого сектора там з перших днів війни.
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Скоро і по Донецьку пройдуть, не хвилюйся!!!!
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А Вы представляете вот так же митинг под администрацией Куйла ?!.. я нет ... "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 9643
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План дій на сьогодні -
1.Сходити в церкву -сходив
2.Випити за захисників України -трохи пізніше
3.Пробігти з смолоскипом у сусіда через двір -як потемніє.
План перегляду не підлягає.
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Євросовкового ганчір'я не видно у мітингуючих. Люди потроху вчаться.
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по лицам видно,что там все за "Зе! малодую каманду" - к гадалке не ходи..
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Как стремительно меняется время: еще в 2014 они были весомой общественной силой а сегодня жалкие маргиналы-клоуны с картонной отрибутикой и бессильными кулачками кучки идиотов разрушающих государство Украина своими животными амбициями...
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Так они этого государства не строили. Чего им жалеть то?
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Сейчас Владимир Александрович выйдет к народу и обьяснит им что они не правы.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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