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 Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко. ФОТО

Нардеп Олександр Ткаченко, кандидатуру якого президент розглядає на посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) заявив, що нинішня столична влада не просто ігнорує хаотичну і незаконну забудову міста, вона сприяє і покриває її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Декілька днів кияни обурені через незаконну надбудову, що з'явилася на історичній будівлі на вул. Софіївська ½. Це справді - "ж-па", до якої київська влада навіть прем'єра намагається долучити. До боротьби з балконом(!), хоча справжня біда розташовується всього за декілька кварталів від цієї горе-мансарди. Один із найбільш впізнаваних видів Києва знищують просто зараз. Черговий будинок-потвору зводять саме завдяки бездіяльності Кличка. Уявіть собі такий зашквар десь у Європі? Там це неможливо - це сором та привід для відставки", - написав він.

Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко 01
Фото: Ткаченко/Facebook

За словами Ткаченка, столична влада робить вигляд, ніби не знає про це жахливе будівництво, хоча воно розташовується під самим носом чиновників – на відстані кількасот метрів від адміністрації міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори мера Києва, найімовірніше, будуть ближче до весни, - Ткаченко

"Попри наявність усіх можливостей зупинити це будівництво вони вкотре намагаються спустити це по-тихому. А сам Кличко навіть не коментує ситуацію – ховається за спинами радників і перекладає відповідальність на всіх, крім себе. П’ять років він мав абсолютну владу в столиці, але так і не навів порядок у Києві. І вже не наведе, бо не здатен", - зазначив він.

Ткаченко впевнений, що в багатьох випадках Кличко просто переводить стрілки на ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція. - Ред.): "Якщо ж слідкувати за законністю будівництва у Києві обов'язок виключно ДАБІ, тоді логічне запитання: навіщо Києву цілий Департамент містобудування і архітектури, навіщо Головний архітектор, навіщо Департамент культури і Департамент охорони культурної спадщини? Навіщо тоді Києву взагалі така КМДА і такий мер, якщо вони банально не справляються зі своїми обов'язками і тільки перекладають відповідальність на інших?"

Він додав, що у складі ДАБІ в Києві дійсно функціонує відділ з нагляду за Департаментом містобудування та архітектури КМДА, але ключове слово тут "нагляд": "Цей відділ не зобов'язаний самостійно виявляти і присікати незаконне будівництво. Це – робота профільного департаменту, якому саме для цього на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" від 09.04.2015 було передано максимальну кількість функцій з питань архітектурно-будівельного контролю.

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Утім, від цього ефективність боротьби КМДА і Кличка з незаконним будівництвом – тільки погіршилась. З 2017 по 2019 рік у Києві було видано близько 134 дозволів на будівництво з порушенням містобудівних умов і обмежень, станом на зараз у місті є понад 100 незаконних будівельних об'єктів. Невже за 5 років неможливо було розробити механізми врахування громадських інтересів? Щоб не закладати фундамент майбутніх конфліктів з інтересами громади. Залишається тільки здогадуватись, скільки подібних об’єктів погоджено, але вони досі залишаються непублічними…".

"Нинішня столична влада не просто ігнорує хаотичну і незаконну забудову міста, вона – сприяє і покриває її. Тут потрібно не шукати крайнього або робити зауваження, а міняти владу і особисто керівника столиці, який несе персональну відповідальність за останні 5 років ганебного спотворення нашого міста!" - резюмував Ткаченко.

Як відомо, раніше в центрі Києва на Майдані Незалежності на даху одного житлового будинку за адресою вулиця Софіївська 1/2 з'явилася зведена стіна з білих газобетонних блоків.

Будівля 1952 року виконана в одному стилі із сусідніми, а новозведена будова на її даху дуже впадає в око, оскільки псує архітектурну естетику.

Громадяни впевнені, що подібні будівельні роботи можуть призвести до руйнування фасаду будівлі. Найімовірніше, таке дійсно може статися, оскільки проєкт житлового будинку не зовсім звичайний і, крім того, що надбудова псує естетичний бік, вона може викликати й інші негативні наслідки.


Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко 02
Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3153777
 
 
 Топ коментарі
 
Уж не твоих ли это, Ткаченко, рук дело? Ась?
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Согласен, Киев испаскудили стройками и вырубкой парков
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Уж не твоих ли это, Ткаченко, рук дело? Ась?
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Конечно, чьих же еще. Ведь именно Ткаченко последние 5 лет является мэром Киева. А до этого боксировал в ринге.
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А що твориться в інших містах України - Одесі, Харкові, Діпрі, Львові? Хіба це не загальноукраїнське явище яке має назву - будівельний тероризм? Будемо боротись з будівельним тероризмом тільки в Києві? А в інших містах України хто буде боротись? Цей сутулий сумний Ткаченко навряд чи наведе порядок в Києві. Тут потрібна людина рівня Саакашвілі або Гриценка, бо Ткаченко не того калібру менеджер!
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Не совсем. Это не строительный терроризм, а банальный черный пиар. Скоро местные выборы(через месяц или пол-года, пока непонятно), и "реклама" такого вот сорта будет распространяться в больших количествах. По сути это активизация Коломойского в их преддверии. Не удивлюсь, если через неделю-вторую просто перекопают Хрещатик вдоль и поперек, с воплями, про клятого Кличко. А на фоне - горбатый "освободитель" от строительной мафии - Ткаченко. Тупо, примитивно, но некий эффект это имеет.
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Кличко показав свою повну неспроможність керувати Києвом, нікчемні дії, слабкі рішення, неефективно витрачені гроші, міжнародні скандали з крадіжкою інтелектуальної власності - тобто Кличко своєю роботою продемонстрував тільки управлінську нікчемність та неповагу до закону! Кличко слабкий у всіх напрямках, абсолютно нездалий менеджер та неефективний мер! Але сірий та непомітний Ткаченко точно не той мер який потрібен українській столиці! Тут навіть популярність Зеленського не протащить Ткаченка на посаду мера Києва!
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Это другой вопрос. Тему можно обсуждать долго....Но я не про него, а про Ткаченко. За этими блоками отчетливо торчат его уши, даже не маскируется. А это уже к хозяйственной деятельности не имеет никакого отношения. Просто "черный пиар", не больше. Идет активизация Коломойского в Киеве. И вряд ли это пойдет на пользу самому городу.
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так это мер застраивает? еще порохоботов приплетите! А если копнуть, то с большой вероятностью (25 к 72) окажется, что это зебуины разпоясались!
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это дело Ткаченко и его строительных дружбанов.

можно подумать. что это Клых за 5 лет испохабил город,
а до него 20 лет Киев упорно озеленяли Позняками-Осокорками Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1098

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фафа, нє лєзь бєз мила в жопу - там ужо своі глісти танцуют
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Ничего! Скоро к власти придет Ткаченко и снесет все постройки в Киеве бульдозером!
Верю ЗЕ!
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новый кандидат в меры?
мне он всегда казался беззубым и меланхоличным... "ведомым" скорее...
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Согласен, Киев испаскудили стройками и вырубкой парков
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Фигня, мы уже доллар по 100 и дефолт пережили и это твое "еще хуже" переживем
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за последние лет двадцать застройка Киева практически утратила признаки контролируемого и цивилизованного процесса..
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тут на Борщаговке новая мутка витальки хороший асфальт срочно меняют на новый
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Пока этот пижон не приобрел в Киеве жилье - застройка была законной. Для остальных, стоящих в очереди - от винта! А потому что Саша хочет порулить. Ему Зеля разрешил
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ЗЕватная шлюха Клоуна уже начинает открывать рот. Номер как с Поповым, которого хряк назначил мэром Киева у ЗЕбилов уже не пройдет
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ткаченко пнется донести до зелектората, что вавриш гораздо зе-ленее и богданистее..
Киевская власть не просто игнорирует незаконную застройку города, она способствует и покрывает ее, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3577
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Это шо ЧМО???? Что там с Коломойским??? Что с Возвратом держави денег украденных у клиентов Приват-банка? Что с темой по тарифам для ферроспавных заводов Бени??? Что с закупкой электики у агрессора России через структуры Бенжамина Коломойского?? Что с банкротством МАУ(опять держава возьмет долги Бени???), что с оффшорным телеканалом Г+Г??? Что с кражей денег у Укрнафты????
?????? После этих ответов всякое ЧМО может задавать вопросы!!!
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Містобудівні умови й обмеження на забудову видає забудовнику саме міське управління архітектури на чолі з головним архітектором міста.. Перед видачею цього документа обов'язково вимагається від забудовника містобудівний розрахунок в котрому вказуються площі забудови, загальна площа та максимальна висота споруди, також в містобудівному розрахунку подаються фасади споруди в ув'язці з існуючою навколишньою забудовою..
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Та то ще фігня порівняно з будівництвом торговельних центрів над метрополітеном (Героїв Дніпра). Думаю, якщо туди глибше копнути, то такі косяки повилазять...
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Нужно писать - ********** пиЗЕдун, а не ткаченка. Или драный в жопу журнашлюх.
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Когда-то Киев был городом-садом. И не Кличко виноват в том, что его перерыли крысы. Рыли все, все хотели обогатиться, потому что столица и все такое. И это чмо тоже хочет обогатиться. И не только он. За ним целая группа стоит олигархическая. Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9096
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