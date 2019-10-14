 Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Декілька днів кияни обурені через незаконну надбудову, що з'явилася на історичній будівлі на вул. Софіївська ½. Це справді - "ж-па", до якої київська влада навіть прем'єра намагається долучити. До боротьби з балконом(!), хоча справжня біда розташовується всього за декілька кварталів від цієї горе-мансарди. Один із найбільш впізнаваних видів Києва знищують просто зараз. Черговий будинок-потвору зводять саме завдяки бездіяльності Кличка. Уявіть собі такий зашквар десь у Європі? Там це неможливо - це сором та привід для відставки", - написав він.



Фото: Ткаченко/Facebook

За словами Ткаченка, столична влада робить вигляд, ніби не знає про це жахливе будівництво, хоча воно розташовується під самим носом чиновників – на відстані кількасот метрів від адміністрації міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори мера Києва, найімовірніше, будуть ближче до весни, - Ткаченко

"Попри наявність усіх можливостей зупинити це будівництво вони вкотре намагаються спустити це по-тихому. А сам Кличко навіть не коментує ситуацію – ховається за спинами радників і перекладає відповідальність на всіх, крім себе. П’ять років він мав абсолютну владу в столиці, але так і не навів порядок у Києві. І вже не наведе, бо не здатен", - зазначив він.

Ткаченко впевнений, що в багатьох випадках Кличко просто переводить стрілки на ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція. - Ред.): "Якщо ж слідкувати за законністю будівництва у Києві обов'язок виключно ДАБІ, тоді логічне запитання: навіщо Києву цілий Департамент містобудування і архітектури, навіщо Головний архітектор, навіщо Департамент культури і Департамент охорони культурної спадщини? Навіщо тоді Києву взагалі така КМДА і такий мер, якщо вони банально не справляються зі своїми обов'язками і тільки перекладають відповідальність на інших?"

Він додав, що у складі ДАБІ в Києві дійсно функціонує відділ з нагляду за Департаментом містобудування та архітектури КМДА, але ключове слово тут "нагляд": "Цей відділ не зобов'язаний самостійно виявляти і присікати незаконне будівництво. Це – робота профільного департаменту, якому саме для цього на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" від 09.04.2015 було передано максимальну кількість функцій з питань архітектурно-будівельного контролю.

Також читайте: Кадрові зміни дали можливість впорядкувати роботу ДАБІ з реєстрації дозвільних документів на будівництво, - Строкач

Утім, від цього ефективність боротьби КМДА і Кличка з незаконним будівництвом – тільки погіршилась. З 2017 по 2019 рік у Києві було видано близько 134 дозволів на будівництво з порушенням містобудівних умов і обмежень, станом на зараз у місті є понад 100 незаконних будівельних об'єктів. Невже за 5 років неможливо було розробити механізми врахування громадських інтересів? Щоб не закладати фундамент майбутніх конфліктів з інтересами громади. Залишається тільки здогадуватись, скільки подібних об’єктів погоджено, але вони досі залишаються непублічними…".

"Нинішня столична влада не просто ігнорує хаотичну і незаконну забудову міста, вона – сприяє і покриває її. Тут потрібно не шукати крайнього або робити зауваження, а міняти владу і особисто керівника столиці, який несе персональну відповідальність за останні 5 років ганебного спотворення нашого міста!" - резюмував Ткаченко.

Як відомо, раніше в центрі Києва на Майдані Незалежності на даху одного житлового будинку за адресою вулиця Софіївська 1/2 з'явилася зведена стіна з білих газобетонних блоків.

Будівля 1952 року виконана в одному стилі із сусідніми, а новозведена будова на її даху дуже впадає в око, оскільки псує архітектурну естетику.

Громадяни впевнені, що подібні будівельні роботи можуть призвести до руйнування фасаду будівлі. Найімовірніше, таке дійсно може статися, оскільки проєкт житлового будинку не зовсім звичайний і, крім того, що надбудова псує естетичний бік, вона може викликати й інші негативні наслідки.





