 "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перед тим як вирушити до Офісу Президента, учасники маршу провели мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку.
"Головна вимога цьогорічного Маршу – не допустити втрати територіальної цілісності та державного суверенітету України ні через реалізацію т. зв. "формули Штайнмаєра", ні через розпродаж землі і пограбунок українців олігархами та іноземним капіталом", - зазначають організатори на сторінці заходу в соцмережі.
а в парке Шевченко ЗЕбилки собрались ?
Ну тогда ясно
много у Барыги друзей-прихвостней
Просили же приходить только с национальной символикой Украины и... США !
https://www.youtube.com/watch?v=ef3MZEp1ULk
6 жовтня ці єдині підняли на Вічі партєйний прапор
Слава Україні !!!
СБ завжди казали хто вони
Два раза не ходили.
И вообще, где это чмо барыжное? Взял паспорт корина и на мальдивы умотал?
Покрова. День козацтва. День УПА. День захисника України. Це і є тяглість.
Втім кажуть, що Богородиця покрила Константинополь омофором від війська наших Аскольда і Діра, і ті, вражені, прийняли християнство. Отакої. А тепер наше державне свято.
Вітаю всіх, навіть варягів.
1.Сходити в церкву -сходив
2.Випити за захисників України -трохи пізніше
3.Пробігти з смолоскипом у сусіда через двір -як потемніє.
План перегляду не підлягає.